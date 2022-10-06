«Птицу очень жалко»: новосибирец нашел коршуна на даче и пытается найти ему приют
В центр реабилитации диких животных коршуна взять не могут, потому что на данный момент нет вольеров
В Новосибирской области местный житель Сергей Кузнецов несколько дней пытается пристроить коршуна, которого нашел на даче под беседкой. Птица не может летать из-за проблем с крылом, в центре реабилитации диких животных нет вольеров для коршунов, а оставить у себя хищника Сергей не может.
Мужчина заметил птицу 3 октября, коршун поселился под беседкой на дачном участке в Искитиме, недалеко от микрорайона Ложок.
— Мы заметили, что он залез под беседку и никуда не улетает. Покормили его чем было на даче, дали воды — он всё выпил. Я купил мясо, чтобы покормить птицу, когда он увидел, что я режу еду, то сразу же пошел ко мне — дал ему три кусочка, он поел и вернулся под беседку, — объяснил Сергей.
На следующий день мужчина снова приехал на дачу, коршун так и остался сидеть под беседкой. Как рассказал Сергей, это место сильно продувает, поэтому он решил построить небольшое укрытие для птицы.
— Я решил обустроить ему домик, загородить угол беседки от ветра. Пока я это делал, он выскочил и побежал на кучу ботвы, которая лежит на улице, — объяснил Сергей Кузнецов.
Мужчина заметил, что у птицы проблемы с правым крылом, летать он не может. В центре реабилитации диких животных взять коршуна отказались, так как на данный момент у них нет вольеров, оставить птицу у себя Сергей тоже не может.
— Его надо вылечить, где-то приютить, птицу очень жалко, главное, чтобы он попал в хорошие руки, — отметил Сергей.
Журналисту НГС в центре реабилитации диких животных подтвердили, что на данный момент сотрудники не могут приютить коршуна из-за того, что в центре нет вольеров.
— Мы перестраиваем вольеры, сейчас у нас нет места для его содержания. Коршунов мы временно не принимаем, пока не построим новые вольеры. Птицу необходимо отвезти на рентген, передержать до весны и выпустить на волю, если перелом легкий, — рассказали в центре реабилитации диких животных.
Недавно новосибирцы больше четырех дней пытались поймать и спасти в ЖК «Кедровый» сине-желтого ара. Птица улетела с плеча хозяйки, которая, по словам активистов, отказалась ее искать и ловить.