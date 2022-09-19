11-летний доктор Айболит: видеоистория о школьнике, спасающем раненых птиц
Подросток построил для своих подопечных вольер во дворе — соседи не против
373
11-летний Матвей Москалев из Рыбинска не может пройти мимо раненой птицы или разоренного гнезда. Уже четыре года мальчик спасает птиц. Первым стал голубь Кеша, которого школьник нашел у помойки. Тогда Матвей еще не знал, как ему помочь, и просто кормил его. После этого он начал читать книги, искать информацию в интернете о правильном уходе и лечении пернатых.
Через руки юного Айболита прошло около 130 птиц. Матвей лечит их и выпускает на волю. Он мечтает стать орнитологом, чтобы в будущем помогать пернатым уже профессионально.
Полную историю доброго мальчика можно почитать здесь.