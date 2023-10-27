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Фоторепортаж

«Тянется за обнимашками»: подглядели за трогательными нежностями сиротки-овцебыка Аланы и ее человеческой мамы

Малышку нашли на Таймыре рядом с мертвой матерью полгода назад. Сейчас она живет в парке флоры и фауны в Красноярске

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Несмотря на то, что Алана стала вдвое больше своей человеческой мамы, она по-прежнему нежно тыкается ей в шею и даже иногда норовит запрыгнуть на колени

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Почти полгода прошло с тех пор, как вахтовики случайно заметили на Таймыре маленький живой комочек, который растерянно жался к туше мертвой матери. Что случилось с большим животным, достоверно не известно. По основной версии специалистов, самка умерла, рожая второй плод, он так и не появился на свет.

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Видео: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

Алана — так назвали выжившего детеныша-сироту — даже не успела попробовать материнского молока и не научилась самостоятельно существовать. Быть сильным рогатым травоядным ее учит новая семья в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей»: «старшая сестра» — камерунская козочка Пепа и человеческая мама Евгения, которая и накормит, и приголубит, и в футбол с детенышем погоняет. В фоторепортаже наших красноярских коллег из NGS24.RU — нежные взаимоотношения необычной семейки. Глядя на них, сразу понимаешь: таймырская сиротка попала в самые заботливые руки.

Евгения работает кипером в парке флоры и фауны в Красноярске. Она выкормила не одно поколение отказников и брошенок. Как только кормилица заходит в вольер, <a href="https://ngs24.ru/text/animals/2023/09/26/72744782/" class="_" target="_blank">рогатые сестренки</a> тут как тут

Евгения работает кипером в парке флоры и фауны в Красноярске. Она выкормила не одно поколение отказников и брошенок. Как только кормилица заходит в вольер, рогатые сестренки тут как тут

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Когда в вольер зашел чужак с фотоаппаратом, Алана и Пепа сблизились в ожидании. И страшно, и любопытно...

Когда в вольер зашел чужак с фотоаппаратом, Алана и Пепа сблизились в ожидании. И страшно, и любопытно...

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Напряжение спало, когда Алана увидела бутылку с молочной смесью. Мысли о заветном лакомстве отодвинули бдительность на второй план. Молочный рацион подросшему детенышу сейчас снизили с 6 до 4 литров в сутки

Напряжение спало, когда Алана увидела бутылку с молочной смесью. Мысли о заветном лакомстве отодвинули бдительность на второй план. Молочный рацион подросшему детенышу сейчас снизили с 6 до 4 литров в сутки

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30 секунд оглушительного чавканья — и бутылка опустела

30 секунд оглушительного чавканья — и бутылка опустела

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«Я определенно не наелась»

«Я определенно не наелась»

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Пришло время проинспектировать другие кормушки. Тут комбикорм и ягель. Не так аппетитно, но не оставлять же, в самом деле

Пришло время проинспектировать другие кормушки. Тут комбикорм и ягель. Не так аппетитно, но не оставлять же, в самом деле

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Как только Евгения собралась уходить из вольера, Алана тут же бросилась к ней

Как только Евгения собралась уходить из вольера, Алана тут же бросилась к ней

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Ревнивая Пепа тоже требует внимания

Ревнивая Пепа тоже требует внимания

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Минутка нежности наедине. Алана еще в том возрасте, когда любят поцелуи и поглаживания. «Часто сама тянется за обнимашками», — рассказывает Евгения

Минутка нежности наедине. Алана еще в том возрасте, когда любят поцелуи и поглаживания. «Часто сама тянется за обнимашками», — рассказывает Евгения

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Коза ждет свою порцию объятий

Коза ждет свою порцию объятий

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Проявление нежности от Пепы — уткнуться острым рогом прямо в лицо

Проявление нежности от Пепы — уткнуться острым рогом прямо в лицо

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Взрослые овцебыки — степенные и неповоротливые животные. Алана пока еще активная непоседа. Погонять мяч — любимое развлечение

Взрослые овцебыки — степенные и неповоротливые животные. Алана пока еще активная непоседа. Погонять мяч — любимое развлечение

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Пас от Аланы

Пас от Аланы

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А вот такой малютка станет спустя год. Сейчас Алана весит 80 килограммов. Самка взрослого овцебыка весит в среднем 300 килограммов

А вот такой малютка станет спустя год. Сейчас Алана весит 80 килограммов. Самка взрослого овцебыка весит в среднем 300 килограммов

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Знакомьтесь, будущий жених Аланы — самец по кличке Сегун. За своенравие и взбалмошность киперы прозвали его Бармалей. Он любит демонстрировать свое превосходство и мужественность

Знакомьтесь, будущий жених Аланы — самец по кличке Сегун. За своенравие и взбалмошность киперы прозвали его Бармалей. Он любит демонстрировать свое превосходство и мужественность

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«Мам, ну погладь»

«Мам, ну погладь»

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Вы слышали, как кричат овцебыки? Даже у маленьких особей басовитое грудное рычание

Вы слышали, как кричат овцебыки? Даже у маленьких особей басовитое грудное рычание

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Именное ведро в «Роевом ручье» есть практически у каждого животного. Ветеринары тщательно следят за пищевой безопасностью

Именное ведро в «Роевом ручье» есть практически у каждого животного. Ветеринары тщательно следят за пищевой безопасностью

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Спустя полчаса рогатые девочки уже привыкли к фотографам и с удовольствием позируют

Спустя полчаса рогатые девочки уже привыкли к фотографам и с удовольствием позируют

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Шерсть у северной обитательницы мягкая, густая и очень длинная

Шерсть у северной обитательницы мягкая, густая и очень длинная

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Тисканье за холку: и животному приятно, и человеку антистресс-терапия

Тисканье за холку: и животному приятно, и человеку антистресс-терапия

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Ну что, пора прощаться...

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Сотрудники зоопарка просят посетителей еще немного потерпеть и дождаться, когда таймырский ребенок окончательно окрепнет. Ее обязательно переведут в открытый видовой вольер

Сотрудники зоопарка просят посетителей еще немного потерпеть и дождаться, когда таймырский ребенок окончательно окрепнет. Ее обязательно переведут в открытый видовой вольер

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