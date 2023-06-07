«Фреда избивали, потому что на фотосессиях не мог сидеть смирно»: как в приюте спасают брошенных енотов

Тихо в этой комнате не бывает практически никогда. Еноты издают самые разнообразные звуки: птичье чириканье, кошачье мурлыканье, щенячий визг и даже тигриное рычание.



«Она была вся в крови»

Познакомимся поближе с некоторыми обитателями «Лесной братвы». Сейчас в енотокафе живет 21 мохнатый бандит. Обычно же держат не более пяти питомцев.