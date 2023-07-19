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Истории

«Записываются к нему, а не ко мне». Мастер маникюра приняла в свой салон побитого голубя и получила наплыв клиентов

Беляш четко выполняет служебные обязанности, окрыляя свою хозяйку

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Во время маникюра Беляш всегда сидит на своем рабочем месте

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Как только мастер маникюра Мария Дюпина из Екатеринбурга принимается за работу, у нее за спиной появляются крылья. Это ее ассистент Беляш занимает свое привычное место. Еще год назад он жил обычной голубиной жизнью и прилетал к Марии под окно поклевать зёрна из кормушки. А теперь стал полноценным сотрудником ее салона. Историю Марии и ее питомца рассказали наши коллеги из E1.RU.

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Голубь на маникюре

Видео: Артем Чудинов, Максим Бутусов / Городские порталы

— Он прилетал к нам на протяжении пяти лет, причем других голубей не подпускал, только сам здесь ел. Я его узнавала на улице, проходя мимо теплотрассы, здоровалась: «Привет, Беляш», а потом с ним случилась беда, — вспоминает Мария. — Он прилетел в очередной раз, и я поняла, что он не видит. Один глаз был как контуженный, а второй — заплывший. Видимо, травма, скорее всего, драка с вороной.

Мария могла бы просто закрыть окно и забыть про побитого голубя. Но за годы дружбы он стал ей как родной. Женщина отвезла птицу на прием к орнитологу. Правда, с клиникой, признаётся, не повезло. Во время обработки ран хлоргексидин по неосторожности специалиста попал Беляшу в правый глаз, спасти его не удалось.

После неудачной процедуры правый глаз у Беляша высох. Поэтому он видит только левым

После неудачной процедуры правый глаз у Беляша высох. Поэтому он видит только левым

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Голубю пришлось заново учиться ориентироваться в пространстве. В таком состоянии на улице он бы точно не выжил. К тому же у Беляша травмирована одна лапка. Он обморозил ее, когда был дворовой птицей.

— Он летал и врезался в стены, о выпуске на волю и речи не могло идти, любая кошка, машина, столб — это для него опасность, это его смерть, — рассказывает Мария. — Сначала я думала вылечить и отпустить. Но сейчас, если его сажу на окно, чтобы он погулял, и отхожу, он бежит за мной: «Мама, не уходи».

Иногда Беляш позволяет себе шалости, может стянуть маску с мастера или начать чистить ей «перышки» — за них он принимает волосы Марии

Иногда Беляш позволяет себе шалости, может стянуть маску с мастера или начать чистить ей «перышки» — за них он принимает волосы Марии

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Беляш внимательно смотрит единственным глазом, как Мария делает маникюр

Беляш внимательно смотрит единственным глазом, как Мария делает маникюр

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В маникюрном салоне Мария установила просторную клетку с веткой сирени, но в ней птица только ночует. Беляш не просто живет в этой студии, у него есть целый список обязанностей.

— Это мой сотрудник, мы с ним компаньоны. Когда приходят клиенты, он садится ко мне на плечо и контролирует весь процесс. Он очень любит наблюдать за маникюром, прям выглядывает из-за плеча, — говорит Мария. — И он периодически летает над нами. Это вообще большой плюс, особенно в такую жару. Заменяет вентилятор. Вообще, если честно, новенькие клиенты записываются на маникюр к нему, а не ко мне. То есть они даже говорят: «Мы не видели ваши работы, но знаем, что у вас есть голубь».

Беляш ест у Марии с руки

Беляш ест у Марии с руки

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Но клиентов так близко к себе не подпускает. С ними у него исключительно рабочие отношения

Но клиентов так близко к себе не подпускает. С ними у него исключительно рабочие отношения

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Для клиентов Беляш совсем не опасен. Он прошел полное обследование и получил справку, что абсолютно здоров. К тому же на удивление этот голубь очень чистоплотный. И не пачкает салон птичьим пометом.

— Ничего не делает абсолютно, некоторые клиенты даже просят, говорят: «Давай, давай — это к деньгам». Но он всё только в своем домике аккуратно делает, — рассказывает Мария. — Вообще я видела, что продаются специальные шлейки и подгузники для голубей. Но если я на него это надену и выйду на улицу, то на нашем Вторчермете все местные алкаши тут же бросят пить. Решат, что белочка пришла.

Всех клиентов Мария заранее предупреждает, что работает с птицей. Мало ли кто-то не любит голубей

Всех клиентов Мария заранее предупреждает, что работает с птицей. Мало ли кто-то не любит голубей

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Когда у Марии появляется окошко в плотном графике, маникюр она делает и Беляшу. Это вовсе не прихоть, а необходимость. Правда, сам он не в восторге от таких процедур — приходится уговаривать посидеть смирно.

— Голубь в домашнем содержании нуждается в маникюре, так как он не может обтачивать когти об асфальт, — говорит хозяйка птицы. — Вообще им и клюв нужно подпиливать. Но нам орнитолог сказал, что с его клювом пока всё в порядке.

Кажется, работа с таким напарником окрыляет

Кажется, работа с таким напарником окрыляет

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За год Беляш стал совершенно домашней птицей и даже не порывается вернуться к прежней жизни

За год Беляш стал совершенно домашней птицей и даже не порывается вернуться к прежней жизни

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Еще одна рабочая обязанность Беляша — фото с каждым клиентом на память. За год своей жизни в салоне он успел сняться уже с сотнями девушек с красивым маникюром.

Прочитайте еще одну милую историю, как в Большом Истоке пенсионер воспитал маленького гуся и обучил командам. Каждый день он гуляет по улицам с дрессированной птицей. А еще мы писали про свердловчанку, которая поселила стадо гусей в своей двухкомнатной квартире. А жительница Екатеринбурга поселила у себя двух петухов. Она спасла их цыплятами и оставила у себя.

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