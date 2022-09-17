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Грумер назвала самые опасные прически для собак

Владельцам домашних животных советуют не увлекаться

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Владельцы домашних питомцев всё чаще стали водить их в салоны красоты. Однако не все прически для собак и кошек одинаково полезны.

— Бывает хозяева бреют наголо кошек и собак. Для котов, конечно, это стресс. Это то же самое, если человек выйдет на улицу нагишом. Но на здоровье питомца это не сказывается. А вот с собаками всё сложнее. Многие думают, что псу будет легче перенести непогоду, но не стоит забывать, что шерсть выполняет в том числе защитную функцию, поэтому лысое животное — самое незащищенное. Были случаи, когда хозяйки брили своих любимцев и шли с ними на пляж, где животным банально негде спрятаться в тень. А ведь без шерсти они могут серьезно сгореть, они обгорают в три раза быстрее человека, — рассказала руководитель самарского салона груминга Анастасия Жигора.

По ее словам, приучать питомца к грумингу можно и дома.

— Берем пуходерку, гребень, показываем, что это нестрашные предметы, не делаем больно, расчесываем. Это не все понимают и делают, что чревато большим стрессом для собаки при каждом расчесывании. Зачастую такое даже в питомниках не объясняют, — вздыхает Анастасия.

Груминг — комплекс процедур по уходу за шерстью, кожей, когтями, ушами и глазами домашних животных, в основном собак.

К слову, мы рассказывали историю семьи из Самары, которая построила бизнес на стрижке домашних животных.

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