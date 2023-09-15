Как советская семья держала в квартире львов и чем это закончилось — трагическая история Берберовых

Лев Кинг был знаменитостью в Советском Союзе и домашним любимцем семьи Берберовых. Вы наверняка помните, как он охранял клад и гонял по Питеру итальянцев в комедии Эльдара Рязанова.
Почему застрелили Кинга и почему так трагично сложилась судьба семьи Берберовых — смотрите в видео выше.
Маленького и больного львенка в вольере зоопарка увидела дочь Нины и Льва Львовича Берберовых Ева. Зверя забрали домой, долго выхаживали — у львенка были проблемы с передними лапами. В благодарность подрастающий лев чтил людей, завтракал с семьей за общим столом, водил дружбу с песиком Чапой и позволял детям Еве и Роме кататься на себе, как на лошади.
— Вот посмотрите, он берет Еву своей лапой за ножку — мы спокойны, хотя знаем, что этой лапой можно убить буйвола. Он чувствует свою силу, и он знает, с кем он имеет дело, — говорил Лев Львович Береберов.
Не всем соседям Берберовых нравилось жить рядом со львом. От зверя летела шерсть, стоял неприятный запах. Но власти поощряли столь необычный эксперимент по одомашниванию хищника — каждое утро Берберовым бесплатно привозили мясо для Кинга. О льве писали газеты и журналы, а режиссер Эльдар Рязанов решил снять Кинга в фильме «Невероятные приключения итальянцев в России». Правда, говорил, что потом пожалел. Воспитанный в интеллигентной семье Кинг не хотел выполнять команды, быстро уставал, чем чуть не сорвал сроки сдачи картины. После этого о Кинге заговорили и за рубежом, кинокомпании практически выстраивались в очередь — всем хотелось снять льва, но этому не суждено было случиться.
После съемок перед отправкой домой в Баку Берберовых и Кинга поселили в школе недалеко от «Мосфильма». Там 24 июля 1973 года лев набросился на студента. Почему зверь, который ни разу даже не рыкнул на человека, это сделал, точно неизвестно. Одни уверяли, что парень увидел Кинга в окне и стал провоцировать, другие — что Кинг вспомнил, как его дрессировали на репетициях, и поэтому ударом лапой сбил студента с ног, когда тот кинулся прочь. Но прибежавший на место милиционер выстрелом отогнал льва от парня, а потом выпустил в него всю обойму, одна из пуль попала Кингу в сердце. Пострадавший выжил, а Берберовы были безутешны. На следующий день после смерти льва от тоски умер его друг — песик Чапа.
Московская интеллигенция решила хоть как-то утешить Берберовых и подарила им другого львенка. Кинга II растили в любви и заботе, но, в отличие от своего предшественника, он был независимым, вожаком признавал лишь Льва Львовича, но позволял Еве и Роме кататься на себе.
В 1978 году, после смерти главы семьи, Нина Берберова думала отдать льва в зоопарк, но никак не решалась. Роковым стал вечер 24 ноября 1980 года. Сосед закидывал на балкон в Кинга II куски горящей пластмассы. Разъяренный лев напал на пришедших домой Нину и Рому. Он отшвырнул хозяйку и сломал мальчику шею. Приехавшие милиционеры застрелили Кинга II.
Нина Берберова долгое время провела в больнице. Женщина винила себя в смерти сына, прийти в себя помогла дочь Ева. Больше хищных животных они не заводили.