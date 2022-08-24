«А был ли он вообще?»: всё, что известно про нападение волка на марафонца. Этого участника раньше уже кусала змея

— Я работаю в этой сфере уже второй десяток лет и за всё это время волка видел всего дважды, — рассказал сотрудник охотхозяйства «Замуровское» Александр Шашков. — Это животное никогда не станет преследовать или бежать за человеком, нападать — тем более. Особенно летом, когда пищевой базы для него с избытком. Скорее всего, бегуну встретился просто шакал или бродячая собака. Но я хочу сказать, что такое поведение ни для волка, ни для шакала не свойственно. И шакал, и волк просто убегут от человека. Они запах ваш почуют за метров 500 и оббегут любого бегуна от греха подальше на предельной дистанции. Даже ультрамарафонца.





Версия ученого: «Это могли быть вымески»





Заместитель директора Института естественных наук ВолГУ по науке и связям с общественностью Николай Онистратенко рассказал, что встретить волка бегун всё же мог.

— К счастью, этот представитель коренной фауны всё еще встречается в нашем регионе. Конечно, волки переносят бешенство и могут резать скот, а также могут напасть на человека. Однако необходимо помнить, что они работают как природные регуляторы численности травоядных животных, своевременно удаляя слабых и больных. Можете порадоваться везению видеть этого гордого хищника в естественных условиях, — рассказал заместитель директора Института естественных наук ВолГУ по науке и связям с общественностью Николай Онистратенко. — В Волгоградской области волки встречаются всё реже: уменьшается естественная кормовая база, ведется планомерный отстрел, исчезают места обитания, тревожит человек. Немногочисленные семьи выживают в таких условиях, возможно проникновение волков из соседних регионов. Агрессия волка к взрослому человеку, особенно в наших широтах, — дело редкое и связана чаще всего с очень голодной зимой, бешенством. Волк может проявить любопытство — кружить вокруг жилья или одинокого человека, подойти ночью к его стоянке. Но вряд ли нападет. Нужно помнить, что старого, больного или ребенка волк вполне может воспринимать как добычу — приберет на общих основаниях. Поэтому расслабляться не стоит. В конце концов, перед нами хищник, охотник. Как я всегда говорю: если спереди у зверя приделаны зубы, их всё-таки стоит бояться.