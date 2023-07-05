Собака Астра пять лет провела в темном подвале. Ее спасли из заточения и впервые вывели на улицу — видео

В Петербурге спасли собаку, которая пять лет просидела в маленькой клетке в темном подвале жилого дома. Об этом рассказали наши коллеги из «Фонтанки». И вот, спустя столько лет заточения, животное впервые увидело траву, небо и солнечный свет. Эмоции собаки и подробности того, как ее вызволяли из подвала, смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.
— Кормила ее живущая в этом подъезде неадекватная бабуля, у которой год-два назад изымали из квартиры 40 с чем-то собак. Она просто открывала люк, кидала туда еды и закрывала люк, — рассказал основатель фонда «Северный медведь» Сергей Лучинский.
Как собака оказалась запертой, неизвестно. Жильцы дома обращались в разные инстанции, но ответ был один: «Не наша компетенция». Спасли собаку волонтеры. В подвале без нормальной еды, воды и света Астра почти ослепла, была крайне истощена.
Астра проходит курс лечения, к ней возвращается зрение, она впервые за долгое время стала выходить на прогулки.
— Вообще собака классная оказалась, несмотря на то что она 4,5 года просидела в темном подвале, Астра адекватная, человеколюбивая, — говорит вызволивший собаку из подвала Сергей Лучинский. — Так что, друзья, присмотритесь, возможно, будет ваш друг.