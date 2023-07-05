Собака Астра пять лет провела в темном подвале. Ее спасли из заточения и впервые вывели на улицу — видео

В Петербурге спасли собаку, которая пять лет просидела в маленькой клетке в темном подвале жилого дома. Об этом рассказали наши коллеги из «Фонтанки». И вот, спустя столько лет заточения, животное впервые увидело траву, небо и солнечный свет. Эмоции собаки и подробности того, как ее вызволяли из подвала, смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.

