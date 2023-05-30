Собаки сиба-ину взяли в семью леопарда Мао — подробности удивительной истории

Двухмесячный котенок леопарда появился в Иркутской зоогалерее случайно и оставаться в городе изначально не планировал. Но довольно быстро выяснилось, что малыш сильно болеет и слепой на один глаз. Ему потребовалась серьезная помощь ветеринаров. Нового питомца назвали Мао и принялись ставить его на ноги.
За реабилитацию хищника взялись не только доктора, но и семейство собак сиба-ину. Мира стала для крошки-леопарда мамой, а ее щенки Хонго и Такеши — двумя сводными братьями. Бесстрашные и безбашенные парни взяли над леопардиком шефство, помогали социализироваться и составляли компанию в играх. А еще согревали по ночам, чтобы Мао нормально перенес свою первую в жизни зиму. Обычно в этом леопардам помогает родная мать, но Мао с родителями разлучили, когда он был совсем мелким.
Леопард и братья-сибы стали неразлучной троицей и настоящей семьей. А когда их на время попытались разлучить, Мао загрустил. Целыми днями хищный кот лежал в своем вольере, смотрел одним глазом на окружающий мир и не проявлял к нему интереса. Тогда братьев-сиб срочно вернули обратно, и Мао вновь повеселел.
Как собаки воспитали и приручили леопарда — посмотрите эту милую историю в коротком видео наших коллег из IRCITY.RU, которое опубликовано чуть выше.