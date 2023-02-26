120 лет кошачьей жизни. Посмотрите на самого старого кота России — он дожил до 26 лет и стал рекордсменом

Кот с забавной кличкой Дашун появился у Эльвиры Чаниевой совершенно случайно. Маленьким и голодным котенком она подобрала его в гаражах в мороз. Ее мама тогда не раз говорила: «Зачем тебе этот кот? От него шерсть и грязь» — а спустя время и сама полюбила пушистика. В семье Эльвиры Дашун живет уже четверть века. В январе ему исполнилось 26 лет. В свой юбилей он даже был внесен Книгу рекордов России как самый старый в стране сиамский кот. О жизни рекордсмена и секрете его долголетия смотрите в видеосюжете наших коллег из 72.RU, который опубликован чуть выше.
— В 97-м году в гаражах его нашли месячным котенком, — вспоминает хозяйка кота Эльвира. — Это было 18 января. Так ему эту дату и написали потом в паспорте. В 2021 году по зубам врачи сказали, что ему 21 год якобы. Сначала думали, что это девочка, и назвали Даша. А спустя пять месяцев выяснилось, что он мальчик. Стали уже называть его Дашун, раз к имени привык.
Идея подать заявку на конкурс рекордов пришла к Эльвире в 2021 году. Женщине стало интересно: есть ли еще в России такие же коты-долгожители. Но заявиться для участия оказалось не так-то просто. Организаторам понадобился не только паспорт, но и качественный снимок. Для этого женщине даже пришлось нанять фотографа с выездом на дом. Только потом заявку приняли и одобрили. Однако на сайте указали тот возраст, который подтвердили ветеринары. Но, несмотря на это, Дашун всё равно оказался самым пожилым котом. По человеческим меркам его возраст — около 120 лет.
Особых диет и ухода у кота-долгожителя нет. Он, как и обычные питомцы, ест сухой и влажный корм, любит полакомиться молоком и рыбой. А иногда даже огурцами или сырой картошкой. Кстати, такие интересные предпочтения переняли и трое его уже взрослых котят: Федька, Петька и Снежок. Все живут в одной квартире вместе с Эльвирой и ее мамой. Несмотря на свой возраст, Дашун по-прежнему остается любознательным и достаточно подвижным. Днем он предпочитает лежать на подоконнике и наблюдать за двором. А вечером с нетерпением ждет хозяйку с работы.
— Когда прихожу, он сидит уже, ждет. Пакеты смотрит, проверяет: купили ему что-то или нет. Раньше у него грубый характер был. Нужно было ему постоянно резвиться, гулять на улице, драться. А теперь уже более спокойный стал. Он всё понимает, и его дети тоже. Скажешь: «Дай поцелую» — и они прямо щечку тебе подставляют, — говорит Эльвира.
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