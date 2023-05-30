«Если вам нагадят под дверь, понравится?» Крик души собачника, который убирает за своим питомцем на улице

К сожалению, за всё время прогулок с собакой я не встретила ни одного человека, который бы убирал за животным. По разговору с главредом нашего издания знаю, что ее знакомый тоже не брезгует собирать отходы жизнедеятельности своего пса. Думаю, есть еще несколько десятков людей в городе, которые придерживаются той же позиции, но о том, что это редкость, красноречиво говорит реакция окружающих. Чаще всего на меня молча смотрят круглыми глазами, но однажды мимо проходящий мужчина сказал: «И на фиг тебе это надо? Всё равно вокруг всё засрано». И ушел. А я, стоя с наполненным пакетом в руках, знатно офигела от такой безнадеги.

