Ковер из кошачьей шерсти: лайфхаки грумера, которые спасут ваш дом и одежду от линяющего кота

Страдают ли пушистые кошки от летней жары? И что делать, когда наступит период сезонной линьки и все поверхности в доме будут облеплены шерстью питомца? Парикмахер для животных Нелли Гавричкова рассказала и показала простой способ вычесывания кошки. Лайфхак поможет привести в порядок даже самую строптивую любимицу, облегчит ей жизнь и спасет хозяина от бесконечной уборки в доме. Пошаговая инструкция — в коротком видео чуть выше.
— Летняя жара и духота тяжело переносится многими кошками. Им нужно больше воды, больше свежего воздуха, кондиционер дома. И в этот период им очень помогает уход. Коротко брить их не нужно, потому что шерсть — это их защитная оболочка. А вот вычесывание — очень важная процедура. Если вы не вычесали кошку или кота вовремя, эта вылинявшая шерсть будет сыпаться повсюду. Кошка сама ее не всю может языком достать. Если убрать всё лишнее, шерсти станет в два раза меньше. И она становится более такой пропускающей воздух под себя, — рассказывает владелица груминг-салона.
В видеоинструкции Нелли Гавричкова рассказала, чем нужно вычесывать кошку, как часто это нужно делать и как уговорить своевольного питомца выдержать всю процедуру в руках парикмахера.