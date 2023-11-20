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СрочноВ Новосибирске с прилавков пропадает мясо птицы
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Мишель пыталась надеть мяч как шляпу: орангутанов в зоопарке задарили подарками и фруктами — милое видео

В воскресенье прошло показательное кормление

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Бату искал что-то в золотистом пакете

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В зоопарке Новосибирска вчера, 19 ноября, прошло показательное кормление орангутанов Бату и Мишель. В телеграм-канале зоопарка опубликовали видео, на котором орангутаны разбирают подарки.

Вместе с угощениями жители зоопарка получили спортивные мячи и пледы. На видео можно заметить, как оба животные отвернулись от выложенных фруктов и пошли смотреть подарки.

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Орангутанов покормили фруктами

Видео: Новосибирский зоопарк/ телеграм-канал

После разбора подарков Бату и Мишель начали есть и одновременно играть с новыми вещами. Мишель явно понравился волейбольный мяч: она пыталась надеть его как шляпу и не расставалась во время еды.

В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило маленькая пума вышла на прогулку в вольере. Видео с хищной кошкой опубликовала жительница Новосибирска Анна Новикова.

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