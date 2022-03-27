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Всю зарплату на котика? Почему ценники на корма переписывают несколько раз в день

«Взрывным ростом» цен на еду для питомцев озаботились и депутаты Госдумы

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Котикам — лучшее, ничего не поделаешь

Котикам — лучшее, ничего не поделаешь

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Упаковка канадского корма Go для кошек до 24 февраля стабильно стоила около 1350 рублей, сейчас ее цена — 3300 рублей. Это только один пример. Котики становятся золотыми.

Ростом цен на корма для домашних животных озадачились даже в Государственной думе. Первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов попросил ФАС и Генпрокуратуру проверить обоснованность их растущей стоимости.

По словам Бурматова, к нему поступают массовые обращения граждан, «обеспокоенных взрывным ростом цен на корма для домашних животных, а также на ветеринарные препараты, — цитирует депутата Госдумы ТАСС. — По отдельным позициям рост цен составил до 100% и более в течение нескольких дней».

Пока ведомства разбираются в причинах и ищут пути решения, ценники на корма переписывают чуть ли не каждый день.

Склады распотрошили, на маркетплейсах торговать нечем

Сразу в нескольких крупных зоомагазинах корреспонденту ИА «ИрСити» рассказали, что в среднем цена на импортные корма выросла на 60-70%, отечественное питание для животных подорожало на 20-30%. Основная причина, конечно, — рост курса валют, однако есть и другие составляющие, не такие очевидные для потребителей. Поэтому даже складские запасы не могут остановить стремительный рост стоимости.

— Евро и доллар выросли на 60-70%. Это значит, что поставщики на эту разницу поднимут стоимость товаров. Представим, что у дистрибьютора есть 100 пакетиков корма. Он купил эту партию за 100 долларов. Магазин берет эти 100 пакетиков уже за 101 доллар, а продает в рознице за 102 доллара. Из этой суммы мы лишь доллар оставляем себе, доллар уходит поставщику, а 100 долларов тратятся на закупку новой партии, — рассказал нам собственник зоомагазина.

Из-за стремительно меняющегося курса торговые точки вынуждены поднимать цену даже на тот товар, который уже имеется на складах. Если фирма будет продавать его по старым ценам, денег на покупку новой партии не хватит.

— Если я продам свои 100 пакетиков по прежним ценам и отправлю выручку дистрибьютору на новую партию, он мне скажет: «На эту сумму уже можно купить не 100 пакетиков, а 60». Я буду вынужден согласиться, но тогда мне придется закрыть около 40% магазинов сети и уволить 40% персонала. Я так поступить не могу. Поэтому истерия по поводу того, что мы плохие и наживаемся на нестабильной ситуации, напрасна. Мы и сами в незавидном положении, потому что не всегда успеваем вовремя среагировать. Бывает, что ты продал 100 пакетов корма, а на вырученные деньги можешь купить не те же 100 пакетов, а уже 85, — продолжил владелец сети зоомагазинов.

За счет того, что у торговых компаний есть некоторые запасы на складах, подорожание несколько «размазывается», чтобы не шокировать покупателей.

Вот так кота кормить не надо, хоть вы его и очень любите

Вот так кота кормить не надо, хоть вы его и очень любите

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Вторая причина подорожания — ажиотажный спрос, который провоцирует сбои в поставках.

— В момент московские склады просто распотрошили. Их постоянно пополняли, а люди шли еще и еще. В результате — пустые магазины, пустые склады. Поэтому на всех маркетплейсах резко взлетели цены: торговать почти нечем. Торговые площадки поставили заградительные цены, по которым товар приобретут лишь те, кому он действительно необходим. Перекупщики отсеются, — пояснил собеседник.

Отечественные корма — это импортные станки и ингредиенты

Наценка на произведенные в России корма тоже произошла, пусть и не так существенно. На эти процессы тоже повлиял курс доллара. В отечественном производстве оказалось не так много отечественного.

— Чьи станки? Чья рецептура? Заводы по производству кормов высокотехнологичные, вот и оборудование на них стоит импортное. Какая-то его часть куплена в лизинг у иностранных компаний, платежи осуществляются в валюте, соответственно, этот платеж вырос. У производителей два выхода: либо включить новый процент в стоимость, либо остаться без оборудования и подавать на банкротство, — подчеркнул предприниматель.

