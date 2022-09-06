Найденыши в неволе: показываем, как собольки, косули и совы живут в специальном приюте
Специалисты рассказали, что делать, если увидели раненого зверя или детеныша дикого животного
Сова, выпущенная из гнезда при сносе комбайнового завода, соболек, перепродаваемый из рук в руки, — такие животные сейчас ютятся в центре охраны дикой природы «Инстинкт». Там рассказывают, что выходить зверей, попавших однажды к человеку, и адаптировать их к жизни на воле становится всё труднее. В вольерах центра обосновался уже целый зоопарк зверушек, которые настолько привыкли к людской заботе, что самостоятельно в естественной среде обитания выжить уже не смогут. Но часть подопечных специалисты всё же внимательно и осторожно лечат, выкармливают и выпускают на волю. Как проходит реабилитация, узнали корреспонденты NGS24.RU.
Часть территории Центра застроена вольерами, в которых квартируют невыпускные дикие животные. Все они вынуждены жить в неволе из-за влияния человека.
— Эта наш трехмесячный соболек, ее выкупили люди со зверофермы и хотели содержать в качестве домашнего питомца — рассказывает руководитель звериного приюта Любовь Томирис. — Но они, видимо, не понимали, что это за зверь, и в итоге он пошел по рукам. Девочку несколько раз перепродавали, в итоге она попала к нам.
Вертлявый хищник, которого девушка держит в руках, вырывается и иногда покусывает руку, но заметно, что к человеку относится уже очень спокойно.
— Люди, которые хотят поселить дома соболя, не понимают, что этот лесной житель очень активный и агрессивный. Он может и укусить, особенно защищая свою еду. Может наброситься, а скорость соболя молниеносная. В естественной среде обитания они охотятся на юрких белок и легко догоняют их, — добавляет Любовь.
В центре охраны дикой природы живет уже несколько питомцев из семейства куньих, которые никогда не смогут охотиться самостоятельно и жить на свободе. Помимо соболя, здесь получают постоянный уход ласка и два колонка.
— Люди должны понимать, что одомашнить этих зверей невозможно. Они никогда не будут полностью ручными, как кошки и собаки. Даже если вам кажется, что маленький колонок прижился в вашей квартире и привык к вашим рукам, у него может сорвать кукушку, он начнет бросаться, кусаться, метить мочой и калом все углы, — объясняет эксперт.
Недавно Любови и ее команде удалось выпустить несколько хорьков, но только потому, что они недостаточно долго прожили у человека. Пушистых зверьков учили охотиться самостоятельно и не брали на руки, чтобы те не привыкали к человеческому запаху.
— Запах человека может сыграть пагубную роль. Когда забирают домой, в надежде со временем выпустить на волю, а сами воспитывают на пеленках, тискают, из такой реабилитации само собой ничего не выйдет. Это животное благодаря своему обонянию будет ориентировано на человека. Звери очень быстро запечатлевают запах, а особенно в младенчестве. И потом они начинают стремиться к этому запаху, так как воспринимают его как запах своего гнезда, — говорит эксперт.
При адаптации диких животных к жизни в естественной среде обитания в Центре придерживаются строгого регламента. В первую очередь осматривают зверя на предмет травм. Если питомец здоров, помещают его в условия, близкие к природным. Для питомцев строят короба, которые наполняют землей, привезенной издалека, делают подстилку из прелой травы. Весь период реабилитации наполняют помещение, в котором содержится животное, естественными запахами — кореньев, лесных растений, ягод и кустарников.
Один из успешных случаев реабилитации случился несколько месяцев назад, когда к специалистам попали два медвежонка, оставшихся в лесу без матери. Малышей выхаживали по особой методике и целенаправленно готовили к самостоятельной жизни в дикой природе. За месяц в Центре они научились снова бояться человека. Сейчас косолапые живут под наблюдением зоологов в Алтайском биосферном заповеднике и, как только еще немного подрастут, начнут самостоятельно добывать себе корм и защищать себя.
А вот маленький косуленок, который попал сюда, после двух недель жизни у людей уехал в зоопарк. Выпустить его на природу не получилось из-за неправильного питания, которое обеспечили ему первые попечители.
