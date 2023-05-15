Манулам в новосибирском зоопарке поставили мисочки с молоком — милое видео, как они отреагировали на угощение

Манулы в Новосибирском зоопарке на выходных получили дополнительное угощение. В две миски им налили молочко.
Как животные приняли угощение, снял на видео постоянный посетитель Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков.
Миски поставили в вольер, где живут два подросших молодых манула. Они по очереди пробовали угощение из разных мисок, при этом постоянно оглядывались и контролировали ситуацию.
Самый известный манул Новосибирска — Зеленогорск — наслаждается весной. Дикий кот с удовольствием принимает песочные ванны.