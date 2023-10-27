«Тянется за обнимашками»: подглядели за трогательными нежностями сиротки-овцебыка Аланы и ее человеческой мамы

Алана — так назвали выжившего детеныша-сироту — даже не успела попробовать материнского молока и не научилась самостоятельно существовать. Быть сильным рогатым травоядным ее учит новая семья в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей»: «старшая сестра» — камерунская козочка Пепа и человеческая мама Евгения, которая и накормит, и приголубит, и в футбол с детенышем погоняет. В фоторепортаже наших красноярских коллег из NGS24.RU — нежные взаимоотношения необычной семейки. Глядя на них, сразу понимаешь: таймырская сиротка попала в самые заботливые руки.