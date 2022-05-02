Редис и Сюрприз. Как выхаживают двухмесячных медвежат, маму которых застрелили браконьеры
Когда малыши окрепнут, их планируют выпустить в дикую природу
Осиротевших медвежат, которых спасли волонтеры, собираются выпустить на волю. Сейчас их выхаживают в красноярском волонтерском Центре защиты диких животных. Малышам около 2,5 месяца.
Животных, которые уже успели привыкнуть к человеку, теперь держат в особых условиях. Волонтеры надевают шубу и прячут лицо, чтобы звери перестали их узнавать. Стены вольера обмазаны глиной с болот, а на полу — подстилка из натуральных материалов. Кроме того, маленьких хищников учат охотиться самостоятельно.
Как только у медвежат закончится месячный карантин, волонтеры попробуют передать их в учреждение, которое специализируется на адаптации диких животных к жизни в природных условиях. Если подготовить детенышей к жизни на воле не получится, они, скорее всего, попадут в зоопарк.