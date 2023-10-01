Молодой медведь пришёл в село под Новосибирском — видео, как его гоняют по огороду

В огород жителям села Троицкого Чистоозерного района Новосибирской области пожаловал молодой медведь. Перепуганные местные жители вызвали охотоведов, рассказал НГС источник в минприроды Новосибирской области.
— Местные жители сообщили о том, что к ним в огород пришёл медвежонок. Это было в пятницу 29 сентября вечером. Приехали охотоведы, посигналили автомобильным гудком и «проводили» в сторону леса, — рассказал НГС источник.
Получить оперативный комментарий главы Троицкого сельсовета на момент публикации не удалось, Любовь Семиренко не ответила на звонки журналиста.
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