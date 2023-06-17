«У него три жены и семейный кризис»: к людям вышел неведомый слепой зверь с огромными зубами — видео

Под Волгоградом местные жители обнаружили в поле жуткого на первый взгляд и пугающего зверя с огромными зубами. Волгоградцы сняли зверька и его попытки прокусить их ботинки на видео.
Как рассказал журналисту V1.RU заместитель директора института естественных наук ВолГУ по науке и связям с общественностью, доцент кафедры экологии и природопользования Николай Онистратенко, у зверька, возможно, проблемы в семье и он попытался выпустить пар подальше от своих родных.
— Это слепыш обыкновенный — достаточно распространенный обитатель Евразии. Встречается в Волгоградской области, — рассказал ученый. — Редко попадается на глаза, ведь этот грызун ведет подземный образ жизни. Глаза скрыты под кожей и почти нечувствительны — реагируют лишь на изменение освещенности. Самая широкая часть — голова — одновременно и самая прочная часть тела. Именно она выступает неким «проходческим щитом», помогающим формировать своды разветвленных ходов слепыша. Зубы и отчасти передние лапы выступают в этой работе в качестве землеройных агрегатов. Нос крупный, черный, кожа его очень грубая, ороговевшая.
Слепыш, хоть и выглядит мило, обладает мощными и даже устрашающими зубами.
— Грызун питается подземными частями растений — корнями, клубнями. Поэтому на огороде или в поле становится сельскохозяйственным вредителем. Поедает и попавшихся подземных жителей — червей, личинок. Время от времени выбирается на поверхность, особенно в период созревания плодов диких и культурных растений. Но в большинстве случаев из подземелья его выгоняет какая-то беда: затопление, обрушение норы, распашка, вибрация от техники, охотящиеся хищники — лисы, собаки, змеи, — рассказал Николай Онистратенко. — Живет слепыш полигамной семьей — у самца обычно 1–3 партнерши. Продолжительность жизни — 3–5 лет.
По мнению Николая Онистратенко, слепыш вышел из дома в этот раз, вполне возможно, что из-за проблем в своей большой полигамной семье.
— Время от времени надо от всего отстраниться, — рассказал Николай Онистратенко. — Даже с риском для жизни. Судя по его настроению, там какой-то кризис.
Среда обитания слепышей — степные и лесостепные районы России, Украины, Молдовы. Южную границу распространения ограничивают Кавказские горы. Зверек селится среди травы, лесные участки не любит и далеко в них не забирается.