— Эта девочка попала к нам сильно раздутая, вся в залысинах из-за того, что ей сильно не хватало витаминов. Люди, которые подобрали ее из дикой природы, начали выкармливать косуленка коровьим молоком и не давали жевать жвачку. Такое питание совершенно не подходит дикому животному. Нам удалось лишь восстановить ее здоровье, привести в порядок ЖКТ, но о полной реабилитации речи уже не идет, — объясняет Любовь. — К тому же она слишком часто слышала лай собак, чувствовала человека, запах коровьего навоза, так как жила с домашней скотиной. А потом мы заметили, что она не боится птиц, пытается играть с собакой. Тогда сразу всё стало понятно.
С птицами дела обстоят немного лучше. Часто травмированных пернатых удается вылечить, а слетков — научить питаться и охотиться самостоятельно.
— Птицы — не наша специализация. Мы занимаемся ими потому, что в Красноярске больше нет подобных нам организаций. Пернатых к нам приносят просто невероятное количество. Иногда мы стараемся их передать профессиональным орнитологам. Такие центры, например, есть в Новосибирске, Кемерове и Барнауле. Сложность еще и в том, что в Красноярске нет ветеринарных врачей, которые могут восстановить птице крыло или даже просто сделать правильный осмотр. Доходит до того, что нам приходится самостоятельно брать бакпосевы и отправлять анализы в Москву, — сетует Любовь Томирис.
Некоторые птицы попадают в Центр охраны дикой природы после некачественного ветеринарного лечения. Как уверяет руководитель организации, часто их «выписывают» с необоснованными назначениями или невыявленными переломами.
— Если на дворе весна, к нам массово тащат слетков. Об этом уже много раз говорили, но люди до сих пор не понимают, что слеток — это молодая птичка, которая бегает по земле и ее подкармливают родители. Недавно у нас был случай, когда принесли коршунят. Сердобольным людям показалось, что птицы травмированы, потому что они прижались к земле и не двигались с места. К счастью, нам удалось выкормить и вырастить слетков коршунов по всем правилам и выпустить на вольные хлеба, — рассказывает Любовь.
Взрослые птицы, которые попадают на реабилитацию в Центр, чаще всего сильно травмированы. И эти травмы — прямо или косвенно — вина человека. Так, в приют попала пустельга, которая неудачно приземлилась на линию высоковольтных проводов. У птицы моментально атрофировались лапы и желудочно-кишечный тракт, несчастную жертву человеческой жизнедеятельности пришлось усыпить. На существование в вольере обречен канюк, которому дали кличку Пломбир. Он повредил крылья, они моментально воспалились, в костях завелись опарыши. Специалистам удалось вылечить птицу, но летать он уже не может. Почти год в приюте живет ушастая сова, которая выпала из гнезда во время сноса корпуса комбайнового завода. Глазастую хищницу по кличке Вьюга не смогли вовремя адаптировать к самостоятельной жизни. А вот ее «братику» повезло гораздо больше, он быстрее пошел на поправку, оказался более выносливым и в конце концов улетел на волю.
Птиц в реабилитационном центре выкармливают только натуральной пищей — живыми мышами, за которыми пернатые устраивают охоту. А чтобы крылатые питомцы не теряли навыков, ежедневно устраивают разлеты.
— Сейчас у нас нет разлетного «бублика» — это такой круглый специализированный вольер для птиц. Нам он очень нужен, надеюсь, со временем мы его построим. Но и сейчас я выкручиваюсь как могу, привязываю шнурочек к лапкам моих подопечных, ухожу в начало участка, и они у меня по несколько часов летают, — рассказывает зоозащитница.
Эксперт советует: если увидели травмированное дикое животное или одинокого беззащитного детеныша, не спешите предпринимать какие-либо действия.
— Прежде всего нужно позвонить специалистам или набрать номер нашего Центра и проконсультироваться. Можно позвонить в Министерство экологии и природопользования края либо в Енисейское управление Росприроднадзора, там очень грамотные сотрудники, которые подскажут, как действовать в том или ином случае, — объясняет эксперт. — Если животное на грани жизни и смерти, конечно, нужно забирать и по возможности оказать первую помощь. Но только если это не хищник, который может представлять опасность для вас. Помните, что личная безопасность — прежде всего.