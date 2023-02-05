«Мяукает на холодильник»: истории новосибирцев о котиках-долгожителях — кот депутата родился до того, как Путин стал президентом

Красавец Атос живет у депутата горсовета Новосибирска Георгия Андреева, изначально он выбрал кота для своего дедушки. У кота суровый взгляд, но очень добрый характер.



— Взяли его в феврале 2000 года, тогда Владимир Путин еще был исполняющим обязанности президента. Я пришел в квартиру, где было порядка 20 котов и кошек, мне дали этого, он стал с нами жить. А через полгода выяснилось, что всё то семейство усыпили, потому что они все одновременно заразились лишаем, — рассказал Георгий Андреев.

