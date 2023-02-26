120 лет кошачьей жизни. Посмотрите на самого старого кота России — он дожил до 26 лет и стал рекордсменом

Кот с забавной кличкой Дашун появился у Эльвиры Чаниевой совершенно случайно. Маленьким и голодным котенком она подобрала его в гаражах в мороз. Ее мама тогда не раз говорила: «Зачем тебе этот кот? От него шерсть и грязь» — а спустя время и сама полюбила пушистика. В семье Эльвиры Дашун живет уже четверть века. В январе ему исполнилось 26 лет. В свой юбилей он даже был внесен Книгу рекордов России как самый старый в стране сиамский кот. О жизни рекордсмена и секрете его долголетия смотрите в видеосюжете наших коллег из 72.RU, который опубликован чуть выше.

