«Спасти рядового Барсика». В Россию десятками вывозят брошенных в зоне СВО животных и находят им новый дом

— Животных привозим в Москву, и оттуда их разбирают в добрые руки, — рассказала MSK1.RU один из волонтеров проекта Юлия Горбачева. — Если на питомца нет заявок или «сорвался» потенциальный хозяин, его отправляют в наш приют. Там у нас живет семья беженцев, которая ухаживает за котиками.