«Даже в -30 не отходит от дверей»: история Хатико, который полтора года сидит на крыльце больницы

— Он свободолюбивый очень, я хотела его забрать к себе, но он ни в какую. Наши плотники смастерили ему будку, но жить он там тоже не стал. Когда он только пришел, его отлавливали сетями, и с тех пор он боится углов и замкнутых пространств. Даже в температуру под -30 от крыльца не отходит, — рассказала нашим коллегам из NGS42.RU одна из сотрудниц больницы.

