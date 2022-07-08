Спасти Нини. Ветврач через всю страну поехал в Грузию, чтобы понять — какой из 17 дельфинов проглотил бутылку

О произошедшем Александр Чернов узнал от грузинских коллег — они позвонили и попросили о помощи. В желудке одного из дельфинов оказался инородный предмет. Нужно было определить, кому не повезло, и помочь бедолаге.

— Из 17 дельфинов в одном была бутылка. Проверяли их в воде, они из нее не извлекались. Мы аккуратно и быстро вводили им эндоскоп. В итоге нашли бутылку у 12-го по счету. Было сложно понять, что это бутылка, она месяц находилась в желудке, — рассказывает ветеринарный врач.