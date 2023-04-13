Крохотные голодные медвежата пришли в деревню. Они жалобно ревели и хватались лапками за людей — посмотрите милое видео

Голодные медвежата вышли к людям из леса в небольшой деревне Дубровное в Тюменской области. Три плачущих малыша жалобно ревели и буквально облепили людей, которые пришли им на помощь. Зверей нашли неподалеку от деревни на свалке, где, по всей видимости, медвежата пытались искать еду. На кадрах, снятых очевидцами, мамы-медведицы не видно. Один из мужчин предполагает, что ее могли убить.
— Насчет мамы ничего не известно. [Рабочие, которые нашли медвежат] вышли на наших егерей, приехали, проверили. Сейчас малыши в безопасности, кормим их. Скоро их отвезут в Тверь до осени, там они будут восстанавливаться, а после медвежат вернут в их среду обитания. Егеря сказали, что лучше всего ограничить их общение с людьми, чтобы сильно не привыкали, — рассказал нашим тюменским коллегам из 72.RU глава Дубровинского сельского поселения Виктор Орлов.
В областном Госохотдепартаменте сообщили, что медвежатам нет и года. Ближайшее время они проведут под присмотром специалистов в реабилитационном центре. На сайте организации говорится, что за 30 лет работы помощь получили больше 3000 диких животных.