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Молодой медведь пришёл в село под Новосибирском — видео, как его гоняют по огороду

Охотоведы разобрались с незваным гостем без применения огнестрельного оружия

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За последний месяц в Новосибирской области к людям выходило несколько медведей. Остаться в живых удалось не всем из них

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В огород жителям села Троицкого Чистоозерного района Новосибирской области пожаловал молодой медведь. Перепуганные местные жители вызвали охотоведов, рассказал НГС источник в минприроды Новосибирской области.

— Местные жители сообщили о том, что к ним в огород пришёл медвежонок. Это было в пятницу 29 сентября вечером. Приехали охотоведы, посигналили автомобильным гудком и «проводили» в сторону леса, — рассказал НГС источник.

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Прогнать незваного гостя помогли местные охотоведы

Видео: «Новосибирск с огоньком» / Telegram

Получить оперативный комментарий главы Троицкого сельсовета на момент публикации не удалось, Любовь Семиренко не ответила на звонки журналиста.

В последних числах сентября медведь напал на лошадь в Коченевском районе Новосибирской области

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