Собака нашла в лесу трехмесячного медвежонка. Как его сейчас выхаживают — трогательное видео

Крайне истощенного трехмесячного медвежонка нашли в Иркутской области. Медведицы рядом с малышом не было уже около недели, а его вес был в пять раз меньше нормы.

Медвежонка обнаружила в кустах лабрадор Эльза, которая сопровождала сотрудников местной зоогалереи в поездке к речке Урунтин, где они обычно наблюдают за птицами. Медвежонок был настолько маленьким, что сначала людям показалось, что перед ними енот, которые вообще-то не водятся в дикой природе в Иркутской области. Специалисты решили спасти малыша, хотя обычно в такой ситуации трогать детеныша нельзя — естественный отбор. При осмотре ветеринар заключил, что если бы его не забрали, то он бы протянул максимум еще сутки.