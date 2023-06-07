«Фреда избивали, потому что на фотосессиях не мог сидеть смирно»: как в приюте спасают брошенных енотов

Тихий уютный дворик, небольшое здание дореволюционной постройки. А внутри — больше двадцати удивительных пушистых зверьков. Это енотокафе «Лесная братва» в Самаре. Сюда можно прийти и пообщаться с милыми зверьками. Хотя слово «кафе» не очень подходит, поскольку это полноценный приют для енотов. У некоторых из этих животных страшное прошлое. Подробности — в материале наших самарских коллег из 63.RU.
«Я ругаюсь с ними, а они со мной»
Нас встречает управляющая енотокафе Оксана Богомолова. Ее руки, пальцы и даже шея покрыты царапинами — коготки у енотов острые. В этом деле Оксана Викторовна уже 7 лет:
— По образованию я тренер беговых лошадей. Родом из Крыма, в Самару приехала 30 лет назад по распределению. Работала в школе, брала подработку в цирке. Моими подопечными были медведь, верблюд, пони, лошади. А сейчас посвятила себя этому заведению.
Енотокафе, в которое мы попали, было первым в России. Когда-то его основали знакомые Оксаны Богомоловой. Затем они открыли приюты для енотов в других городах и переехали, а всеми делами в Самаре полностью занимается Оксана Викторовна.
О филиале «Лесной братвы» в Ростове-на-Дону мы рассказывали в отдельном материале.
Нас проводят в главный зал: еноты кучкуются на полке или тут же обступают тебя со всех сторон, чтобы изучить.
Мы пришли в неспокойное время — у одной из девочек гон. Из-за этого она стала нервной. Так что время от времени она начинает конфликтовать с соседями.
Иногда вспыхивают очень громкие ссоры, чуть ли не переходящие в драку. Поэтому Оксане Викторовне приходится достаточно строго их одергивать:
— У енотов жесткий матриархат, ими верховодит старшая альфа-самка. И для того чтобы управлять нашей бандой, мне приходится быть для них альфой. Поэтому я иногда ругаюсь с девочками, а они со мной.
Управляющая енотокафе во время разговора то и дело отвлекается на реплики «Маня, нельзя так делать!», «Да, Фред, я тоже тебя люблю», «Дея, ну ты уже выросла из этого возраста!» или «А где енотовая совесть? А кто бессовестная девочка?».
Тихо в этой комнате не бывает практически никогда. Еноты издают самые разнообразные звуки: птичье чириканье, кошачье мурлыканье, щенячий визг и даже тигриное рычание.
«Она была вся в крови»
Познакомимся поближе с некоторыми обитателями «Лесной братвы». Сейчас в енотокафе живет 21 мохнатый бандит. Обычно же держат не более пяти питомцев.
Все постояльцы — отказники. Они стали не нужны своим предыдущим владельцам.
— Люди звонят мне и привозят енотов. Мы принимаем. Ну а как их можно бросить? Как узнают про нас — вот этого, честно, не знаю, — рассказывает Оксана Викторовна.
Мальчики здесь на вес золота, ведь их всего двое. Один из них — Фред. Раньше он принадлежал фотографу, но на фотосессиях не мог усидеть смирно, из-за чего малыша постоянно и очень сильно избивали. Плюс из-за вспышки теперь у него проблемы с глазами.
Второго мальчика, как ни странно, зовут Маня.
Он попал в енотокафе, когда ему было всего шесть дней от роду. Его мама умерла, а малыш был единственный в помете. Зато сейчас Маня весит под 30 килограммов, но хозяйки уверенно говорят — это мускулы.
Есть здесь и две сестренки: Лиля и Лея. Они приехали сюда из Перми. У них была хорошая хозяйка, но, к сожалению, она умерла от рака.
В енотокафе также живут Мотя и ее мама. Их обеих использовали для производства щенков. А когда они уже не могли рожать здоровых детенышей, от них просто отказались.
Лялю вы узнаете по шраму на загривке. В енотокафе она попала с раной вокруг шеи.
— Что уж там было — мне не рассказали. Может, кто на поводке держал и сильно дернул… — говорит Оксана Викторовна.
Еще у одной девочки нет хвоста:
— Хозяйка не придумала ничего умнее, кроме как взять нож и самой отрезать малышке хвост. Потом девочка попала к нам.
Легко будет узнать и Полину. Она полностью слепая, ориентируется только по запаху:
— Нам позвонила девочка из полиции и попросила ее забрать. Она очень боялась Полину. Та часто ее кусала. А причина была всего лишь в слепоте. Енот, как и человек, если чего-то боится, то будет драться.
