«Не заберете — мы усыпим». История предпринимателя, который «усыновил» стаю волков и медведей

Маша оказалась очень ласковой медведицей, как и другие хищники, ведь каждый день на протяжении семи лет Кирилл Потапов приезжает сюда, чтобы заботиться о них. Большую часть своего времени он тратит на уход за зверями, а то, что остается — на работу в рекламном бизнесе и создание бренда одежды. Для него хищники — это не хобби, а целая жизнь. Мы съездили к нему в гости и посмотрели на огромную и неразлучную «семью».

Любовь к сложным, но невероятно красивым животным пришла к Кириллу еще в детстве.

— Это как врожденное, не приобретенное. Когда я был маленьким, всё свое детство проводил с животными: спасал котят, мышат, птичек, — рассказал Кирилл. — В квартире у меня был целый зоопарк. Родители меня обыскивали на входе, проверяли карманы, находили мышек, других животных. Была тяга сильная, читал книжки, журналы. Все думали, что биологом буду, но потом, когда начал учиться, у меня, так скажем, подзатихло. Появился интерес к иностранным языкам, и в итоге на лингвистику поступил. Сейчас мне это дает доступ к иностранной литературе (в основном вся информация о животных написана на других языках).