Расходники и комплектующие тоже импортные. Это тоже дает рост цен. Кроме того, российские корма минимум на 10% состоят из импортных ингредиентов: витамины, минеральные добавки, которые также приобретаются за валюту. Добавим ко всему этому проценты по кредитам в российских банках, которые выросли вдвое из-за роста ставки Центробанка, и получим выросшую стоимость отечественных кормов.

Что же касается перебоев с поставками или ухода с рынка каких-то отдельных импортных брендов, владелец сети магазинов заметил, что проблемы с этим начались гораздо раньше. Россельхознадзор стал запрещать европейские и американские корма из-за обнаруженных в составе следов ГМО.

— Мастодонты рынка ушли давно. Года два назад отвалились американские корма, летом 2021 года ушли Чехия, Бельгия, Испания. Поэтому мы давно в целом предполагали жизнь с российскими кормами, давно смотрели в эту сторону. Но их просто нет столько в России, нет такого объема, чтобы хватило всем. По моим оценкам, Россия обеспечена своими кормами только наполовину, — рассказал предприниматель.

Сейчас на российском рынке и так остались самые стойкие производители. Они, по мнению эксперта, не уйдут из России. Остается лишь одна проблема — цена.

Мешок корма стоил 5,5 тысячи, сейчас — 11

В магазине сети «Белый кролик» корреспонденту «ИрСити» рассказали, что у них цена выросла буквально на всё. Популярные импортные корма подорожали значительно, отдельные бренды на полках найти трудно, например, Farmina N&D. Корм Grandorf за последние несколько дней уже трижды успел подрасти в цене. Отечественные бренды тоже понемногу поднимают стоимость. По словам консультанта, так производители заранее готовятся к ухудшению экономической ситуации.

— Для кошек у нас есть хорошие и не очень дорогие корма Best Dinner и Blitz, они подорожали не так сильно. Например, раньше пачка 1,5 килограмма Best Dinner стоила 1040 рублей, сейчас он же стоит 1397 рублей. Рост около 20%. Будут ли еще дорожать? Сейчас никто сказать не сможет. Ясно одно: подорожали все виды корма — от самого дешевого до самого дорогого. Народ разбирает «Фармину», но ее и так у нас было немного. Этот корм относится к категории «холистик», его брали нечасто. Конечно, такие товары у нас тоже будут, но цена на них продолжит расти, однозначно, — рассказал продавец-консультант «Белого кролика».

В сети «Зоодисконт» подтвердили общую тенденцию: цены меняются каждый день, иногда даже по несколько раз. Это же подтверждает и некоторый хаос на полках: под кормом одного бренда либо висят ценники от другого из-за перестановок, либо ценники и вовсе отсутствуют. Консультанты признались, что не всегда успевают их менять.

— Импорт уже подорожал где-то на 50% и выше, русские корма — до 30%. Есть отдельные бренды, например, немецкий корм Happy Dog, который раньше стоил 5,5 тысячи рублей за мешок, сейчас стоит уже 11 тысяч рублей. Самое смешное, что я не могу даже предугадать, сколько корм будет стоить завтра. Переоценка идет каждый день, иногда даже на дню раз по пять. Мы столько бумаги за год, наверное, не извели на ценники, сколько за эти дни, — отметили в «Зоодисконте».

Однако даже это не останавливает владельцев питомцев — они продолжают скупать большие пачки корма, делая запасы на будущее.

Но также многие хозяева, которым качественный корм больше не по карману, задумываются о том, чтобы перевести питомцев на натуралку.

У каждого животного свои особенности здоровья, поэтому при составлении рациона для них нужен индивидуальный подход, говорит ветеринар Карен Даллакян. По его словам, ситуация непростая, но вполне решаемая.

СЮЖЕТ

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— Надо вспомнить советские времена, когда не было кормов, но с животными всё было хорошо. Достаем старые справочники, они до сих пор актуальны, — говорит с улыбкой специалист. — Да, все болячки от еды, но главное — правильно ее подобрать. Кошек и собак можно кормить мясом, субпродуктами, но они обязательно должны быть полусырыми. Если они будут вареные, кислотность мочи и обменные процессы у хищников начнут нарушаться. Мясо лучше использовать фермерское, так как на фабриках используют много антибиотиков, особенно при выращивании курицы. Антибиотики распадаются при варке, а мы помним, что мясо нельзя доводить до полной готовности. Надо вспомнить про такие волшебные овощи, как тыква и кабачок. Собаки и кошки с удовольствием их едят.

Подробно советы ветеринара о том, как правильно кормить животное натуральной едой, читайте здесь.

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