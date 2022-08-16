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«Соседи писали в полицию». Посмотрите, как живет риелтор с 30 собаками и 6 котами

Ирина уже несколько лет спасает бездомных животных

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За последние пять лет Ирина Стриганова спасла больше 300 собак: каждую она вылечила, стерилизовала, научила не бояться людей и пристроила в надежные руки. Новых животных ей приносят постоянно — со свалок, кладбищ и даже из леса.

— Можно обмануть других людей, сказать: «Мне некуда». Но сам-то себе соврать не сможешь. У тебя ведь есть еще баня, веранда и коридор, — шутит Ирина.

В месяц на содержание животных уходит 100–150 тысяч рублей. Эта сумма всегда была проблемой, однако после кризисов стала почти неподъемной. О том, почему так сложилось и как Ирина справляется с мохнатой оравой, мы рассказывали подробно.

Прочитайте также историю цыганки, которая продала золота на 3 миллиона и открыла во дворце приют для собак. Елена уверена, что «мразям, которые предают божьих тварей, счастья не будет». Отдельно мы писали и о екатеринбуржце, который спасает больших породистых собак.

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