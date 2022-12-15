«Удивлялись, когда я приходила вылечить собаку, а не усыпить»: как уехавшие россияне стали зооволонтерами в Грузии

Сейчас девушка переехала из Кобулети. Однако помогать животным не забросила. Она предлагает бесплатную передержку для животных в своей квартире.

Чужих собак и кошек не бывает

Анастасия и Максим тоже из Красноярска. Они приехали в Кобулети на время отпуска в сентябре и в итоге решили остаться.

— Три года назад хотели сюда переехать, но была пандемия. В итоге получилось только сейчас. Здесь рядом горы, море, можно в лес съездить, плюс отсутствует языковой барьер. Я помогала организации «Хаски Сибири». У меня муж работал на железной дороге, там часто оставляют котят в поезде, он приносил «подарки» в виде котят. Мы их пристраивали. Последний раз мы нашли дом щенку прошлой зимой. Наша собака тоже с помойки. Мы ее с собой сюда забрали.

Когда я была здесь в первый раз, я была восхищена, что здесь столько собак. Поначалу я не обратила внимания, что они могут быть голодными и больными. В Красноярске вы не встретите такого, что идете и рядом огромная стая собак. Здесь это казалось классным, но сейчас я вижу ситуацию по-другому, — рассказывает Анастасия.

