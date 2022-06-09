Бульдог на колесиках: ветеринар спасла собаку, которую принесли на усыпление, и сделала для нее коляску для прогулок

Французский бульдог Лана передвигается на колесиках. Когда собака тяжело заболела, ее принесли к ветеринару — на усыпление. Елена Распутина осмотрела животное, поняла, что будет непросто, но решила бороться за жизнь собаки. Состояние улучшилось, но лапы отказали — тогда она сделала для бульдога коляску. Так Лана нашла любящую хозяйку и новый дом.