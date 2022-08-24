«А был ли он вообще?»: всё, что известно про нападение волка на марафонца. Этого участника раньше уже кусала змея
Бегун уверяет, что его преследовал опасный хищник. Охотники — что последнего волка в районе уже давно успели убить
Странная история произошла в минувшие выходные под Волгоградом во время ультрамарафона на 220 километров. Один из бегунов сошел на половине дистанции, заявив, что его преследовал волк. Чиновники администрации Волгоградской области, в свою очередь, заявили, что волки в регионе наперечет, а охотники — что последний серый хищник в тех краях уже давно выслежен и застрелен. Всё, что известно о попытке нападения неизвестного животного на бегуна-ультрамарафонца, мы собрали в нашем материале.
Что это за ультрамарафон?
Марафон пустынных степей, известный под международным названием Elton Ultra-Trail, проходил ежегодно в Волгоградской области в экстремальных условиях — вокруг одного из самых минерализованных в мире и крупнейшего по площади в Европе соленого озера Эльтон. Ультрамарафоном считается забег, превышающий марафонскую дистанцию в 42 километра 195 метров, а на Elton Ultra-Trail самой большой была дистанция в 203 километра под палящим летним солнцем — с температурой, превышающей 40 градусов по Цельсию.
В этом году организаторы изменили маршрут, дальность дистанции и сам формат мероприятия, превратив его в масштабный фестиваль спорта и музыки «Ультра 100». Любителям бега организаторы предлагали пробежать дистанции различной сложности и протяженности. На экстремальные 220 км спортсмены стартовали у соленого озера Эльтон и бежали по пересеченной местности до города-спутника Волгограда — Волжского.
Именно на этом маршруте под вечер 20 августа и произошла встреча человека и животного.
Первое сообщение о встрече бегуна с волком появилось в группах организаторов фестиваля в социальных сетях в 22:34.
— С дистанции сошел участник № 27 и экстренно эвакуирован № 20 по причине преследования волком, — сообщали организаторы. — Сейчас атлет находится в сопровождающей машине, он решил сойти с дистанции. Спортсмен не пострадал.
Версия бегуна: «Светятся белым глаза. Понял, что это волк»
Волгоградский ультрамарафон для бегуна, жителя Нижнего Новгорода Андрея Василенко сложно назвать беспроблемным. По словам организаторов, спортсмен уже не впервые принимал в нём участие и как-то около 40 километров прошел пешком из-за сломанной ноги. На каком-то из предыдущих стартов его укусила змея. Теперь — преследовал страшный серый хищник.
Свою предполагаемую встречу с матерым хищником, из-за которой он сошел с дистанции, преодолев примерно половину маршрута, Андрей Василенко изложил нашим коллегам с «Острова Свободы»:
— У меня был на голове фонарь. Смотрю — светятся белым глаза метрах в двадцати от меня. Поблизости стали разбегаться коровы, значит, хищник пришел. Я понял, что это волк. Идти дальше не стал, волк мог напасть, — рассказал он. — Я стал искать, где бы ловила сотовая связь. Мне повезло, отойдя метров на 20, я смог воспользоваться звонком SOS. Позвонил в МЧС, сообщил координаты. Правда, они оказались неточными. И стал ждать. Обложился фонариками, достал марлю и зажигалку на случай, если волк нападет, тогда из марли можно было бы сделать факел — испугать животное огнем. Еды и воды у меня уже не было. Я этого не помню, но меня откачивали 10 минут. Я потерял много времени и сил, поэтому не стал продолжать марафон. Было очень страшно, я пытался не паниковать, потому что хищники сразу это чувствуют и могут напасть. Думаю, мне попался старый волк. Молодой мог вполне напасть, так как у молодых нет такого инстинкта самосохранения.
Версия организаторов: «На такой дистанции показаться может всё что угодно»
По информации организаторов забега, встреча бегуна с предполагаемым хищником со светящимися в темноте глазами произошла примерно на половине дистанции маршрута.
— У всех спортсменов были GPS-трекеры, часы, телефоны, во время забега мне позвонили из 112, — рассказал создатель ультрамарафона Вячеслав Глухов. — Сказали, что спортсмен уверяет, что рядом с ним волк. Мы сразу же отправили туда наш автобус. У нас были его координаты. Когда приехали к нему, то ни животного, ни даже каких-либо подозрительных следов найти не удалось. Впрочем, когда бежишь такую длинную дистанцию, то может показаться всё что угодно. Это и понятно. Ведь 220 километров — это большое испытание для организма. У нас на финише некоторые спортсмены шли с трудом, не говоря уже о чём-то другом. Тем более что среднее расчетное время для преодоления спортсменами дистанции в 220 километров — 35 часов. Именно это время требуется для того, чтобы претендовать на награды ультрамарафона.
Кроме того, по словам организаторов маршрута, сообщение о предполагаемом волке поступило только от господина Василенко. Больше никто из бегунов или дежуривших на контрольных точках волонтеров о подобной встрече не говорил.
