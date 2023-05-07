Дрессированный гусь ходит по пятам за своим хозяином (даже по городу) — посмотрите это милое видео

Уральский пенсионер обучил командам домашнего гуся. Дрессированная птица живет у него уже два года и ходит за хозяином по пятам. Сергей Львович назвал гусенка Малыш и любит его будто ребенка. Парочка практически неразлучна: вместе ездят на рыбалку, по грибы и каждый день гуляют в поселковом парке. Как это выглядит со стороны — смотрите видео, которое опубликовано чуть выше.
— Я сам принимал его роды. Открыл инкубатор, он голову высунул, а сломать-то не может скорлупу. Она крепкая. Я взял яичко, сломал его. Его вытащил сырого оттуда. Обмыл, обтер, пригрел его. Пойдем, маленький, пойдем, — рассказал пенсионер. — Он всё, что я говорю, понимает. Стой, пойдем, кушать, иди ко мне — всё делает с полуслова.
Малыш не всегда такой послушный, иногда любит похулиганить: хватает сумки прохожих и шипит на детей. А если хозяин начинает ругать, может всерьез обидеться. Пенсионер шутит, что гуся обнимает чаще, чем жену.
В его семье питомца любят все: и дети, и внуки, и правнук. На участке дома у него свой просторный загон и бассейн с прохладной водой. Как любой малыш, он готов купаться часами.
Подробнее эту историю наши коллеги из Е1.RU рассказывали здесь.