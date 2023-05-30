Собаки сиба-ину взяли в семью леопарда Мао — подробности удивительной истории

За реабилитацию хищника взялись не только доктора, но и семейство собак сиба-ину. Мира стала для крошки-леопарда мамой, а ее щенки Хонго и Такеши — двумя сводными братьями. Бесстрашные и безбашенные парни взяли над леопардиком шефство, помогали социализироваться и составляли компанию в играх. А еще согревали по ночам, чтобы Мао нормально перенес свою первую в жизни зиму. Обычно в этом леопардам помогает родная мать, но Мао с родителями разлучили, когда он был совсем мелким.

