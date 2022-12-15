«Удивлялись, когда я приходила вылечить собаку, а не усыпить»: как уехавшие россияне стали зооволонтерами в Грузии

Алина Эль из Красноярска перебралась в Грузию, как и большинство эмигрантов, в конце сентября. Она поселилась в Кобулети, тут у нее жили друзья. Сколько бездомных собак в Грузии, подсчитать сложно, рассказывает она. В столице насчитывалось около
«Это касается напрямую тебя»
Алина никогда не была зооактивисткой.
— В Красноярске подобным не занималась. Максимум — это репосты от друзей. А здесь всё началось очень банально, к нам на берегу прибились две собаки — щенки. Поскольку они всё время ходили за нами, встал вопрос об их лечении. Нам удалось их вылечить, одну стерилизовали. Вторую, к сожалению, сбила машина. Заниматься собаками в Кобулети сложно, потому что там вообще нет ветеринарных клиник, приходится возить в Батуми, — рассказывает Алина.
Больных собак в Кобулети много. Псы всё время контактируют друг с другом, и зараза передается довольно быстро. Нередко можно увидеть страдающих от болезней даже совсем маленьких щенков. Неравнодушные эмигранты завели свои группы в мессенджерах, чтобы координировать действия и организовывать сборы для помощи животным.
— Болезни были обычные — это лишай и паразиты. Финансово для меня не сильно затратно, вышло около 200 лари (около
Девушка считает, что помогать бездомным хвостатым — это даже не жест доброй воли, а необходимость. За лето число особей значительно вырастает. Туристы уезжают, и кормиться собакам, которые привыкли к подачкам, становится практически нечем, а добывать пищу самостоятельно многие просто не умеют.
— Здесь собаки спокойнее. Мне кажется, они отличаются, это такой южный менталитет собачий, они здесь расслабленные. У них меньше преград и экстренных ситуаций. Влияет то, что они не мерзнут. Здесь больше домашней живности — они могут, например, курочку украсть. После окончания туристического сезона собак прибавилось значительно, и это пугает. Я понимаю, что волонтеры не справятся с таким количеством собак и они просто будут умирать.
У нас в Красноярске нет такой глобальной проблемы. Нет такого, что ты выходишь из дома и вокруг тебя 17 собак возле побережья бегает. А тут ты находишься в этом, это касается напрямую тебя. Я живу здесь, это мой комфорт, моя безопасность, поэтому я считаю обязательным свое участие в этом вопросе. Мне кажется самым гуманным способом помощи и борьбы с распространением бездомных животных — это курировать их и стерилизовать, — рассуждает Алина.
Для коренных жителей Кобулети собаки — не проблема. При каждом дворе живут как минимум
— Мы даже со взрослым поколением общались на эту тему и часто слышим даже порицание. Возможно, я согласна с ними, они ругаются, когда приезжие подкармливают собак, а потом уезжают, и собаки бегают голодные в поисках пропитания, — говорит Алина. — Некоторые удивлялись, когда я приходила, чтобы вылечить собаку, а не для того чтобы усыпить
Сейчас девушка переехала из Кобулети. Однако помогать животным не забросила. Она предлагает бесплатную передержку для животных в своей квартире.
Чужих собак и кошек не бывает
Анастасия и Максим тоже из Красноярска. Они приехали в Кобулети на время отпуска в сентябре и в итоге решили остаться.
— Три года назад хотели сюда переехать, но была пандемия. В итоге получилось только сейчас. Здесь рядом горы, море, можно в лес съездить, плюс отсутствует языковой барьер. Я помогала организации «Хаски Сибири». У меня муж работал на железной дороге, там часто оставляют котят в поезде, он приносил «подарки» в виде котят. Мы их пристраивали. Последний раз мы нашли дом щенку прошлой зимой. Наша собака тоже с помойки. Мы ее с собой сюда забрали.