— На территории всей трассы организованы специальные пункты, где спортсменам предлагалось питание, медпомощь, там волонтеры прошли обучение по оказанию доврачебной помощи. Кроме того, на трассе дежурил автомобиль сопровождения, который и оказывал помощь спортсменам на всех 220 километрах. В автомобиле находились волонтеры, которые имеют сертификаты об обучении по оказанию доврачебной помощи. Однако ни один спортсмен, бежавший там, наличие волка не подтверждает. Наши коллеги, которые и оказывали помощь спортсмену, тоже волка не видели. Но по их словам, первое, что сказал бегун после прибытия помощи, что он ничего не помнит. Его осмотрели, проверили жизненно важные показатели его здоровья. Ни сам ультрамарафонец, ни волонтеры не обнаружили показаний к его госпитализации.
Версия администрации Волгоградской области: «Каждый волк у нас наперечет, но есть шакалы»
В Комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии администрации Волгоградской области уверяют, что животный мир региона, несомненно, разнообразен. Но не до такой степени, чтобы бегуны могли стать объектом преследования со стороны волгоградских волков.
— Вероятность встретиться с волком на территории Волгоградской области в естественной среде обитания крайне низка, — уверили в пресс-службе администрации региона. — В 2022 году численность волка на территории региона составила 185 особей. Это животное в основном ведет ночной образ жизни и старается избегать встречи с человеком. Здоровые волки на человека не нападают.
Впрочем, по данным чиновников, в Волгоградской области за последние восемь лет резко, практически впятеро, выросло поголовье шакалов. В этом году их уже 949 голов.
Чиновники предположили, что в ночное время на пути марафонца в природной среде также могли встретиться и другие хищники из семейства псовых: лисица, корсак, енотовидная собака или же обычная бродячая собака. Тем более что на середину сентября прошлого года в Волгограде и области насчитывалось
Версия охотников: «Последнего волка в этих краях мы уже убили»
По данным руководителя одного из охотничьих хозяйств в Ленинском районе, встреча с волком в степи за Волжским — не просто редкость, а что-то невероятное.
— Волков у нас нет, будьте уверены, — рассказал руководитель охотхозяйства. — Волк никогда не будет кружить, преследовать или выжидать. Волк, если видит человека, стремится удрать от него куда подальше. В наших краях, могу вас заверить, волков нет. Мы давно уже выследили одного — забежал, возможно, из Калмыкии с самкой: истребили обоих по приказу губернатора о контроле за популяцией диких животных. Скорее всего, бегун встретил собаку. Вот бродячая собака, будьте уверены, точно страшнее волка. Они еще с
Не верят во встречу с серым волком и в другом охотхозяйстве Ленинского района.
— Я работаю в этой сфере уже второй десяток лет и за всё это время волка видел всего дважды, — рассказал сотрудник охотхозяйства «Замуровское» Александр Шашков. — Это животное никогда не станет преследовать или бежать за человеком, нападать — тем более. Особенно летом, когда пищевой базы для него с избытком. Скорее всего, бегуну встретился просто шакал или бродячая собака. Но я хочу сказать, что такое поведение ни для волка, ни для шакала не свойственно. И шакал, и волк просто убегут от человека. Они запах ваш почуют за метров 500 и оббегут любого бегуна от греха подальше на предельной дистанции. Даже ультрамарафонца.
Версия ученого: «Это могли быть вымески»
Заместитель директора Института естественных наук ВолГУ по науке и связям с общественностью Николай Онистратенко рассказал, что встретить волка бегун всё же мог.
— К счастью, этот представитель коренной фауны всё еще встречается в нашем регионе. Конечно, волки переносят бешенство и могут резать скот, а также могут напасть на человека. Однако необходимо помнить, что они работают как природные регуляторы численности травоядных животных, своевременно удаляя слабых и больных. Можете порадоваться везению видеть этого гордого хищника в естественных условиях, — рассказал заместитель директора Института естественных наук ВолГУ по науке и связям с общественностью Николай Онистратенко. — В Волгоградской области волки встречаются всё реже: уменьшается естественная кормовая база, ведется планомерный отстрел, исчезают места обитания, тревожит человек. Немногочисленные семьи выживают в таких условиях, возможно проникновение волков из соседних регионов. Агрессия волка к взрослому человеку, особенно в наших широтах, — дело редкое и связана чаще всего с очень голодной зимой, бешенством. Волк может проявить любопытство — кружить вокруг жилья или одинокого человека, подойти ночью к его стоянке. Но вряд ли нападет. Нужно помнить, что старого, больного или ребенка волк вполне может воспринимать как добычу — приберет на общих основаниях. Поэтому расслабляться не стоит. В конце концов, перед нами хищник, охотник. Как я всегда говорю: если спереди у зверя приделаны зубы, их всё-таки стоит бояться.
Кроме того, по мнению ученого, нишу волков сейчас заняли так называемые вымески — смесь собаки и волка.
— Больше вреда, чем волки, приносят одичавшие собаки и вымески с волками — волкособаки. Помесь волка и собаки зачастую похожа статью и окрасом на волка, но имеет и признаки домашнего предка. Что очень опасно, совершенно не боится человека. Это хитрые, сильные, чутьистые и наглые животные. Классические приемы волчьей охоты с ними не срабатывают. Они легко прибиваются к человеческому жилью, проникают в населенные пункты, оставаясь дикими и опасными для человека. Именно они занимают освобожденную нами экологическую нишу волков и создают гораздо больше проблем, — считает ученый.