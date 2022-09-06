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Найденыши в неволе: показываем, как собольки, косули и совы живут в специальном приюте

Специалисты рассказали, что делать, если увидели раненого зверя или детеныша дикого животного

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Некоторые дикие животные настолько привыкают к обществу человека, что о возвращении их в привычную среду обитания не может идти и речи

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Сова, выпущенная из гнезда при сносе комбайнового завода, соболек, перепродаваемый из рук в руки, — такие животные сейчас ютятся в центре охраны дикой природы «Инстинкт». Там рассказывают, что выходить зверей, попавших однажды к человеку, и адаптировать их к жизни на воле становится всё труднее. В вольерах центра обосновался уже целый зоопарк зверушек, которые настолько привыкли к людской заботе, что самостоятельно в естественной среде обитания выжить уже не смогут. Но часть подопечных специалисты всё же внимательно и осторожно лечат, выкармливают и выпускают на волю. Как проходит реабилитация, узнали корреспонденты NGS24.RU.

Часть территории Центра застроена вольерами, в которых квартируют невыпускные дикие животные. Все они вынуждены жить в неволе из-за влияния человека.

— Эта наш трехмесячный соболек, ее выкупили люди со зверофермы и хотели содержать в качестве домашнего питомца — рассказывает руководитель звериного приюта Любовь Томирис. — Но они, видимо, не понимали, что это за зверь, и в итоге он пошел по рукам. Девочку несколько раз перепродавали, в итоге она попала к нам.

Вертлявый хищник, которого девушка держит в руках, вырывается и иногда покусывает руку, но заметно, что к человеку относится уже очень спокойно.

Привыкшие к человеческому запаху звери воспринимают его как запах своего гнезда

Привыкшие к человеческому запаху звери воспринимают его как запах своего гнезда

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— Люди, которые хотят поселить дома соболя, не понимают, что этот лесной житель очень активный и агрессивный. Он может и укусить, особенно защищая свою еду. Может наброситься, а скорость соболя молниеносная. В естественной среде обитания они охотятся на юрких белок и легко догоняют их, — добавляет Любовь.

В центре охраны дикой природы живет уже несколько питомцев из семейства куньих, которые никогда не смогут охотиться самостоятельно и жить на свободе. Помимо соболя, здесь получают постоянный уход ласка и два колонка.

— Люди должны понимать, что одомашнить этих зверей невозможно. Они никогда не будут полностью ручными, как кошки и собаки. Даже если вам кажется, что маленький колонок прижился в вашей квартире и привык к вашим рукам, у него может сорвать кукушку, он начнет бросаться, кусаться, метить мочой и калом все углы, — объясняет эксперт.

Европейской краснокнижной норке тяжело выжить в дикой природе. Этот вид практически вытеснила американская норка

Европейской краснокнижной норке тяжело выжить в дикой природе. Этот вид практически вытеснила американская норка

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Недавно Любови и ее команде удалось выпустить несколько хорьков, но только потому, что они недостаточно долго прожили у человека. Пушистых зверьков учили охотиться самостоятельно и не брали на руки, чтобы те не привыкали к человеческому запаху.

— Запах человека может сыграть пагубную роль. Когда забирают домой, в надежде со временем выпустить на волю, а сами воспитывают на пеленках, тискают, из такой реабилитации само собой ничего не выйдет. Это животное благодаря своему обонянию будет ориентировано на человека. Звери очень быстро запечатлевают запах, а особенно в младенчестве. И потом они начинают стремиться к этому запаху, так как воспринимают его как запах своего гнезда, — говорит эксперт.

При адаптации диких животных к жизни в естественной среде обитания в Центре придерживаются строгого регламента. В первую очередь осматривают зверя на предмет травм. Если питомец здоров, помещают его в условия, близкие к природным. Для питомцев строят короба, которые наполняют землей, привезенной издалека, делают подстилку из прелой травы. Весь период реабилитации наполняют помещение, в котором содержится животное, естественными запахами — кореньев, лесных растений, ягод и кустарников.

Один из успешных случаев реабилитации случился несколько месяцев назад, когда к специалистам попали два медвежонка, оставшихся в лесу без матери. Малышей выхаживали по особой методике и целенаправленно готовили к самостоятельной жизни в дикой природе. За месяц в Центре они научились снова бояться человека. Сейчас косолапые живут под наблюдением зоологов в Алтайском биосферном заповеднике и, как только еще немного подрастут, начнут самостоятельно добывать себе корм и защищать себя.

А вот маленький косуленок, который попал сюда, после двух недель жизни у людей уехал в зоопарк. Выпустить его на природу не получилось из-за неправильного питания, которое обеспечили ему первые попечители.

