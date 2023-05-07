Дрессированный гусь ходит по пятам за своим хозяином (даже по городу) — посмотрите это милое видео

Уральский пенсионер обучил командам домашнего гуся. Дрессированная птица живет у него уже два года и ходит за хозяином по пятам. Сергей Львович назвал гусенка Малыш и любит его будто ребенка. Парочка практически неразлучна: вместе ездят на рыбалку, по грибы и каждый день гуляют в поселковом парке. Как это выглядит со стороны — смотрите видео, которое опубликовано чуть выше.

