Ковер из кошачьей шерсти: лайфхаки грумера, которые спасут ваш дом и одежду от линяющего кота

— Летняя жара и духота тяжело переносится многими кошками. Им нужно больше воды, больше свежего воздуха, кондиционер дома. И в этот период им очень помогает уход. Коротко брить их не нужно, потому что шерсть — это их защитная оболочка. А вот вычесывание — очень важная процедура. Если вы не вычесали кошку или кота вовремя, эта вылинявшая шерсть будет сыпаться повсюду. Кошка сама ее не всю может языком достать. Если убрать всё лишнее, шерсти станет в два раза меньше. И она становится более такой пропускающей воздух под себя, — рассказывает владелица груминг-салона.