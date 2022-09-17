Грумер назвала самые опасные прически для собак

Владельцы домашних питомцев всё чаще стали водить их в салоны красоты. Однако не все прически для собак и кошек одинаково полезны.



— Бывает хозяева бреют наголо кошек и собак. Для котов, конечно, это стресс. Это то же самое, если человек выйдет на улицу нагишом. Но на здоровье питомца это не сказывается. А вот с собаками всё сложнее. Многие думают, что псу будет легче перенести непогоду, но не стоит забывать, что шерсть выполняет в том числе защитную функцию, поэтому лысое животное — самое незащищенное. Были случаи, когда хозяйки брили своих любимцев и шли с ними на пляж, где животным банально негде спрятаться в тень. А ведь без шерсти они могут серьезно сгореть, они обгорают в три раза быстрее человека, — рассказала руководитель самарского салона груминга Анастасия Жигора.

