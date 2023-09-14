«Не заберете — мы усыпим». История предпринимателя, который «усыновил» стаю волков и медведей

Под Екатеринбургом есть необычный центр по спасению животных. Его хозяин, 40-летний предприниматель и зоозащитник Кирилл Потапов, уже несколько лет помогает редким хищным (и травоядным) зверям: волкам, росомахам, рысям, пумам... и даже медведям. Подробности — в материале журналистов Е1.RU.
Мы с интересом мчимся к вольеру, где живет медведица Маша. Хозяин спокойно заходит к питомице и оставляет дверь открытой. Становится не по себе: она сразу направляется к нам, чтобы познакомиться, внимательно смотрит и обнюхивает на расстоянии вытянутой руки.
— Она так вас изучает. Не бойтесь, подходите, — говорит с улыбкой Кирилл Потапов. — В любом случае вольер вас не спасет.
Маша оказалась очень ласковой медведицей, как и другие хищники, ведь каждый день на протяжении семи лет Кирилл Потапов приезжает сюда, чтобы заботиться о них. Большую часть своего времени он тратит на уход за зверями, а то, что остается — на работу в рекламном бизнесе и создание бренда одежды. Для него хищники — это не хобби, а целая жизнь. Мы съездили к нему в гости и посмотрели на огромную и неразлучную «семью».
Любовь к сложным, но невероятно красивым животным пришла к Кириллу еще в детстве.
— Это как врожденное, не приобретенное. Когда я был маленьким, всё свое детство проводил с животными: спасал котят, мышат, птичек, — рассказал Кирилл. — В квартире у меня был целый зоопарк. Родители меня обыскивали на входе, проверяли карманы, находили мышек, других животных. Была тяга сильная, читал книжки, журналы. Все думали, что биологом буду, но потом, когда начал учиться, у меня, так скажем, подзатихло. Появился интерес к иностранным языкам, и в итоге на лингвистику поступил. Сейчас мне это дает доступ к иностранной литературе (в основном вся информация о животных написана на других языках).
Кирилла всегда тянуло именно к хищникам, поэтому история реабилитационного центра началась с пары волков — Альфы и Уголька (сейчас волков, к слову, уже тридцать!). Позже появились лисы из контактных зоопарков и первый медведь по имени Потапыч.
— Волки особое место занимают в сердце. Они моногамные животные, у них идеальный институт семьи, готовы на самопожертвование, готовы жизнь отдать ради члена семьи. Как они взаимодействуют с волчатами, какая у них система воспитания... людям нужно позаимствовать у них много методик в воспитании детей, — пояснил владелец центра.
У Кирилла нет диких животных, все они рождались в неволе и попадали в неблагополучные семьи. Екатеринбуржец дает им второй шанс. Едва ли не каждый день к нему обращаются люди с просьбой забрать зверей: некоторые не понимают, как растить хищников, или, того хуже, планируют усыпить.
— «Заберите животных, мы больше не можем содержать» или кто-то агрессирует, или покусал... Отказываются многие. Понятно, что я не могу принимать всех, нет вольеров и таких средств. Это очень затратная история. А так здесь бы несколько тысяч животных было, если бы я каждый день кого-то брал, — поделился Кирилл. — Бывает пишут: «Не заберете — мы усыпим». У меня с волчицей такая история: она ехала из Крыма трое суток, там еще сломалась в Челябинской области на автобусе. Доставка кучу денег стоит, и это всё надо молниеносно оплачивать. Такое может происходить каждый день.
— Частники — это такое… сегодня у них есть возможность, завтра — нет, и там столько погибает. Мало кто последний кусок хлеба будет отдавать животным. Сколько случаев было: «Всё, мы устали, заберите у нас 10 собак, 15 волков и еще сколько-то там». Как только любая сложность, животные страдают в первую очередь, — говорит хозяин центра.
У многих питомцев Кирилла нелегкая судьба, но ему всегда удается наладить контакт со зверями. Секрет прост: много времени, ласковое обращение — и животные начинают доверять.
— Хищнические инстинкты не врождены у крупных хищных млекопитающих, — рассказал Потапов. — Я, конечно, общался изначально с профессионалами, кто занимался адаптацией волков. Много времени и сил тратил, там же нет права на ошибку: что-нибудь не так будешь делать — потом заплатишь жизнью. Мы для них [диких зверей, выросших в лесу] как полиэтиленовый пакет. Они нас могут разорвать за считаные секунды, артерию порвать, и всё, упадешь рядом.
По соседству с Машей, у которой мы уже побывали в гостях, живет медведь Потапыч. Он приехал из Таганрога, будучи совсем маленьким. Люди хотели использовать его в фотосессиях, а позже отдать на притравочную станцию (на территории таких станций обычно натаскивают собак на зверя).
— Это был мой первый опыт с медведями. Я вообще не планировал никогда ими заниматься, — рассказывает Кирилл. — Вот и он такой был маленький, кусался, рычал постоянно. Маленькие очень сильно кусаются, понятно, что взрослые тоже, но они уже тебя знают, не кусают. Ты по ним можешь всё понять, в каком они состоянии. Машу тоже мне передали, она маленькая была. В нескольких руках пожила. Маша опасней Потапыча будет.
Прежде чем заходить к кому-нибудь в вольер, Кирилл смотрит на настроение зверя. Если плохое — лучше не беспокоить.
— Я их очень хорошо знаю, с ними всё время провожу. Там нет такого, что они раз — и по щелчку резко дикими стали. Это как если бы я сидел и резко побежал, через забор перепрыгнул и убежал. Они адекватные все, видно, как меняется настроение: по глазам, по движениям. Всё то же самое, как у людей, — говорит хозяин центра.
Познакомьтесь: это японский макак по имени Брюс — понять настроение можно сразу его по мордашке. Кирилл купил обезьянку в зоопарке, чтобы изучить ее поведение. Несмотря на вредность питомца, хозяин его очень любит.
— В обезьянах собрано всё самое плохое, что есть в человеке, — говорит Потапов и одновременно с этим гладит Брюса по брюху.
Кирилл тянет всех животных на свои средства: в месяц у него уходит минимум полмиллиона рублей. В будущем он планирует построить центр по спасению животных и просвещать детей.
— Я очень благодарен своим родителям и супруге, это всё только с их помощью. Но скажу, что по самому минимуму из моего личного кармана выходит 500 тысяч рублей, — признается Кирилл. — Помощь всегда финансовая нужна. Понятно, что комплексное строительство нам необходимо, как и квалифицированные силы.
К слову, родители у Кирилла – пенсионеры, у них свой бизнес. Жена работает в металлургической компании, а еще занимается пумами.
Кирилл планирует устраивать семинары с детишками, чтобы формировать у них положительное отношения к флоре и фауне. При этом животные должны жить в просторных вольерах. Также в скором времени екатеринбуржец хочет опубликовать книгу о том, как вырастить волка. В ней будут описаны особенности поведения и воспитания.
— Я хочу показать истинное лицо животных, разбить стереотипы о волках. Многие думают, что они агрессивные, их образ демонизирован. На самом деле это добрые животные, статистика по их нападениям вообще ничтожная. Люди этого не знают. По медведям статистика по нападениям такая же минимальная, — рассказал Кирилл.
— Когда ты здесь с ними находишься, отдыхаешь полностью, растворяешься, ты спокоен... Не боишься телефона, что кто-то там заболел, захромал или еще что-то, не дай бог, — говорит Кирилл Потапов.
Посмотрите еще несколько фотографий тех, ради кого он живет.
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