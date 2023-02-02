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Сурок-долгожитель Иннокентий проспал свой праздник в Новосибирском зоопарке

Кеше уже 11 лет, а обычно сурки доживают до 9 лет

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Сейчас Кеша в спячке

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11-летний сурок-долгожитель Иннокентий из Новосибирского зоопарка проспал свой праздник — День сурка, который отмечают 2 февраля.

— У него всё хорошо, сейчас он в спячке, — сообщил корреспонденту НГС директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило.

Он добавил, что обычно сурки вида байбак, к которому относится Кеша, живут около 9 лет.

2 февраля в мире отмечается День ежа — в США праздник называют Днем сурка из-за большой численности этих животных. Этот праздник появился еще в Древнем Риме. Римляне будили ежей и по их поведению пытались предсказать, какой будет весна. Сейчас на такие прогнозы принято смотреть с улыбкой.

Кеша приехал в Новосибирский зоопарк в сентябре 2010 года. Уже взрослого Иннокентия привезли из естественных условий, в зоопарк он попал слабым и истощенным. Имя сурку дали уже в зоопарке.

Еще один милый обитатель зоопарк — манул Зеленогорск недавно попал на видео, когда издавал необычные звуки.

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