«Записываются к нему, а не ко мне». Мастер маникюра приняла в свой салон побитого голубя и получила наплыв клиентов

Как только мастер маникюра Мария Дюпина из Екатеринбурга принимается за работу, у нее за спиной появляются крылья. Это ее ассистент Беляш занимает свое привычное место. Еще год назад он жил обычной голубиной жизнью и прилетал к Марии под окно поклевать зёрна из кормушки. А теперь стал полноценным сотрудником ее салона. Историю Марии и ее питомца рассказали наши коллеги из E1.RU.
— Он прилетал к нам на протяжении пяти лет, причем других голубей не подпускал, только сам здесь ел. Я его узнавала на улице, проходя мимо теплотрассы, здоровалась: «Привет, Беляш», а потом с ним случилась беда, — вспоминает Мария. — Он прилетел в очередной раз, и я поняла, что он не видит. Один глаз был как контуженный, а второй — заплывший. Видимо, травма, скорее всего, драка с вороной.
Мария могла бы просто закрыть окно и забыть про побитого голубя. Но за годы дружбы он стал ей как родной. Женщина отвезла птицу на прием к орнитологу. Правда, с клиникой, признаётся, не повезло. Во время обработки ран хлоргексидин по неосторожности специалиста попал Беляшу в правый глаз, спасти его не удалось.
Голубю пришлось заново учиться ориентироваться в пространстве. В таком состоянии на улице он бы точно не выжил. К тому же у Беляша травмирована одна лапка. Он обморозил ее, когда был дворовой птицей.
— Он летал и врезался в стены, о выпуске на волю и речи не могло идти, любая кошка, машина, столб — это для него опасность, это его смерть, — рассказывает Мария. — Сначала я думала вылечить и отпустить. Но сейчас, если его сажу на окно, чтобы он погулял, и отхожу, он бежит за мной: «Мама, не уходи».
В маникюрном салоне Мария установила просторную клетку с веткой сирени, но в ней птица только ночует. Беляш не просто живет в этой студии, у него есть целый список обязанностей.
— Это мой сотрудник, мы с ним компаньоны. Когда приходят клиенты, он садится ко мне на плечо и контролирует весь процесс. Он очень любит наблюдать за маникюром, прям выглядывает из-за плеча, — говорит Мария. — И он периодически летает над нами. Это вообще большой плюс, особенно в такую жару. Заменяет вентилятор. Вообще, если честно, новенькие клиенты записываются на маникюр к нему, а не ко мне. То есть они даже говорят: «Мы не видели ваши работы, но знаем, что у вас есть голубь».
Для клиентов Беляш совсем не опасен. Он прошел полное обследование и получил справку, что абсолютно здоров. К тому же на удивление этот голубь очень чистоплотный. И не пачкает салон птичьим пометом.
— Ничего не делает абсолютно, некоторые клиенты даже просят, говорят: «Давай, давай — это к деньгам». Но он всё только в своем домике аккуратно делает, — рассказывает Мария. — Вообще я видела, что продаются специальные шлейки и подгузники для голубей. Но если я на него это надену и выйду на улицу, то на нашем Вторчермете все местные алкаши тут же бросят пить. Решат, что белочка пришла.
Когда у Марии появляется окошко в плотном графике, маникюр она делает и Беляшу. Это вовсе не прихоть, а необходимость. Правда, сам он не в восторге от таких процедур — приходится уговаривать посидеть смирно.
— Голубь в домашнем содержании нуждается в маникюре, так как он не может обтачивать когти об асфальт, — говорит хозяйка птицы. — Вообще им и клюв нужно подпиливать. Но нам орнитолог сказал, что с его клювом пока всё в порядке.
Еще одна рабочая обязанность Беляша — фото с каждым клиентом на память. За год своей жизни в салоне он успел сняться уже с сотнями девушек с красивым маникюром.
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