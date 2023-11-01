«Такой степени ожирения не существует»: волонтеры спасают 100-килограммовую собаку, которую откормили, а потом выбросили умирать

Как рассказал нам один из врачей ветгоспиталя, Кругетса привезли к ним волонтеры. Пса нашли на улице, и он был совершенно беспомощным.



— Собаку действительно выбросили, и ее привезли к нам волонтеры. Не совсем понятно, почему его откормили до такого состояния. Он был домашним питомцем, это ответственность владельца. «Мы — то, что мы едим». И это касается любого живого существа. Любой адекватный владелец собаки или кошки понимает, что питомец должен быть не только не обделен физической нагрузкой, но и правильно питаться. На всех пачках с кормом пишут, какое количество продукта нужно дать, — говорит ветеринар.