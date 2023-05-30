«Если вам нагадят под дверь, понравится?» Крик души собачника, который убирает за своим питомцем на улице

Своего померанского шпица по кличке Тоффи я завела 1,5 года назад. Сразу решила: во время прогулок буду носить с собой пакетики, чтобы убирать за питомцем. Это принципиальная позиция. И, к моему удивлению, ее не все понимают. Но начну с основ.
Дело это не затратное. На маркетплейсе за упаковку из 240 биоразлагаемых пакетиков просят 250–300 рублей. Они простые, без запаха, но можно купить и ароматизированные. Хватает одной упаковки мне на 3 месяца. Еще единоразово для удобства прикупила диспенсер для пакетиков на поводок-рулетку за 300 рублей. Можно найти и дешевле. Итого: первоначально нужно вложить около 550–600 рублей.
Всё. Даже наполнитель для кошки ежемесячно обходится дороже, чем пачка пакетов для собаки на целый квартал. Дальше требуется только желание не гадить себе же под ноги. И я реально не понимаю, как можно спокойно уйти, когда питомец навалил кучу, например, прямо на тротуаре. Вам самим потом по нему идти куда-то. Может, это какой-то отдельный вид удовольствия — смотреть на экскременты или наступать на них?
Мы же все убираем за животными, когда они сходят в туалет дома. Так вот и город — это большой общий дом. А тротуары, газоны, детские площадки и прочие общественные места — условные подъезды и квартиры. Когда кто-то гадит в подъезде, вы какие эмоции испытываете? Явно хочется найти того, кто напакостил, и заставить убрать. Отсюда следует простая логика: оставлять какашки на улице так же ненормально, как оставлять их на полу в своем жилье. Скажете, нет специальных урн для таких отходов? А я отвечу: можно выносить на обычную контейнерную площадку.
К сожалению, за всё время прогулок с собакой я не встретила ни одного человека, который бы убирал за животным. По разговору с главредом нашего издания знаю, что ее знакомый тоже не брезгует собирать отходы жизнедеятельности своего пса. Думаю, есть еще несколько десятков людей в городе, которые придерживаются той же позиции, но о том, что это редкость, красноречиво говорит реакция окружающих. Чаще всего на меня молча смотрят круглыми глазами, но однажды мимо проходящий мужчина сказал: «И на фиг тебе это надо? Всё равно вокруг всё засрано». И ушел. А я, стоя с наполненным пакетом в руках, знатно офигела от такой безнадеги.
Но я верю, что моим примером кто-то проникнется или хотя бы немного задумается о том, что можно выгуливать собаку иначе, не оставляя каждый раз за собой вонючие кучки.