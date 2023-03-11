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Вскоре после рождения прыгают с трех метров: утята мандаринок вылупились в новосибирском зоопарке

Это третий выводок утят

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Утка мандаринка – одна из самых ярких птиц на планете

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Два дня назад в Новосибирске появился второй за год выводок утят мандаринок из семи птенцов. Это третий выводок за год. В январе в зоопарке вылупилось 14 птенцов у двух уток.

— Каждого из этих малышей можно назвать бесстрашным: вскоре после появления на свет утята совершили прыжок с трехметровой высоты, — рассказали в телеграм-канале Новосибирского зоопарка.

В природе утята мандаринок гнездятся в дуплах деревьев. В зоопарке для утят на специальной высоте установили домики - дуплянки. Самки отложили там яйца и утеплили дуплянку пухом из своей груди. Яйца высиживают в течение месяца.

— В зоопарке, как и в природе, утята мандаринки вскоре после появления на свет совершают свое экстремальное путешествие – выпрыгивают из дуплянки вниз. Им ничего не угрожает при приземлении, потому что они очень легкие. Наши мандаринки живут в большом вольере под куполом на втором этаже павильона «Тропический мир» вместе с представителями других видов птиц. На первое время, пока утята совсем крошечные, мы сеткой отгораживаем для них часть вольера. Там для них ставят большие емкости с водой, чтобы они могли плавать, – рассказывает заведующая отделом орнитологии Новосибирского зоопарка Елена Мелешко.

Когда птенцы подрастут, их выпустят к остальным птицам. Первые два выводка уже гуляют по вольеру и плавают в большом бассейне для птиц. Маленькие утята живут отдельно с мамой.

В Новосибирске в зоопарке животные встречают весну. Фотокорреспондент НГС запечатлел, как жители зоопарка относятся к снежному началу нового сезона.

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