Из горящего леса в Сибири спасли лосенка. Пожарные вынесли его на
руках — трогательное видео
Родителей малыша рядом не было
В Тюмени сотрудники противопожарной службы и «Авиалесоохраны» спасли жизнь лосенку — они вынесли перепуганного потерянного малыша из горящего леса на руках.
Кроху бережно положили на землю. Он сразу же вскочил на длинные ножки и пошел за своим спасителем, боясь отстать.
— Вывели лосенка на безопасное расстояние, родителей его рядом не было, — рассказали в противопожарной службе редакции 72.RU.
Спасение лосенка пожарные сняли на видео.
В России продолжают гореть леса. Наиболее пострадали от стихии Курганская, Иркутская и Свердловская области, Хабаровский и Красноярский края. Сгорело 730 жилых домов, не считая дач. Без жилья остались две тысячи человек, сообщает МЧС.
Причины лесных пожаров и как с ними бороться мы обсуждали с экспертами здесь.