Вскоре после рождения прыгают с трех метров: утята мандаринок вылупились в новосибирском зоопарке

— В зоопарке, как и в природе, утята мандаринки вскоре после появления на свет совершают свое экстремальное путешествие – выпрыгивают из дуплянки вниз. Им ничего не угрожает при приземлении, потому что они очень легкие. Наши мандаринки живут в большом вольере под куполом на втором этаже павильона «Тропический мир» вместе с представителями других видов птиц. На первое время, пока утята совсем крошечные, мы сеткой отгораживаем для них часть вольера. Там для них ставят большие емкости с водой, чтобы они могли плавать, – рассказывает заведующая отделом орнитологии Новосибирского зоопарка Елена Мелешко.