«Ворует украшения и ест бетон»: хозяева енота рассказали, как на самом деле уживаются с ним в квартире

Многие умиляются при просмотре видео о домашних енотах. Со стороны это кажется забавным: пушистый непоседа ходит по квартире на задних лапках, открывает шкафы и уморительно клокочет за вкусняшки.

Но на деле всё выглядит еще интереснее. Жительница Ярославля Анна Старкова приютила енотиху Боню, жившую до этого в московском контактном зоопарке. О том, с чем придется столкнуться, если вы решили завести енота, она рассказала порталу 76.RU.