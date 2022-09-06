Найденыши в неволе: показываем, как собольки, косули и совы живут в специальном приюте

Птиц в реабилитационном центре выкармливают только натуральной пищей — живыми мышами, за которыми пернатые устраивают охоту. А чтобы крылатые питомцы не теряли навыков, ежедневно устраивают разлеты.

— Сейчас у нас нет разлетного «бублика» — это такой круглый специализированный вольер для птиц. Нам он очень нужен, надеюсь, со временем мы его построим. Но и сейчас я выкручиваюсь как могу, привязываю шнурочек к лапкам моих подопечных, ухожу в начало участка, и они у меня по несколько часов летают, — рассказывает зоозащитница.

Эксперт советует: если увидели травмированное дикое животное или одинокого беззащитного детеныша, не спешите предпринимать какие-либо действия.

— Прежде всего нужно позвонить специалистам или набрать номер нашего Центра и проконсультироваться. Можно позвонить в Министерство экологии и природопользования края либо в Енисейское управление Росприроднадзора, там очень грамотные сотрудники, которые подскажут, как действовать в том или ином случае, — объясняет эксперт. — Если животное на грани жизни и смерти, конечно, нужно забирать и по возможности оказать первую помощь. Но только если это не хищник, который может представлять опасность для вас. Помните, что личная безопасность — прежде всего.