«Мяукает на холодильник»: истории новосибирцев о котиках-долгожителях — кот депутата родился до того, как Путин стал президентом

Коты — одни из самых популярных домашних животных. Они хорошие компаньоны, которые своим мурчанием помогают избавиться от стресса. Хотя некоторые их поступки, наоборот, могут провоцировать негодование (например, ночной «тыгыдык»). К сожалению, кошки живут не так долго, как хотелось бы их хозяевам. Но при хорошем уходе их возраст может перешагнуть за 20 лет. НГС нашел новосибирских котов-долгожителей — владельцы поделились их удивительными историями.
Атос, 23 года
Красавец Атос живет у депутата горсовета Новосибирска Георгия Андреева, изначально он выбрал кота для своего дедушки. У кота суровый взгляд, но очень добрый характер.
— Взяли его в феврале 2000 года, тогда Владимир Путин еще был исполняющим обязанности президента. Я пришел в квартиру, где было порядка 20 котов и кошек, мне дали этого, он стал с нами жить. А через полгода выяснилось, что всё то семейство усыпили, потому что они все одновременно заразились лишаем, — рассказал Георгий Андреев.
В 2012 году дедушка Георгия ушел из жизни, и депутат забрал Атоса к себе. Кот жил с хорьком, немецкой овчаркой, а сейчас с ним в квартире есть еще один кот — Добби.
— Он очень контактный. Хоть и с характером, но уживался с другими животными. С возрастом у него старческие изменения пошли: может начать мяукать очень неожиданно, мяукает на холодильник, не слышит, когда корм насыпают в миску, проблемы со зрением. Я его несколько раз носил к ветеринарам. Сказали, что пищеварительная система работает хорошо, — говорит хозяин.
По словам Георгия Андреева, с возрастом Атос стал неповоротливым, а еще может внезапно чего-то испугаться. В 2017 году хозяину подкинули котенка.
— Принес домой, а потом решил показать ветеринарам. Выяснилось, что его надо полечить, а заодно и Атоса, потому что они пообщались. К тому времени старшему было уже почти 17 лет, и появился
Георгий считает, что появление молодого соседа помогло Атосу поддерживать себя в форме, потому что так взрослый кот стал больше двигаться. Но некоторые изменения с ним всё равно происходят.
— Может не понравиться, что миска не полная, может начать кричать. Мы всё понимаем, кот действительно в возрасте, — добавил владелец.
Бонифаций, 18 лет
О другом коте-долгожителе рассказала читательница НГС Екатерина. Бонифаций живет в ее семье 18 лет. Хозяйка говорит, что его родила кошка, которая жила у соседки ее бабушки по даче. Однажды женщина зашла в гости, и маленький Бонифаций выскочил ей навстречу. Бабушка забрала его себе.
— Когда был маленьким, у него была четко выраженная «грива» — шерсть вокруг головы пышная, похож был на льва. Поэтому назвали Бонифацием, как мультяшного льва, — объяснила Екатерина. — Боня очень воспитанный, сдержанный, умный кот. Ни криков, ни порчи мебели, ни прочего хулиганства. Если приходит на кухню, садится у порога и смотрит. Просто молча смотрит. Настойчиво смотрит. Пока не покормим.
Раньше его любимой игрушкой был шарик из фольги. Кот приносил его хозяевам, чтобы они с ним поиграли. Его бросали, Бонифаций бежал за ним, а потом приносил в зубах. Сейчас он играет редко.
Кот Бонифаций очень добрый и общительный:
— Всех, кто приходит в гости, встречает, просится на руки, урчит. Любит залезть на грудь, пока лежишь, лечь нос к носу и урчать.
У него с возрастом не появилось странностей, но есть проблемы со здоровьем — с пищеварением, поэтому корма приходится комбинировать. Также Бонифацию дают лекарства курсами. Екатерина заметила, что у кота появилась седая шерсть на морде, вокруг глаз и ушей.
— Но в общем он молодец. Дети к нему относятся с уважением, берегут, называют «наш старичок», — добавила Екатерина.
Киса, 14 лет
Кошке с незатейливым именем Киса 14 лет.
— Я ее взяла в Академгородке, купила за пять рублей, — вспоминает хозяйка Ольга. — Нашла по объявлению, она мне понравилась. Она маленьким котенком была. Назвала ее Кисой. Она нормальная, но очень агрессивная, не любит, чтобы ее гладили. Когда она еще была маленькой, я могла сесть на пол, и она кидалась, раздирала руки. Папу только моего любит, перед ним готова всё что угодно сделать. Сейчас ходит такая важная, как будто бы мы ее слуги, — всегда такой была. Я ее очень люблю.
Три года назад НГС удалось найти троих котов, которые родились до того, как Владимир Путин стал президентом. Что о них рассказали хозяева, читайте в этом материале.