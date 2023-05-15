freedom
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 5/10
usd 77.20
eur 84.25
Тема дняДиверсия на железной дороге
Все новости
Все новости

Манулам в новосибирском зоопарке поставили мисочки с молоком — милое видео, как они отреагировали на угощение

Животные ни на секунду не теряли бдительности

4 895

Манул постоянно контролировал ситуацию

Поделиться

Манулы в Новосибирском зоопарке на выходных получили дополнительное угощение. В две миски им налили молочко.

Как животные приняли угощение, снял на видео постоянный посетитель Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков.

Миски поставили в вольер, где живут два подросших молодых манула. Они по очереди пробовали угощение из разных мисок, при этом постоянно оглядывались и контролировали ситуацию.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сергей Ильтяков

Самый известный манул Новосибирска — Зеленогорск — наслаждается весной. Дикий кот с удовольствием принимает песочные ванны.

По теме

МанулНовосибирский зоопаркЗоопаркЗабавное видеоМилое видео
  • ЛАЙК22
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter