Ловят тараканов, катаются на роботе-пылесосе и смотрят телевизор: как сурикаты поселились в доме семейной пары

Тем, кто хочет завести суриката, важно изучить привычки животных. Они очень социальны: ни один гость не останется без внимания грызуна. Животное в любом случае подойдет «познакомиться». Но может и напасть, если человек будет вести себя агрессивно или делать слишком резкие движения. Именно поэтому сурикатов нельзя заводить в доме, где живут маленькие дети. Что еще важно знать об этих животных?

— Они не перекусывают провода и не портят вещи. Но всегда в движении. Если у вас дома плитка или кафель, то сразу попрощайтесь с ними. Если где-то отошли обои, то сурикаты это просто так не оставят. В дом, где есть дети младше пяти лет, таким животным нельзя. Во-первых, они хищники. А, во-вторых, они довольно хрупкие. Нюша упала с лестницы и сломала лапу, — вспоминает Ольга.