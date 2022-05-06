Ловят тараканов, катаются на роботе-пылесосе и смотрят телевизор: как сурикаты поселились в доме семейной пары
Рассказываем о плюсах и минусах экзотических животных в квартире
Сурикаты — существа обаятельные, но требующие большого внимания. Сегодня мы расскажем, как одна тюменская семья купила парочку этих зверьков, столкнулась с трудностями, но всё равно души не чает в питомцах. Рассказываем их историю.
Самый злой сурикат
Первый сурикат появился в доме Ольги Филимоновой и ее мужа Сергея Мурзина меньше года назад. О зверушках, которые умеют смешно стоять на задних лапах, мечтал Сергей. Он долго изучал информацию о животных и присматривал объявления. И вот, наконец, в интернете разместили информацию о продаже девочки-суриката.
— В среднем цена суриката — 30 тысяч рублей. Мы же нашли свою с большой скидкой. Понять еще не могли, почему такая привлекательная цена. А когда договорились о покупке и приехали забирать, всё стало понятно: это был самый злой сурикат из всего помета, — вспоминает и смеется Ольга Филимонова. — У сурикатов главенствуют самки. А самцы — они такие няшные, плюшевые. У них определены роли: кто-то — охотники, кто-то — защитники, кто-то — бебиситтеры (ухаживают за детенышами. — Прим. ред.). В общем, как и у пчел, свои касты. Мальчика позже мы взяли из контактного зоопарка. Мы заранее договаривались с хозяином, что купим, как только местные сурикаты выведут потомство.
— Когда я увидела девочку-суриката, в голове всплыла ассоциация с мультиком «Смешарики». Повернулась к мужу и говорю: «Милый, ну это Нюша!» А когда мальчика увидела, сразу сказала: «Ой, а это Григорий Лепс!» — вспоминает Ольга. — Когда Нюша только поселилась у нас, она прекрасно ладила с котом. Но как только мы обзавелись еще и Гришей, они вдвоем начали буквально выживать его. Теперь кота мы выпускаем в гостиную только по вечерам, когда Нюша и Гриша уже спят в клетке, — рассказала Ольга. — Сначала мы хотели заниматься разведением сурикатов в Тюмени. Но оказалось слишком много нюансов: папки съедают хвосты и ушки малышам (зализывают их) плюс очень сложное содержание, а еще переживания за то, кому щенки достанутся.
Разворачивают конфеты, воруют стельки
Тем, кто хочет завести суриката, важно изучить привычки животных. Они очень социальны: ни один гость не останется без внимания грызуна. Животное в любом случае подойдет «познакомиться». Но может и напасть, если человек будет вести себя агрессивно или делать слишком резкие движения. Именно поэтому сурикатов нельзя заводить в доме, где живут маленькие дети. Что еще важно знать об этих животных?
— Они не перекусывают провода и не портят вещи. Но всегда в движении. Если у вас дома плитка или кафель, то сразу попрощайтесь с ними. Если где-то отошли обои, то сурикаты это просто так не оставят. В дом, где есть дети младше пяти лет, таким животным нельзя. Во-первых, они хищники. А, во-вторых, они довольно хрупкие. Нюша упала с лестницы и сломала лапу, — вспоминает Ольга.
Хозяйка Нюши и Гриши рассказала, что сурикаты — не только похитители конфет (кстати, шоколад им запрещен), но и обувных стелек. Если оставить ботинки или сапоги без присмотра, то животные вытянут стельки и безвозвратно спрячут. На столе нельзя оставлять сладости в обертке — проказники их распечатают и разбросают по всей комнате. А еще одна из любимых пакостей тюменских сурикатов — рыбалка. Они часто охотятся на золотую рыбку в аквариуме. К счастью, пока ни одна из попыток не увенчалась успехом.
— У сурикатов — лапки, которые распознает сенсор. Если оставить телефон, то они могут им пользоваться: что-то нажимать, перелистывать картинки. Точно так же они освоили и наш робот-пылесос. Приходишь, а они включили его и бегают, могут и залезть верхом, — рассказала Ольга.
Справедливости ради заметим, что сурикаты не только проказничают. Они довольно ласковые животные. А еще любят смотреть телевизор с хозяевами.
— Нюша и Гриша у нас обожают хоккей. Просто сидят и смотрят за шайбой. Их невозможно оторвать! А Гриша еще сильно любит боевик «Риддик», там есть собака — его любимый персонаж. Он за ней следит, пищит и визжит, бегает от нее, — добавил Сергей Мурзин.
Как ухаживать за животными и чем кормить
Животные любят тепло, поэтому хозяева оборудовали им у окна специальные греющие лампы. А еще питомцам дают много витаминов. Питаются Нюша и Гриша однодневными цыплятами, сверчками или живыми мадагаскарскими тараканами, которые, кстати, могут и сбежать из контейнера. Рыбу им категорически нельзя.
Содержать такое животное дома стоит около трех тысяч рублей в месяц. Самое главное — найти, где закупать пищу. А еще, как выяснилось, в Тюмени нет ветеринаров, которые могут обследовать сурикатов. Ближайший находится в Екатеринбурге.
— С проблемой отсутствия ветеринара мы столкнулись, когда мы их кастрировали. У Нюши еще тогда пошел воспалительный процесс — отек шов. И нам пришлось по видеосвязи общаться с врачом, чтобы он подсказал, как ее лечить. Классно, что у сурикатов нет специфического запаха. Они приучены к лотку, но даже если что-то пойдет не так, вони не будет, — рассказала Ольга.
Кстати, перед покупкой Ольгу предупредили: сурикату обязательно нужен компаньон дома (еще одно животное). Если его оставить совсем одного больше чем на сутки, то он умрет от скуки. Правда это или нет, мы лично не знаем. Но на всякий случай предупреждаем.