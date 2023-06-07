freedom
СЕЙЧАС +35°С
Пробки 5/10
usd 81.25
eur 86.95
Тема дняГде в Новосибирске идет дождь
Все новости
Все новости
Репортаж

«Фреда избивали, потому что на фотосессиях не мог сидеть смирно»: как в приюте спасают брошенных енотов

Посмотрите на этих маленьких зверьков с умилительными мордочками и непростой судьбой

763

Эти малыши украдут ваше сердце и всё, что плохо лежит

Поделиться

Тихий уютный дворик, небольшое здание дореволюционной постройки. А внутри — больше двадцати удивительных пушистых зверьков. Это енотокафе «Лесная братва» в Самаре. Сюда можно прийти и пообщаться с милыми зверьками. Хотя слово «кафе» не очень подходит, поскольку это полноценный приют для енотов. У некоторых из этих животных страшное прошлое. Подробности — в материале наших самарских коллег из 63.RU.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Алексей Ногинский / 63.RU

Поделиться

«Я ругаюсь с ними, а они со мной»

Нас встречает управляющая енотокафе Оксана Богомолова. Ее руки, пальцы и даже шея покрыты царапинами — коготки у енотов острые. В этом деле Оксана Викторовна уже 7 лет:

Иногда Оксане Викторовне приходится отстаивать свою власть перед своими зверями

Иногда Оксане Викторовне приходится отстаивать свою власть перед своими зверями

Поделиться

— По образованию я тренер беговых лошадей. Родом из Крыма, в Самару приехала 30 лет назад по распределению. Работала в школе, брала подработку в цирке. Моими подопечными были медведь, верблюд, пони, лошади. А сейчас посвятила себя этому заведению.

Оксане Викторовне помогает племянница Саша

Оксане Викторовне помогает племянница Саша

Поделиться

Енотокафе, в которое мы попали, было первым в России. Когда-то его основали знакомые Оксаны Богомоловой. Затем они открыли приюты для енотов в других городах и переехали, а всеми делами в Самаре полностью занимается Оксана Викторовна.

Поделиться

О филиале «Лесной братвы» в Ростове-на-Дону мы рассказывали в отдельном материале.

Нас проводят в главный зал: еноты кучкуются на полке или тут же обступают тебя со всех сторон, чтобы изучить.

Поделиться

Поделиться

Поделиться

«Гоп-стоп, мы подошли из-за угла»

«Гоп-стоп, мы подошли из-за угла»

Поделиться

Поделиться

Мы пришли в неспокойное время — у одной из девочек гон. Из-за этого она стала нервной. Так что время от времени она начинает конфликтовать с соседями.

Когда два енота ссорятся, третьим лучше не влезать — получишь от обоих

Когда два енота ссорятся, третьим лучше не влезать — получишь от обоих

Поделиться

Иногда вспыхивают очень громкие ссоры, чуть ли не переходящие в драку. Поэтому Оксане Викторовне приходится достаточно строго их одергивать:

Поделиться

— У енотов жесткий матриархат, ими верховодит старшая альфа-самка. И для того чтобы управлять нашей бандой, мне приходится быть для них альфой. Поэтому я иногда ругаюсь с девочками, а они со мной.

Поделиться

Управляющая енотокафе во время разговора то и дело отвлекается на реплики «Маня, нельзя так делать!», «Да, Фред, я тоже тебя люблю», «Дея, ну ты уже выросла из этого возраста!» или «А где енотовая совесть? А кто бессовестная девочка?».

Поделиться

Тихо в этой комнате не бывает практически никогда. Еноты издают самые разнообразные звуки: птичье чириканье, кошачье мурлыканье, щенячий визг и даже тигриное рычание.

«Она была вся в крови»

Познакомимся поближе с некоторыми обитателями «Лесной братвы». Сейчас в енотокафе живет 21 мохнатый бандит. Обычно же держат не более пяти питомцев.

Здесь еноты и спят, и занимаются спортом

Здесь еноты и спят, и занимаются спортом

Поделиться

Все постояльцы — отказники. Они стали не нужны своим предыдущим владельцам.

Поделиться

— Люди звонят мне и привозят енотов. Мы принимаем. Ну а как их можно бросить? Как узнают про нас — вот этого, честно, не знаю, — рассказывает Оксана Викторовна.

Поделиться

Мальчики здесь на вес золота, ведь их всего двое. Один из них — Фред. Раньше он принадлежал фотографу, но на фотосессиях не мог усидеть смирно, из-за чего малыша постоянно и очень сильно избивали. Плюс из-за вспышки теперь у него проблемы с глазами.

Второго мальчика, как ни странно, зовут Маня.

Завоевать доверие енота — редкая удача

Завоевать доверие енота — редкая удача

Поделиться

Он попал в енотокафе, когда ему было всего шесть дней от роду. Его мама умерла, а малыш был единственный в помете. Зато сейчас Маня весит под 30 килограммов, но хозяйки уверенно говорят — это мускулы.

Поделиться

Есть здесь и две сестренки: Лиля и Лея. Они приехали сюда из Перми. У них была хорошая хозяйка, но, к сожалению, она умерла от рака.

Поделиться

В енотокафе также живут Мотя и ее мама. Их обеих использовали для производства щенков. А когда они уже не могли рожать здоровых детенышей, от них просто отказались.

Лялю вы узнаете по шраму на загривке. В енотокафе она попала с раной вокруг шеи.

Поделиться

— Что уж там было — мне не рассказали. Может, кто на поводке держал и сильно дернул… — говорит Оксана Викторовна.

Еще у одной девочки нет хвоста:

— Хозяйка не придумала ничего умнее, кроме как взять нож и самой отрезать малышке хвост. Потом девочка попала к нам.

