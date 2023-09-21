Прощай, Диксон. Умер медведь, за судьбой которого следила вся страна

Московский зоопарк сообщил о смерти своего самого известного белого медведя — Диксона.
Истощенного мишку, умирающего на куче угля после ранения картечью, нашли год назад в Красноярском крае. Зверя спасли и забрали в Москву — в дикой природе с параличом лап он бы не выжил.
Диксон быстро освоился в вольере, где ему обустроили удобный домик и бассейн. Благодаря усилиям опытных ветеринаров к задним лапам Диксона начала возвращаться подвижность, но несколько дней назад ему стало хуже, и 20 сентября медведь умер от острой сердечно-легочной недостаточности.
— У нас были большие надежды, но, к сожалению, они не успели сбыться. Уход Диксона стал ударом для всей нашей зоопарковой семьи. Он жил, окруженный нашей любовью, — прокомментировали в Московском зоопарке.
Медведь был всеобщим любимцем и очень популярным в социальных сетях. За его судьбой следила вся страна, а видео с ним набирали не один десяток восторженных комментариев. У Диксона был даже свой фан-клуб, в честь медведя били и татуировки. 5 сентября исполнился год с момента его спасения.