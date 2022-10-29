Взял кредит на протез для любимого пса: хозяин потратил 300 тысяч на лечение хаски Джека

Сам выбрал хозяина
— Мороженое, может, купить, — как бы невзначай произносит 37-летний омич Константин Удин и боковым зрением посматривает на рядом идущего пса.
Джек навострил уши, остановился. Раздался непродолжительный басистый вой. Найдя одобрение в глазах хозяина, хаски направился в сторону ларька. Костя за ним.
— Он знает слово «мороженое». Сразу ведет в ближайший киоск, в котором мы были раньше, — объясняет хозяин хаски. — Я не кормлю его кормом, он «пищевик» — ест только мясо. Почему бы не дать ему что-нибудь вкусное?
По словам Константина, пес знаком и с такими словами, как «печенье» и «шашлык». Хозяин произносит их почти шепотом, чтобы Джек не услышал. Иначе придется и за ними идти в магазин.
— Даже если я случайно с кем-то в разговоре произнес какое-то из этих слов, он пристально смотрит и как бы говорит: «Давай шашлык, раз сказал». Соответственно, надо объяснить всё собаке — ты либо идешь и покупаешь, либо извиняешься, — улыбается омич и вспоминает: когда Джеку было пять месяцев, тот «слопал» целый пирог буквально за мгновение, когда все вышли из кухни.
Их первое знакомство случилось более 10 лет назад. Константин купил двухмесячного Свит Блэк Джека (по паспорту) у заводчика. Черно-белый хаски сам тогда выбрал хозяина: первым подошел к нему, лизнул руку.
На трех лапах
В начале прошлого года игривый и энергичный Джек загрустил. Он начал хромать на правую ногу, а потом и вовсе ходить на трех. Нормально передвигаться мешала шишка на лапе. В разных ветеринарных клиниках Омска, куда обращался Константин, долгое время не могли поставить диагноз. Врачи лишь предполагали, что у собаки рак мягких тканей, хотя по результатам анализов никакой опухоли обнаружено не было. Хирурги настаивали на ампутации.
— У Джека тогда начались сильные боли. Он сидел на обезболивающих постоянно, но долго принимать их нельзя. Они негативно сказываются на почках. На мне лежала ответственность по принятию решения за питомца — оставлять как есть или попробовать помочь ему. В итоге решили ампутировать ему палец, чтобы сохранить лапу. Эту операцию провели в Омске. Диагноз подтвердился. Мы надеялись, что рецидива не будет, но, к сожалению, через полтора месяца он произошел, — вспоминает Константин.
После очередных консультаций с онкологами и хирургами было решено удалять Джеку стопу. Так собака перенесла две поездки в соседний Новосибирск и операции — по ампутации и установке титанового протеза.
— Когда мы ехали домой, он даже не скулил, держался. Это было тяжелое зрелище. Больную часть лапы отправили на еще одно гистологическое исследование, которое уже показало рак кости. Наверное, это самый страшный диагноз, который может быть для нас, потому что выживаемость с ним всего 2 года. Я до сих пор верю, что он ошибочный. Почти год прошел после всего — ни метастаз, ничего нет. Это хорошо, — надеется Константин.
Собачий башмак
Конечно, протез собачьей лапы вызывает у прохожих неподдельный интерес. Во время одной прогулки к Константину может подойти полтора десятка человек и спросить, что случилось. Одни думают, что хаски отморозил лапу, другие — что его кто-то покалечил, третьи недоверчиво предполагают, что пес лишился конечности из-за нерадивого хозяина. Омич признается, что устал отвечать на одни и те же вопросы. Тем не менее он понимает, что конструкция вместо конечности — «вещь диковинная», и не каждый день встретишь необычную собаку. Протез специально для Джека делали в Москве. Он из медицинского титана. К слову, таких сразу три стоит у собаки Труди из приюта «Друг».
— Первые две недели он его не задействовал, не мог понять, что есть дополнительная точка опоры. Как с ней работать — тоже надо было научиться. Потом начал ходить медленно, прихрамывая. А спустя еще время хромать перестал. Для меня как для хозяина это было большим счастьем. Есть большой контраст между тем, когда лапа у него болела, и сейчас. Теперь с ним можно поиграться, как раньше. Конечно, он передвигается не так быстро. Понятно, что это костыль.
На протезе собаки установлен резиновый башмак. Свою первую «обувь» Джек из-за частых прогулок с хозяином износил довольно быстро. Пришлось заказать новую, стоимостью 4 тысячи рублей.
— Каждый раз менять башмак за такую цену — слишком дорого. В итоге нашел обычного обувщика, с которым мы подобрали в качестве теста самую прочную подошву. Мы просто наклеили ее на башмак снизу. Стоит процедура 200 рублей. Спустя три месяца могу сказать, что очень эффективное решение. Резиновая часть протеза нужна для амортизации при ходьбе. С жестким протезом ходить реально невозможно, это уже проверено, — рассказал Константин.
Кредит на спасение собаки
В общей сложности на лечение собаки Константин потратил около 300 тысяч рублей. Например, первая ампутация — пальца, обошлась ему в 35 тысяч рублей, а удаление стопы — в 40 тысяч. За изготовление протеза омич заплатил 65 тысяч рублей. В общую сумму входят и дорогостоящие курсы химиотерапии. Хозяину пса даже пришлось взять кредит 100 тысяч рублей.
— Удар по бюджету, конечно, неслабый. А что поделать? Зато мы вернулись к той жизни, которая у нас была раньше. На протяжении 10 лет он со мной. Джек — член семьи. Как не помочь ему? Сказать: «Извините, у меня денег нет», или еще что-то? Как ты потом после этого жить будешь? Он всегда рядом. Тяжело тебе, какие-то стрессовые ситуации — приходишь домой и идешь гулять с собакой. Всё плохое проходит, — заключает омич.