Это Соня

Это Соня

Поделиться

Ее любимое занятие — спать

Ее любимое занятие — спать

Поделиться

Легко будет узнать и Полину. Она полностью слепая, ориентируется только по запаху:

— Нам позвонила девочка из полиции и попросила ее забрать. Она очень боялась Полину. Та часто ее кусала. А причина была всего лишь в слепоте. Енот, как и человек, если чего-то боится, то будет драться.

Поделиться

Самые тяжелые испытания, пожалуй, выпали на долю Доры. Она из Луганска. Вот что ей пришлось пережить:

Поделиться

— Это было еще до СВО. Человек содержал животных. В вольер попала бомба. Все бросились спасать животных, кто кого мог. Двух енотов спас батюшка. Одного оставил себе, а Дору привез сюда. И до сих пор, если где-то начинается стройка, у нее паника. Она начинает будить всех и проверять, всё ли в порядке. И это понятно: когда ее вытаскивали, она была вся в крови, вся в остатках своих собратьев.

Жильцы енотокафе не размножаются. По словам управляющей, им вполне хватает детенышей-подкидышей.

В енотокафе находят приют и другие звери, но при условии, что они поладят со звездами заведения

В енотокафе находят приют и другие звери, но при условии, что они поладят со звездами заведения

Поделиться

Сейчас Оксана Викторовна выкармливает семерых щенков:

— Они всё время со мной. 29 мая у меня был день рождения, и они сделали мне подарок: открыли глазки. Мы с ними познакомились.

Поделиться

«Моя ошибка в том, что они такие контактные»

Как говорит сама Оксана Богомолова, однажды она увидела енотов и влюбилась в них. И эта любовь видна невооруженным взглядом:

— Природа очень щедро одарила малышей: нюх и слух у них от собаки, зрение — от кошки, способность лазить по деревьям — от белки, любовь ко всему блестящему — от сороки, умение плавать — от выдры, приспосабливаемость ондатры, вороватость обезьяны, эгоизм и пьянство мужчины, непосредственность и любопытство ребенка, ну и стервозность и истеричность женщины.

Поделиться

По словам управляющей, ей пришлось очень многое узнавать о енотах. Ведь как таковой литературы про уход за ними нет. Где-то действовала методом проб и ошибок, в чём-то консультировалась с более опытными коллегами:

— Самая большая сложность с енотами — добиться доверия и послушания. Например, если я ссорюсь с ними, я не могу отходить назад. Иначе они перестанут меня слушаться.

Поделиться

По словам хозяйки, одна из целей этого заведения — показать людям, что енот не может быть домашним животным. Ведь далеко не факт, что человек справится:

— Вы бы оставили ребенка 3–5 лет одного в квартире? Так вот, перед вами ребенок трех-пяти лет. Оставите енота дома одного — вернетесь на развалины. Енот включает газ, воду. Если еноту будет скучно, он будет разбирать всё, что есть в доме. Ваши вещи будут замочены в ванной. И не думайте, что если кран закрыт, то в ванной не будет воды.

За ними нужен глаз да глаз

За ними нужен глаз да глаз

Поделиться

Енот — дикий зверь и всегда им остается. Он уживается с человеком только в силу своего безмерного любопытства.

Поделиться

— Самая большая моя ошибка — то, что мои еноты такие контактные с людьми. Это исключение из правил. Когда енота предают, он не всегда может снова доверять людям, — признается Оксана Викторовна.

Поделиться

При этом малыши не сидят без дела. Они регулярно гуляют не только во дворе, могут выехать и в центр.

Поделиться

Поделиться

Гуляют, естественно не всей компанией, зато без поводков. Это бессмысленно — одна минута, и енот от него избавляется.

Поделиться

Но Оксана Викторовна не боится, что кто-то сбежит:

— Их и здесь неплохо кормят.

«Содержание енотов обходится примерно в 3 тысячи рублей в день»

Содержание енотов является большой заботой:

— С утра фрукты: бананы, виноград, сейчас пошла клубника, черешня. Потом орехи, перепелиные яйца два раза в неделю. Творог, йогурт любят. Даем сухой корм собачий и обязательно мясо, как правило, курицу.

«Царь трапезничать изволит!»

«Царь трапезничать изволит!»

Поделиться

Поделиться

Щенков через каждые 2 часа надо поить через соску молоком, желательно козьим. Или можно, например, взять сухое собачье или сухое кошачье. Такое продают в ветеринарных аптеках.

Но всё это стоит денег. К тому же на енотов надо оформлять паспорта, ветеринарные свидетельства, регулярно прививать от бешенства. Плюс аренда здания, налоги, оплата ночному сторожу.

Поделиться

— Если взять всех наших енотов, то где-то 3 тысячи в день стоит их содержание. Но денег с посетителей, собственно, и не просим. Конечно, люди приходят, общаются с животными и оставляют какую-то копеечку. На эту копеечку мы покупаем корма, оплачиваем аренду. Единственное, не хватает на зарплату работникам. Тут уже сами справляемся, — говорит Оксана Викторовна.

Помогают волонтеры-добровольцы и племянница Саша. Девушка, как и тетя, сумела стать авторитетом для мохнатых постояльцев.

Поделиться

Поделиться

В мечтах у Оксаны Викторовны переезд на открытое место и переквалифицировать енотокафе в автономную некоммерческую организацию. Тогда можно будет рассчитывать на официальную материальную помощь:

Поделиться

— Если бы была возможность, если бы было финансирование, наверное, мы бы не приглашали посетителей. Хотя… С другой стороны, без людей енотам было бы скучно.

По теме

ЕнотокафеЕнотыПриют для енотовПриют для животных
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter