20idei
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 6/10
usd 60.35
eur 62.67
Тема дняВ НИИТО прооперировали врача скорой
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

«Спасти рядового Барсика». В Россию десятками вывозят брошенных в зоне СВО животных и находят им новый дом

За несколько месяцев активисты спасли немало питомцев из Донбасса

650
ds

Тысячи животных остались без хозяев и крыши над головой

Поделиться

Зооактивисты приюта «ПростоМуся» организовали проект «Спасти рядового Барсика», в рамках которого вывозят брошенных питомцев из зоны спецоперации.

Среди опустевших улиц, разрушенных зданий и жилых домов, без тепла, воды и еды остались тысячи истощенных кошек и собак. Волонтеры выхаживают забытых хвостиков, оказывают им необходимую медицинскую помощь и вывозят с территорий боевых действий, чтобы найти им новый дом и любящих хозяев.

— Животных привозим в Москву, и оттуда их разбирают в добрые руки, — рассказала MSK1.RU один из волонтеров проекта Юлия Горбачева. — Если на питомца нет заявок или «сорвался» потенциальный хозяин, его отправляют в наш приют. Там у нас живет семья беженцев, которая ухаживает за котиками.

С марта месяца волонтеры вывезли, вылечили и нашли дом 155 кошкам, 7 собакам и кролику.

Новых хозяев ищут и с помощью сайтов объявлений:

Поделиться

Поделиться

У Юлии Горбачевой в зоне СВО живет свекровь, поэтому они с супругом ездили туда, чтобы ее навестить.

— Первых животных мы с мужем вывезли в апреле — 13 кошек и спаниельку, — вспоминает волонтер. — Потом стала заказывать зоотакси.

Поделиться

Поделиться

В Москву брошенных хвостиков доставляют на специальном зоотакси:

Поделиться

Поделиться

Совсем скоро зоотакси в пятый раз привезет питомцев в Москву.

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

Ранее MSK1.RU публиковал советы для тех, кто уезжает за границу и никак не может взять питомца с собой. Зоозащитники рассказывали, что после объявления частичной мобилизации на улицах стало намного больше выброшенных кошек, а в соцсетях ищут новых хозяев для животных, чьих владельцев мобилизовали.

По теме

ЛНР и ДНРЖивотные в бедеСпасение животныхБлаготворительностьЖивотные в дар
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
    КОММЕНТАРИИ0
    Гость
    Что я смогу, если авторизуюсь?

    Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2