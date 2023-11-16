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Белый медведь Кай устроил завтрак на свежем воздухе — милое видео из Новосибирского зоопарка

Лежа у бассейна, он наслаждается морковью и свежей рыбой

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Кай живет в Новосибирске с 2008 года

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Белый медведь Кай устроил завтрак на свежем воздухе в Новосибирском зоопарке. Трапезу медведя сняла сибирячка Анна Новикова.

Судя по видео, Кай наслаждается едой, лежа у бассейна. На завтрак у него оказались морковка и свежая рыба. На видео Анна Новикова говорит, что Каю передают привет из разных стран и городов люди, которые следят за жизнью медведя.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Новикова

Ранее в Новосибирском зоопарке белые медведицы Белка и Стрелка подрались в вольере из-за игрушечной зеленой лейки. Конфликт между сестрами-близняшками попал на видео.

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