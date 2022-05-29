Собаке установили российские протезы вместо итальянских. Они сломались спустя два месяца
Сначала сломалась пластиковая часть протеза, а теперь и титановая ножка
У собаки из Омска по кличке Труди сломалась титановая лапка-протез, установленная в феврале в Новосибирске. Об этом пишут наши коллеги из NGS55.RU со ссылкой на омский приют для бездомных собак «Друг».
Напомним, собаку в 2020 году нашли на улице Труда (именно поэтому у нее такая кличка). Все четыре лапки у дворняжки были раздроблены, хвост оторван, а голова изранена. Однако, несмотря на тяжелое состояние собаки, волонтеры выходили ее, а спустя два года собрали деньги на титановые протезы для Труди. В феврале этого года в Новосибирске ей сделали операцию на трех лапах (четвертая после ампутации оказалась слишком короткой для протезирования).
Спустя два месяца имитирующая стопу пластиковая деталь одного из протезов сломалась. До тех пор, пока из Новосибирска не пришла посылка с новой запчастью, волонтерам приходилось наматывать на лапку Труди бинты. В приюте сослались на плохое качество запчасти: вместо итальянского клиника установила протез от российского производителя, который серьезно уступает по качеству.
— Вот из Новосибирска мы наконец-то получили запчасти для протезов Труди. Теперь необходимо их как-то установить на ножку Труди. Качество этих протезов оставляет желать лучшего. Как видите, они новые, а уже с какими-то [дефектами], — комментирует автор видео, демонстрируя неровности на свежих деталях.
— Конечно, Новосибирск поясняет это тем, что раньше у них был итальянский материал, а сейчас — российский полиуретан, не очень-то хороший, — пояснила руководитель приюта «Друг» Татьяна Дугина.
Предчувствия оправдались — вскоре волонтеров ждала еще одна неприятность. На этот раз, прослужив всего три месяца, сломался титановый штифт, который вставлялся в кость. Теперь остатки сломанного протеза из лапки Труди нужно вытащить и полностью заменить на новый — для этого собаку нужно везти в Новосибирск.
Ветеринарный врач-хирург клиники «Бэст» Сергей Горшков в беседе с корреспондентом NGS55.RU пояснил, что подобные осложнения возникают в 5% случаев.
— К сожалению, импортозамещение коснулось и нас. Ранее из 41 прооперированного у нас животного такое случилось у одного кота и одной собаки. Теперь все протезы российские, других нет. Но для достаточной оценки ситуации нужно провести экспертизу. К сожалению, в России нет законов, контролирующих 3D-продукцию, поэтому мы ничего не сможем доказать, — пояснил Сергей Горшков.
Операция по замене протеза для Труди должна пройти