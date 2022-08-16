«Соседи писали в полицию». Посмотрите, как живет риелтор с 30 собаками и 6 котами

За последние пять лет Ирина Стриганова спасла больше 300 собак: каждую она вылечила, стерилизовала, научила не бояться людей и пристроила в надежные руки. Новых животных ей приносят постоянно — со свалок, кладбищ и даже из леса.

— Можно обмануть других людей, сказать: «Мне некуда». Но сам-то себе соврать не сможешь. У тебя ведь есть еще баня, веранда и коридор, — шутит Ирина.