Собаке установили российские протезы вместо итальянских. Они сломались спустя два месяца

У собаки из Омска по кличке Труди сломалась титановая лапка-протез, установленная в феврале в Новосибирске. Об этом пишут наши коллеги из NGS55.RU со ссылкой на омский приют для бездомных собак «Друг».



Напомним, собаку в 2020 году нашли на улице Труда (именно поэтому у нее такая кличка). Все четыре лапки у дворняжки были раздроблены, хвост оторван, а голова изранена. Однако, несмотря на тяжелое состояние собаки, волонтеры выходили ее, а спустя два года собрали деньги на титановые протезы для Труди. В феврале этого года в Новосибирске ей сделали операцию на трех лапах (четвертая после ампутации оказалась слишком короткой для протезирования).