«Записываются к нему, а не ко мне». Мастер маникюра приняла в свой салон побитого голубя и получила наплыв клиентов

В маникюрном салоне Мария установила просторную клетку с веткой сирени, но в ней птица только ночует. Беляш не просто живет в этой студии, у него есть целый список обязанностей.



— Это мой сотрудник, мы с ним компаньоны. Когда приходят клиенты, он садится ко мне на плечо и контролирует весь процесс. Он очень любит наблюдать за маникюром, прям выглядывает из-за плеча, — говорит Мария. — И он периодически летает над нами. Это вообще большой плюс, особенно в такую жару. Заменяет вентилятор. Вообще, если честно, новенькие клиенты записываются на маникюр к нему, а не ко мне. То есть они даже говорят: «Мы не видели ваши работы, но знаем, что у вас есть голубь».