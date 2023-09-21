Прощай, Диксон. Умер медведь, за судьбой которого следила вся страна

Медведь был всеобщим любимцем и очень популярным в социальных сетях. За его судьбой следила вся страна, а видео с ним набирали не один десяток восторженных комментариев. У Диксона был даже свой фан-клуб, в честь медведя били и татуировки. 5 сентября исполнился год с момента его спасения.

