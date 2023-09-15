Как советская семья держала в квартире львов и чем это закончилось — трагическая история Берберовых

После съемок перед отправкой домой в Баку Берберовых и Кинга поселили в школе недалеко от «Мосфильма». Там 24 июля 1973 года лев набросился на студента. Почему зверь, который ни разу даже не рыкнул на человека, это сделал, точно неизвестно. Одни уверяли, что парень увидел Кинга в окне и стал провоцировать, другие — что Кинг вспомнил, как его дрессировали на репетициях, и поэтому ударом лапой сбил студента с ног, когда тот кинулся прочь. Но прибежавший на место милиционер выстрелом отогнал льва от парня, а потом выпустил в него всю обойму, одна из пуль попала Кингу в сердце. Пострадавший выжил, а Берберовы были безутешны. На следующий день после смерти льва от тоски умер его друг — песик Чапа.

