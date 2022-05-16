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Из горящего леса в Сибири спасли лосенка. Пожарные вынесли его на руках — трогательное видео

Родителей малыша рядом не было

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Пожарные спасли животное из этого горящего леса

Пожарные спасли животное из этого горящего леса

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В Тюмени сотрудники противопожарной службы и «Авиалесоохраны» спасли жизнь лосенку — они вынесли перепуганного потерянного малыша из горящего леса на руках.

Кроху бережно положили на землю. Он сразу же вскочил на длинные ножки и пошел за своим спасителем, боясь отстать.

— Вывели лосенка на безопасное расстояние, родителей его рядом не было, — рассказали в противопожарной службе редакции 72.RU.

Спасение лосенка пожарные сняли на видео.

Горящий лес, где спасатели нашли перепуганного малыша

Горящий лес, где спасатели нашли перепуганного малыша

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В России продолжают гореть леса. Наиболее пострадали от стихии Курганская, Иркутская и Свердловская области, Хабаровский и Красноярский края. Сгорело 730 жилых домов, не считая дач. Без жилья остались две тысячи человек, сообщает МЧС.

Причины лесных пожаров и как с ними бороться мы обсуждали с экспертами здесь.

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