Когда я была здесь в первый раз, я была восхищена, что здесь столько собак. Поначалу я не обратила внимания, что они могут быть голодными и больными. В Красноярске вы не встретите такого, что идете и рядом огромная стая собак. Здесь это казалось классным, но сейчас я вижу ситуацию по-другому, — рассказывает Анастасия.
Поначалу пара не думала целенаправленно помогать местным животным. Но, как и в истории Алины, вмешался случай. Анастасия и Максим подобрали травмированного кота.
— Кошек тут меньше, потому что они не выживают из-за большого количества собак. Сейчас у нас на попечении кот. Вероятно, его сбила машина, он лишился глаза, у него перелом челюсти. В общем, такой Франкенштейн получился. Операция по сборке челюсти обошлась в 200 лари, это
Занимаются ребята и собаками. Они также состоят в местном чате помощи животным. Хоть у красноярцев есть работа, суммы на лечение выходят внушительные. Молодые люди организуют сборы на животных, к счастью, люди в стороне не остаются.
— Если я вижу, что собака или кот нуждаются в помощи и я могу ее как-то оказать, то я не могу пройти мимо, муж мой тоже. Увидела собачку, жалко стало, если смогу — помогу. У нас была история с одной собачкой, мы сидели на пляже, она подошла, залезла на руки, и тут ты уже ничего не сделаешь. На нее смотришь, у нее сопли ручьем, она вся трясется, это запало в сердце, и мы помогли.
Собираются деньги на конкретное животное. Если вы куратор, то несете ответственность за него, финансовую ответственность. За сбор перед людьми отчитываетесь. Обычно один человек — одно животное.
Основная болезнь у них — это подкожный клещ. Они лысые, и чумка здесь распространена. Здесь отлавливают и чипируют животных перед сезоном, очищают территорию людей от собак. Но по факту из таких городов, как Батуми, всех просто вывозят в Кобулети и дальше, — рассказывает Анастасия.
О животных и не только
Если требуется лечение от паразитов, то ребята справляются сами. Они кормят псов таблетками, курс обходится в
— В общем чате Кобулети пишут, что всё время кто-то кого-то кусает. Меня никто никогда не кусал. Мне кажется, многие уже здесь становятся зоозащитниками. В России вам нужно вступить в волонтерскую организацию, чтобы помогать, потому что там собаки часто живут в стороне от жилья, а здесь они вот тут. Хочешь не хочешь, становишься зоозащитником, если ты можешь себе это позволить.
Здесь для них более дружелюбная среда. Им не приходится сбиваться в стаи, чтобы чувствовать себя безопасно. Еще надо разобраться, где причина, где следствие, почему у нас такое отношение в Красноярске к животным. Собаки боятся людей, люди боятся собак.
Тут такой ненависти к собакам, как у нас, где многие призывают их потравить или расстрелять, нет. Здесь люди могут быть равнодушными [к животным], но при этом негатива, как у нас дома, нет. Здесь много тех, кто работает в сезон, а потом уезжает. Бывает, что собака прибивается, а потом никто ее с собой не забирает. Они могут себя не считать даже хозяевами, но при этом кормить будут, ошейник повесят, — рассказывает Максим.
Максим и Анастасия вместе с другими волонтерами стараются не только лечить, но и пристраивать животных. Новые хозяева находятся даже в других странах.
— У нас была на попечении собака. Она сейчас уехала в Санкт-Петербург, мы ей нашли хозяев. Очень много пойнтеров, спаниелей. У нас в Красноярске уличные собаки беспородные, а здесь много породистых, щенки которых стоят по 40 тысяч. Хасок всяких пруд пруди. Часто отсюда отправляют в Польшу, Ригу, вообще по Европе. Есть девушка, Наталья, она конкретно помогает охотничьим собакам, пристраивает их в Европу. Достаточно охотно их забирают вне зависимости от возраста, есть лапа или нет лапы, — говорит Анастасия.
— Выражение «чужих детей не бывает» также применимо к собакам и кошкам. Здесь благодаря климату необязательно забирать собаку в дом. Она может просто жить возле, знать, что есть место, куда она может прийти и ее накормят, — говорит Анастасия.