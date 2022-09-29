«Эконом — не для моего кота»: история пушистика Бати, который полетит за границу к хозяину бизнес-классом

Казанец Сергей Казанцев, больше известный в хип-хоп-индустрии как Волосатый Карась, уехал в Сербию и перевозит своего кота туда же бизнес-классом. Транспортировка питомца по кличке Батя обойдется ему почти в 50 тысяч рублей. Об этом он рассказал журналисту 116.RU.
Наш собеседник оказался в Белграде случайно — путешествовал по Европе. Но у него были свои причины, чтобы остаться в Сербии.
— Выезжать из России в ближайшее время будет тяжеловато — шенгенские страны не пускают туристов-россиян, а в не шенгенские быстро раскупаются билеты. Решил, что, живя в России, поддерживать привычный темп путешествий сейчас будет сложновато, поэтому забазировался в Сербии, — говорит парень.
В Казани у Сергея остался любимый кот Батя, которого он нашел три года назад на помойке. Жизни без кота парень не представляет, поэтому, с его слов, главным приоритетом переезда стала перевозка пушистого.
— Как только узнал, что кошек можно возить бизнесом, сразу решил, что это лучший вариант для моего питомца. Очевидно, что перелет в тесном салоне экономкласса среди кричащих детей и толкотни при посадке и высадке не подходит моему коту. Важную роль сыграло также то, что я — музыкант, по жизни занимаюсь рэпом. А, как известно, для рэперов эпатаж и флекс дороже всего на свете. А флексовее занятия в
Доставить кота в Сербию согласилась подруга музыканта. Он купил ей билет в бизнес-класс, чтобы полет для нее и Бати прошел с комфортом. Скоро случится счастливое воссоединение хозяина и питомца.
Ранее мы рассказывали о паре из Казани, которые решили поехать в Грузию, но застряли в многокилометровой пробке на границе со страной. Сейчас там начали работать российские волонтеры, которые покупают еду и воду за свой счет и раздают нуждающимся.