Косуленок полтора месяца прожил у людей и совсем их не боялся

Косуленок полтора месяца прожил у людей и совсем их не боялся

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— Эта девочка попала к нам сильно раздутая, вся в залысинах из-за того, что ей сильно не хватало витаминов. Люди, которые подобрали ее из дикой природы, начали выкармливать косуленка коровьим молоком и не давали жевать жвачку. Такое питание совершенно не подходит дикому животному. Нам удалось лишь восстановить ее здоровье, привести в порядок ЖКТ, но о полной реабилитации речи уже не идет, — объясняет Любовь. — К тому же она слишком часто слышала лай собак, чувствовала человека, запах коровьего навоза, так как жила с домашней скотиной. А потом мы заметили, что она не боится птиц, пытается играть с собакой. Тогда сразу всё стало понятно.

С птицами дела обстоят немного лучше. Часто травмированных пернатых удается вылечить, а слетков — научить питаться и охотиться самостоятельно.

— Птицы — не наша специализация. Мы занимаемся ими потому, что в Красноярске больше нет подобных нам организаций. Пернатых к нам приносят просто невероятное количество. Иногда мы стараемся их передать профессиональным орнитологам. Такие центры, например, есть в Новосибирске, Кемерове и Барнауле. Сложность еще и в том, что в Красноярске нет ветеринарных врачей, которые могут восстановить птице крыло или даже просто сделать правильный осмотр. Доходит до того, что нам приходится самостоятельно брать бакпосевы и отправлять анализы в Москву, — сетует Любовь Томирис.

Некоторые птицы попадают в Центр охраны дикой природы после некачественного ветеринарного лечения. Как уверяет руководитель организации, часто их «выписывают» с необоснованными назначениями или невыявленными переломами.

— Если на дворе весна, к нам массово тащат слетков. Об этом уже много раз говорили, но люди до сих пор не понимают, что слеток — это молодая птичка, которая бегает по земле и ее подкармливают родители. Недавно у нас был случай, когда принесли коршунят. Сердобольным людям показалось, что птицы травмированы, потому что они прижались к земле и не двигались с места. К счастью, нам удалось выкормить и вырастить слетков коршунов по всем правилам и выпустить на вольные хлеба, — рассказывает Любовь.

Чтобы спасти ушастую сову по кличке Вьюга, приходилось кормить ее каждые полчаса, пока птица не окрепла

Чтобы спасти ушастую сову по кличке Вьюга, приходилось кормить ее каждые полчаса, пока птица не окрепла

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Взрослые птицы, которые попадают на реабилитацию в Центр, чаще всего сильно травмированы. И эти травмы — прямо или косвенно — вина человека. Так, в приют попала пустельга, которая неудачно приземлилась на линию высоковольтных проводов. У птицы моментально атрофировались лапы и желудочно-кишечный тракт, несчастную жертву человеческой жизнедеятельности пришлось усыпить. На существование в вольере обречен канюк, которому дали кличку Пломбир. Он повредил крылья, они моментально воспалились, в костях завелись опарыши. Специалистам удалось вылечить птицу, но летать он уже не может. Почти год в приюте живет ушастая сова, которая выпала из гнезда во время сноса корпуса комбайнового завода. Глазастую хищницу по кличке Вьюга не смогли вовремя адаптировать к самостоятельной жизни. А вот ее «братику» повезло гораздо больше, он быстрее пошел на поправку, оказался более выносливым и в конце концов улетел на волю.

Птиц в реабилитационном центре выкармливают только натуральной пищей — живыми мышами, за которыми пернатые устраивают охоту. А чтобы крылатые питомцы не теряли навыков, ежедневно устраивают разлеты.

— Сейчас у нас нет разлетного «бублика» — это такой круглый специализированный вольер для птиц. Нам он очень нужен, надеюсь, со временем мы его построим. Но и сейчас я выкручиваюсь как могу, привязываю шнурочек к лапкам моих подопечных, ухожу в начало участка, и они у меня по несколько часов летают, — рассказывает зоозащитница.

Эксперт советует: если увидели травмированное дикое животное или одинокого беззащитного детеныша, не спешите предпринимать какие-либо действия.

— Прежде всего нужно позвонить специалистам или набрать номер нашего Центра и проконсультироваться. Можно позвонить в Министерство экологии и природопользования края либо в Енисейское управление Росприроднадзора, там очень грамотные сотрудники, которые подскажут, как действовать в том или ином случае, — объясняет эксперт. — Если животное на грани жизни и смерти, конечно, нужно забирать и по возможности оказать первую помощь. Но только если это не хищник, который может представлять опасность для вас. Помните, что личная безопасность — прежде всего.

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