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Бульдог на колесиках: ветеринар спасла собаку, которую принесли на усыпление, и сделала для нее коляску для прогулок

Лана была в истощенном состоянии, а теперь полна энергии

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Французский бульдог Лана передвигается на колесиках. Когда собака тяжело заболела, ее принесли к ветеринару — на усыпление. Елена Распутина осмотрела животное, поняла, что будет непросто, но решила бороться за жизнь собаки. Состояние улучшилось, но лапы отказали — тогда она сделала для бульдога коляску. Так Лана нашла любящую хозяйку и новый дом.

Это бульдог Лана, и по городу она передвигается на колесиках

Это бульдог Лана, и по городу она передвигается на колесиках

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