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Спасти Нини. Ветврач через всю страну поехал в Грузию, чтобы понять — какой из 17 дельфинов проглотил бутылку

Александр Чернов рассказал 45.RU, как с коллегой помогал 13-летней Нини

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Александра Чернова позвали в грузинский дельфинарий, чтобы он помог дельфину

Александра Чернова позвали в грузинский дельфинарий, чтобы он помог дельфину

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Во время выступления в дельфинарии Батуми (Грузия) зритель бросил в воду бутылку, которую один из дельфинов проглотил. Но вот какой из 17 дельфинов нуждался в помощи? Выяснить это и спасти жизнь дельфину попросили ветеринарного врача Александра Чернова из Кургана. Он, как настоящий Айболит, погрузил всё оборудование, которое только могло пригодиться, в автомобиль и отправился вместе с коллегой на помощь животному. Врач рассказал, как проходила спасательная операция и насколько уникальна (с точки зрения человека) анатомия дельфина.

О произошедшем Александр Чернов узнал от грузинских коллег — они позвонили и попросили о помощи. В желудке одного из дельфинов оказался инородный предмет. Нужно было определить, кому не повезло, и помочь бедолаге.

— Из 17 дельфинов в одном была бутылка. Проверяли их в воде, они из нее не извлекались. Мы аккуратно и быстро вводили им эндоскоп. В итоге нашли бутылку у 12-го по счету. Было сложно понять, что это бутылка, она месяц находилась в желудке, — рассказывает ветеринарный врач.

Приезжим врачам помогали тренеры, так как для них «дельфины как послушные дети». Помощники просили подопечных подплывать, дельфины держались на воде, в это время им быстро вводили эндоскоп. Бутылку в итоге нашли у 13-летней звезды дельфинария Нини. Пластик попал в ее желудок из-за бестолкового посетителя.

— Нерадивый зритель после шоу бросил дельфинам наполовину полную закрытую бутылку. Дельфины поигрались с ней, Нини в итоге ее проглотила. По программе дельфины часто выступают с мячиками, вещами, которые бросают зрители, — объясняет врач.

Пострадавшего дельфина достали из бассейна, положили горизонтально и начали доставать бутылку. Нини находилась под мокрыми полотенцами.

— Мы работали быстро, вне воды дельфин пробыл всего минут 20. Находиться в таком положении они могут до полутора часов, так что мы справились гораздо раньше, — уточняет Александр Чернов.

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Перевернуть бутылку было непросто. Нини беспокоилась — процедура проводилась без наркоза. Основная сложность заключалась в том, что желудок у дельфинов находится на большом расстоянии от рострума (предглазничный отдел черепа с челюстями у позвоночных), около 1,1–1,2 метра.

— Вообще у дельфина фантастическая анатомия! У них пищевод разделяется на две части дыхалом, выходящим кверху. В этом огромная сложность — нужно попасть туда, куда нужно. Нам, людям, это необъяснимо, почему дыхало с пищеводом соединяется. Сложность еще была в том, что желудок большой, и надо было дополнительно давать компрессию воздуха. Бутылка располагалась горлышком внутрь, нам пришлось прямо в желудке перевернуть ее и сделать так, чтобы узкий край был по направлению к выходу из пищевода. Мы брали с собой специальный аппарат и лазер, чтобы при необходимости сделать дырки в бутылке и извлечь ее, но они не потребовались, — рассказывает Александр Чернов.

Бутылка оказалась внутри дельфина по вине зрителя

Бутылка оказалась внутри дельфина по вине зрителя

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Уже через час после спасения Нини выступала перед зрителями.

Теперь ей предстоит восстановление, так как месяц нахождения бутылки в желудке может отразиться на здоровье. К врачам из Кургана грузинский дельфинарий обратился потому, что местные ветеринары не имели необходимого оборудования. Но и специалистов из России тоже пришлось подождать: проблема была с документами.

— То, что мы в Грузию поехали — это сейчас исключение из правил. Приехать туда было целой эпопеей: когда они обратились, у меня закончился загранпаспорт, но я его по понятным причинам последние два года и не открывал. Поэтому в МФЦ попросил ускорить процесс, я специалистов убедил, что это экстренная ситуация, и предоставили справку из Грузии для срочного оказания помощи, — делится Александр Чернов.

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