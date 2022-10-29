Взял кредит на протез для любимого пса: хозяин потратил 300 тысяч на лечение хаски Джека

Сам выбрал хозяина

— Мороженое, может, купить, — как бы невзначай произносит 37-летний омич Константин Удин и боковым зрением посматривает на рядом идущего пса.



Джек навострил уши, остановился. Раздался непродолжительный басистый вой. Найдя одобрение в глазах хозяина, хаски направился в сторону ларька. Костя за ним.



— Он знает слово «мороженое». Сразу ведет в ближайший киоск, в котором мы были раньше, — объясняет хозяин хаски. — Я не кормлю его кормом, он «пищевик» — ест только мясо. Почему бы не дать ему что-нибудь вкусное?