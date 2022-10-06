«Птицу очень жалко»: новосибирец нашел коршуна на даче и пытается найти ему приют

В Новосибирской области местный житель Сергей Кузнецов несколько дней пытается пристроить коршуна, которого нашел на даче под беседкой. Птица не может летать из-за проблем с крылом, в центре реабилитации диких животных нет вольеров для коршунов, а оставить у себя хищника Сергей не может.



Мужчина заметил птицу 3 октября, коршун поселился под беседкой на дачном участке в Искитиме, недалеко от микрорайона Ложок.