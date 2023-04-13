Крохотные голодные медвежата пришли в деревню. Они жалобно ревели и хватались лапками за людей — посмотрите милое видео

— Насчет мамы ничего не известно. [Рабочие, которые нашли медвежат] вышли на наших егерей, приехали, проверили. Сейчас малыши в безопасности, кормим их. Скоро их отвезут в Тверь до осени, там они будут восстанавливаться, а после медвежат вернут в их среду обитания. Егеря сказали, что лучше всего ограничить их общение с людьми, чтобы сильно не привыкали, — рассказал нашим тюменским коллегам из 72.RU глава Дубровинского сельского поселения Виктор Орлов.