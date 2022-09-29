«Эконом — не для моего кота»: история пушистика Бати, который полетит за границу к хозяину бизнес-классом

Казанец Сергей Казанцев, больше известный в хип-хоп-индустрии как Волосатый Карась, уехал в Сербию и перевозит своего кота туда же бизнес-классом. Транспортировка питомца по кличке Батя обойдется ему почти в 50 тысяч рублей. Об этом он рассказал журналисту 116.RU.



Наш собеседник оказался в Белграде случайно — путешествовал по Европе. Но у него были свои причины, чтобы остаться в Сербии.

