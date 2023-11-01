«Такой степени ожирения не существует»: волонтеры спасают 100-килограммовую собаку, которую откормили, а потом выбросили умирать

На днях волонтеры из Нижнего Новгорода поведали миру о спасении милейшего пса по кличке Кругетс. Такое имя животному дали неслучайно, потому что собака страдает крайней степенью ожирения. Когда зоозащитники нашли бедолагу, он уже весил под сотню, что просто не укладывается в голове. Специалисты полагают, что кто-то специально откормил домашнюю собаку до такого чудовищного состояния и просто выбросил на улицу. Наши коллеги из NN.RU съездили в госпиталь «Зоозащиты-НН», где лечат Кругетса, и узнали его историю.
Как рассказал нам один из врачей ветгоспиталя, Кругетса привезли к ним волонтеры. Пса нашли на улице, и он был совершенно беспомощным.
— Собаку действительно выбросили, и ее привезли к нам волонтеры. Не совсем понятно, почему его откормили до такого состояния. Он был домашним питомцем, это ответственность владельца. «Мы — то, что мы едим». И это касается любого живого существа. Любой адекватный владелец собаки или кошки понимает, что питомец должен быть не только не обделен физической нагрузкой, но и правильно питаться. На всех пачках с кормом пишут, какое количество продукта нужно дать, — говорит ветеринар.
В случае Кругетса речь идет о выживании. Пес не может самостоятельно передвигаться и даже задрать лапу, чтобы испражниться. Животное ходит под себя, что чревато аллергией, раздражением и прочими неприятностями. От недостаточной подвижности у Кругетса появились пролежни, внутренние органы пострадали, а метаболизм очень сильно замедлился. Самое страшное, что врачи даже не знают, сколько собака уже находится в таком состоянии. Сейчас с животным работает целая команда специалистов, которая состоит из диетолога, гастроэнтеролога, врача-ортопеда.
— Задача на текущем этапе — с помощью правильно подобранной диеты снизить вес собаки, потом добавить физиотерапию, физическую активность и привести ее в нормальное состояние, когда она сможет самостоятельно перемещаться. Потому что сейчас все процессы нарушены, — говорит врач.
Мы и сами познакомились с Кругетсом. Пес находится в одном из вольеров при госпитале. Внешне собака напоминает алабая, но гораздо меньше, чем обычно бывает породистый алабай, поэтому весить не должен больше 45 кило. Кругетс очень ласков и рад гостям, позволяет себя погладить. Тем не менее взгляд у него печальный и беспомощный. Глядя на пса, возникает вопрос, как с ним вообще могло произойти подобное. Но ответ специалистов неутешителен. Кругетс однозначно не мог отъесться так самостоятельно, он был домашним. Убежать от хозяев пес тоже никак не мог. Вывод очевиден: Кругетса изуродовали собственные хозяева.
— Мы ни в коем случае не утверждаем наверняка, но предполагаем, что собаку шутки ради начали превращать в какого-то смешного питомца, который всех бы забавлял. Но собака немаленькая сама по себе, и она требует к себе особого внимания: и с точки зрения питания, и с точки зрения активности. Собака — это очень активное создание, без должной нагрузки у нее начинают нарушаться все процессы в организме. Конкретно у этой собаки они точно нарушены, у нее серьезная степень ожирения, такой степени ожирения вообще не существует. Изначально собака весила около 100 килограммов, но сейчас она уже прилично скинула. Тем не менее весит Кругетс очень много, и без человеческой помощи он уже не может, — подчеркивает врач. Всего псу нужно похудеть на 60 килограммов, чтобы нормально себя чувствовать.
Специалист говорит, что проблема ожирения у животных нередкая, но ситуация с Кругетсом оказалась куда серьезнее, чем у остальных. На прием очень часто приносят питомцев с лишним весом, но их состояние не так трудно поправить. Животное сажают на диету и дают физическую нагрузку. Но с Кругетсом такая схема не сработает. Собака слишком много весит и даже не может самостоятельно подняться, а тем более заниматься какой-то активностью. Пока пес находится под присмотром врачей, а основной метод для борьбы с лишним весом — это строгая диета. Следующий этап для собаки начнется, когда Кругетс сбросит не менее
— Кругетс находится у нас больше месяца, успехи уже есть. Определенное количество килограммов он уже потерял, к нашей радости. Тут каждый скинутый килограмм — это маленькая победа. У него нарушен метаболизм, при недостаточной физнагрузке он еще более медленный, поэтому вес уходит небыстро. Сейчас мы пока используем только диетические корма, берем анализы в динамике, чтобы понять, что прибавить, что убавить, какие добавки еще необходимы. Но диетический корм очень дорогой и дефицитный. Практически весь импортный. Но в целом пса ожидает довольно долгий период лечения и реабилитации. Если всё будет хорошо, а мы стремимся только к этому, то всё лечение должно растянуться на полгода.
