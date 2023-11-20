Мишель пыталась надеть мяч как шляпу: орангутанов в зоопарке задарили подарками и фруктами — милое видео

В зоопарке Новосибирска вчера, 19 ноября, прошло показательное кормление орангутанов Бату и Мишель. В телеграм-канале зоопарка опубликовали видео, на котором орангутаны разбирают подарки.
Вместе с угощениями жители зоопарка получили спортивные мячи и пледы. На видео можно заметить, как оба животные отвернулись от выложенных фруктов и пошли смотреть подарки.
После разбора подарков Бату и Мишель начали есть и одновременно играть с новыми вещами. Мишель явно понравился волейбольный мяч: она пыталась надеть его как шляпу и не расставалась во время еды.
В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило маленькая пума вышла на прогулку в вольере. Видео с хищной кошкой опубликовала жительница Новосибирска Анна Новикова.