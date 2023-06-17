Собака нашла в лесу трехмесячного медвежонка. Как его сейчас выхаживают — трогательное видео

Крайне истощенного трехмесячного медвежонка нашли в Иркутской области. Медведицы рядом с малышом не было уже около недели, а его вес был в пять раз меньше нормы.
Медвежонка обнаружила в кустах лабрадор Эльза, которая сопровождала сотрудников местной зоогалереи в поездке к речке Урунтин, где они обычно наблюдают за птицами. Медвежонок был настолько маленьким, что сначала людям показалось, что перед ними енот, которые вообще-то не водятся в дикой природе в Иркутской области. Специалисты решили спасти малыша, хотя обычно в такой ситуации трогать детеныша нельзя — естественный отбор. При осмотре ветеринар заключил, что если бы его не забрали, то он бы протянул максимум еще сутки.
Медвежонок оказался девочкой. По зубам определили, что малышке
Как выхаживают малышку — трогательное видео от наших коллег из IRCITY.RU смотрите чуть выше.
Сейчас Тень — так назвали медведицу — потихоньку «возвращается в состояние нормального активного ребенка». Как только позволило здоровье, ее перевели в уличный вольер на закрытой от посетителей территории, чтобы животное поменьше видело людей. Малышку не приручают в надежде, что у нее будет шанс вернуться в дикую природу, а не провести всю жизнь в зоопарке. Сейчас сотрудники зоогалереи ищут варианты для реабилитации животного, пока время не упущено.