В «Зоозащите» считают, что хозяева в целом склонны перекармливать своих питомцев, потому что зачастую слишком очеловечивают их. Например, некоторые нередко дают своему любимцу что-то вкусное перед операцией, думая, что это поможет животному легче перенести наркоз. Однако ветеринары в один голос твердят, что это не так. Чаще всего животному вообще нужно соблюдать
— Если вы себе хотите друга, то и заботьтесь о нем как о друге, вряд ли вы хотели бы его закормить, а потом вообще на улицу выкинуть. Самое обидное в этой ситуации, что животное не только довели до такого состояния, но еще и избавились. А в таком состоянии пес не сможет себя защитить на улице, его рефлексы не помогут. Он, например, хотел бы убежать от петарды, но не сможет. Если какой-то хулиган кинет в Кругетса бутылкой, то она попадет в собаку. Если другая собака увидит опасность и отскочит, то Кругетс — нет, Кругетсу сделают больно. Люди, которые его откормили, должны были понимать, что это очень плохо, — сказал ветеринар.
Когда мы в надежде на человечество спросили, мог ли Кругетс убежать сам, медик ответил отрицательно, отметив, что за годы работы в ветгоспитале он с коллегами насмотрелся на разные случаи бесчеловечного отношения к животным.
— Видели всякое: и крючки в мясе, и петарды в заднице у котов. Увы, рядом с нами живут и существуют люди, которые к животным относятся плохо. Мы благодарны огромному количеству людей, которые помогают животным, которые ответственно относятся как к своим питомцам, так и к оказавшимся в беде. Но мы не склонны идеализировать всех, — сказал врач.
Упомянул сотрудник госпиталя и про лжемилосердие, когда горожане просто подбрасывают пострадавших животных к клинике в надежде, что им помогут.
— Раз в неделю у нас стабильно животных привязывают к забору около рельсов. Стесняются прямо возле здания оставлять, поэтому привязывают на повороте. Мы знаем, что этот мир жесток, и пришли в профессию, чтобы помогать животным. Но надо понимать, что подкинуть животное в госпиталь или выкинуть его — это не помощь, это просто снятие с себя ответственности. Это значит, что мы с коллегами будем всю ночь помогать животному. Мы не возьмем за это денег, а сделаем это в ущерб своим семьям и питомцам, потому что не сможем оставить его в беде, — заключил специалист.
Что касается Кругетса, то как только у него появится возможность заниматься физической активностью, ему потребуется человек, который готов будет тратить свое время, чтобы регулярно гулять с ним на свежем воздухе или бегать на дорожке. Ветеринары видели много чудес, когда безнадежно больное животное все-таки выживает. Но творят эти чудеса не только медицинская помощь, но и забота, любовь, которыми окружают питомца. Прогнозы по отношению к выздоровлению Кругетса очень осторожные, однако медики верят в лучшее. Когда он поправится, ему будут искать новый дом, где пса полюбят и начнут по-настоящему ухаживать за ним. Сейчас же Кругетсу требуются долгое дорогостоящее лечение и реабилитация.
Собаке необходимы дорогостоящие корма и лекарства, а также одноразовые пеленки. Если вы хотите помочь Кругетсу, то сделать это можно обратившись в ветеринарный госпиталь «Зоозащита-НН» или в благотворительный фонд «Сострадание». Реквизиты для перевода средств указаны в публикации про Кругетса в соцсетях и на сайте «Сострадания».
Ранее мы писали о другом случае жестокого обращения с животными. Пьяный мужчина жестоко избил свою собаку за то, что та его покусала. Пса чудом спасли волонтеры и разыскали ему новый дом. Подробнее читайте тут.