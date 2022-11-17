«Спасти рядового Барсика». В Россию десятками вывозят брошенных в зоне СВО животных и находят им новый дом

Зооактивисты приюта «ПростоМуся» организовали проект «Спасти рядового Барсика», в рамках которого вывозят брошенных питомцев из зоны спецоперации.
Среди опустевших улиц, разрушенных зданий и жилых домов, без тепла, воды и еды остались тысячи истощенных кошек и собак. Волонтеры выхаживают забытых хвостиков, оказывают им необходимую медицинскую помощь и вывозят с территорий боевых действий, чтобы найти им новый дом и любящих хозяев.
— Животных привозим в Москву, и оттуда их разбирают в добрые руки, — рассказала MSK1.RU один из волонтеров проекта Юлия Горбачева. — Если на питомца нет заявок или «сорвался» потенциальный хозяин, его отправляют в наш приют. Там у нас живет семья беженцев, которая ухаживает за котиками.
С марта месяца волонтеры вывезли, вылечили и нашли дом 155 кошкам, 7 собакам и кролику.
Новых хозяев ищут и с помощью сайтов объявлений:
У Юлии Горбачевой в зоне СВО живет свекровь, поэтому они с супругом ездили туда, чтобы ее навестить.
— Первых животных мы с мужем вывезли в апреле — 13 кошек и спаниельку, — вспоминает волонтер. — Потом стала заказывать зоотакси.
В Москву брошенных хвостиков доставляют на специальном зоотакси:
Совсем скоро зоотакси в пятый раз привезет питомцев в Москву.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Ранее MSK1.RU публиковал советы для тех, кто уезжает за границу и никак не может взять питомца с собой. Зоозащитники рассказывали, что после объявления частичной мобилизации на улицах стало намного больше выброшенных кошек, а в соцсетях ищут новых хозяев для животных, чьих владельцев мобилизовали.