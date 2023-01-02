«Даже в -30 не отходит от дверей»: история Хатико, который полтора года сидит на крыльце больницы

Уже больше года на крыльце кемеровской больницы сидит белая собака. Пес не уходит отсюда ни днем, ни ночью. За это время он стал настоящей городской легендой — как Хатико, ждущий своего умершего хозяина.
Как живет сибирский Хатико? И кого он ждет? Смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Медики долгое время пытались найти хозяина, но у них ничего не вышло — пса никто не признавал, а он сам не желал обретать новый дом и не подпускал к себе никого слишком близко. При этом он не был агрессивным.
— Он свободолюбивый очень, я хотела его забрать к себе, но он ни в какую. Наши плотники смастерили ему будку, но жить он там тоже не стал. Когда он только пришел, его отлавливали сетями, и с тех пор он боится углов и замкнутых пространств. Даже в температуру под -30 от крыльца не отходит, — рассказала нашим коллегам из NGS42.RU одна из сотрудниц больницы.
Спустя год выяснилось, что у Мишки, так назвали собаку, есть хозяева. Живые, но в другом городе, за 200 километров от Кемерова. Когда они попытались вернуть пропавшего любимца, он их не признал.
— Он жил со всей семьей на пилораме. Его позже нашла и забрала единственная в Кузбассе служба отлова, простерилизовала и, видимо, отпустила в Кемерове. Достоверно, как он оказался здесь, неизвестно. Поначалу он был вычесанный, пушистый настолько, что бирку на ухе никто не заметил. Поэтому и подумали, что он ждет хозяина из больницы, — объяснила сотрудница больницы.
В итоге забота о жизни Мишки-Хатико легла на сотрудников медучреждения. По словам врачей, Мишка давно стал всеобщим любимцем. У него появилось множество друзей и защитников, в том числе среди пациентов. Для них пес — настоящая отдушина в тяжелые времена болезни и лечения.