Самые тяжелые испытания, пожалуй, выпали на долю Доры. Она из Луганска. Вот что ей пришлось пережить:
— Это было еще до СВО. Человек содержал животных. В вольер попала бомба. Все бросились спасать животных, кто кого мог. Двух енотов спас батюшка. Одного оставил себе, а Дору привез сюда. И до сих пор, если где-то начинается стройка, у нее паника. Она начинает будить всех и проверять, всё ли в порядке. И это понятно: когда ее вытаскивали, она была вся в крови, вся в остатках своих собратьев.
Жильцы енотокафе не размножаются. По словам управляющей, им вполне хватает детенышей-подкидышей.
Сейчас Оксана Викторовна выкармливает семерых щенков:
— Они всё время со мной. 29 мая у меня был день рождения, и они сделали мне подарок: открыли глазки. Мы с ними познакомились.
«Моя ошибка в том, что они такие контактные»
Как говорит сама Оксана Богомолова, однажды она увидела енотов и влюбилась в них. И эта любовь видна невооруженным взглядом:
— Природа очень щедро одарила малышей: нюх и слух у них от собаки, зрение — от кошки, способность лазить по деревьям — от белки, любовь ко всему блестящему — от сороки, умение плавать — от выдры, приспосабливаемость ондатры, вороватость обезьяны, эгоизм и пьянство мужчины, непосредственность и любопытство ребенка, ну и стервозность и истеричность женщины.
По словам управляющей, ей пришлось очень многое узнавать о енотах. Ведь как таковой литературы про уход за ними нет. Где-то действовала методом проб и ошибок, в чём-то консультировалась с более опытными коллегами:
— Самая большая сложность с енотами — добиться доверия и послушания. Например, если я ссорюсь с ними, я не могу отходить назад. Иначе они перестанут меня слушаться.
По словам хозяйки, одна из целей этого заведения — показать людям, что енот не может быть домашним животным. Ведь далеко не факт, что человек справится:
— Вы бы оставили ребенка 3–5 лет одного в квартире? Так вот, перед вами ребенок трех-пяти лет. Оставите енота дома одного — вернетесь на развалины. Енот включает газ, воду. Если еноту будет скучно, он будет разбирать всё, что есть в доме. Ваши вещи будут замочены в ванной. И не думайте, что если кран закрыт, то в ванной не будет воды.
Енот — дикий зверь и всегда им остается. Он уживается с человеком только в силу своего безмерного любопытства.
— Самая большая моя ошибка — то, что мои еноты такие контактные с людьми. Это исключение из правил. Когда енота предают, он не всегда может снова доверять людям, — признается Оксана Викторовна.
При этом малыши не сидят без дела. Они регулярно гуляют не только во дворе, могут выехать и в центр.
Гуляют, естественно не всей компанией, зато без поводков. Это бессмысленно — одна минута, и енот от него избавляется.
Но Оксана Викторовна не боится, что кто-то сбежит:
— Их и здесь неплохо кормят.
«Содержание енотов обходится примерно в 3 тысячи рублей в день»
Содержание енотов является большой заботой:
— С утра фрукты: бананы, виноград, сейчас пошла клубника, черешня. Потом орехи, перепелиные яйца два раза в неделю. Творог, йогурт любят. Даем сухой корм собачий и обязательно мясо, как правило, курицу.
Щенков через каждые 2 часа надо поить через соску молоком, желательно козьим. Или можно, например, взять сухое собачье или сухое кошачье. Такое продают в ветеринарных аптеках.
Но всё это стоит денег. К тому же на енотов надо оформлять паспорта, ветеринарные свидетельства, регулярно прививать от бешенства. Плюс аренда здания, налоги, оплата ночному сторожу.
— Если взять всех наших енотов, то где-то 3 тысячи в день стоит их содержание. Но денег с посетителей, собственно, и не просим. Конечно, люди приходят, общаются с животными и оставляют какую-то копеечку. На эту копеечку мы покупаем корма, оплачиваем аренду. Единственное, не хватает на зарплату работникам. Тут уже сами справляемся, — говорит Оксана Викторовна.
Помогают волонтеры-добровольцы и племянница Саша. Девушка, как и тетя, сумела стать авторитетом для мохнатых постояльцев.
В мечтах у Оксаны Викторовны переезд на открытое место и переквалифицировать енотокафе в автономную некоммерческую организацию. Тогда можно будет рассчитывать на официальную материальную помощь:
— Если бы была возможность, если бы было финансирование, наверное, мы бы не приглашали посетителей. Хотя… С другой стороны, без людей енотам было бы скучно.