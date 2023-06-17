«У него три жены и семейный кризис»: к людям вышел неведомый слепой зверь с огромными зубами — видео

— Это слепыш обыкновенный — достаточно распространенный обитатель Евразии. Встречается в Волгоградской области, — рассказал ученый. — Редко попадается на глаза, ведь этот грызун ведет подземный образ жизни. Глаза скрыты под кожей и почти нечувствительны — реагируют лишь на изменение освещенности. Самая широкая часть — голова — одновременно и самая прочная часть тела. Именно она выступает неким «проходческим щитом», помогающим формировать своды разветвленных ходов слепыша. Зубы и отчасти передние лапы выступают в этой работе в качестве землеройных агрегатов. Нос крупный, черный, кожа его очень грубая, ороговевшая.