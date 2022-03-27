Всю зарплату на котика? Почему ценники на корма переписывают несколько раз в день

Упаковка канадского корма Go для кошек до
Ростом цен на корма для домашних животных озадачились даже в Государственной думе. Первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов попросил ФАС и Генпрокуратуру проверить обоснованность их растущей стоимости.
По словам Бурматова, к нему поступают массовые обращения граждан, «обеспокоенных взрывным ростом цен на корма для домашних животных, а также на ветеринарные препараты, — цитирует депутата Госдумы ТАСС. — По отдельным позициям рост цен составил до 100% и более в течение нескольких дней».
Пока ведомства разбираются в причинах и ищут пути решения, ценники на корма переписывают чуть ли не каждый день.
Склады распотрошили, на маркетплейсах торговать нечем
Сразу в нескольких крупных зоомагазинах корреспонденту ИА «ИрСити» рассказали, что в среднем цена на импортные корма выросла на
— Евро и доллар выросли на
Из-за стремительно меняющегося курса торговые точки вынуждены поднимать цену даже на тот товар, который уже имеется на складах. Если фирма будет продавать его по старым ценам, денег на покупку новой партии не хватит.
— Если я продам свои 100 пакетиков по прежним ценам и отправлю выручку дистрибьютору на новую партию, он мне скажет: «На эту сумму уже можно купить не
За счет того, что у торговых компаний есть некоторые запасы на складах, подорожание несколько «размазывается», чтобы не шокировать покупателей.
Вторая причина подорожания — ажиотажный спрос, который провоцирует сбои в поставках.
— В момент московские склады просто распотрошили. Их постоянно пополняли, а люди шли еще и еще. В результате — пустые магазины, пустые склады. Поэтому на всех маркетплейсах резко взлетели цены: торговать почти нечем. Торговые площадки поставили заградительные цены, по которым товар приобретут лишь те, кому он действительно необходим. Перекупщики отсеются, — пояснил собеседник.
Отечественные корма — это импортные станки и ингредиенты
Наценка на произведенные в России корма тоже произошла, пусть и не так существенно. На эти процессы тоже повлиял курс доллара. В отечественном производстве оказалось не так много отечественного.
— Чьи станки? Чья рецептура? Заводы по производству кормов высокотехнологичные, вот и оборудование на них стоит импортное. Какая-то его часть куплена в лизинг у иностранных компаний, платежи осуществляются в валюте, соответственно, этот платеж вырос. У производителей два выхода: либо включить новый процент в стоимость, либо остаться без оборудования и подавать на банкротство, — подчеркнул предприниматель.
Расходники и комплектующие тоже импортные. Это тоже дает рост цен. Кроме того, российские корма минимум на 10% состоят из импортных ингредиентов: витамины, минеральные добавки, которые также приобретаются за валюту. Добавим ко всему этому проценты по кредитам в российских банках, которые выросли вдвое из-за роста ставки Центробанка, и получим выросшую стоимость отечественных кормов.
Что же касается перебоев с поставками или ухода с рынка каких-то отдельных импортных брендов, владелец сети магазинов заметил, что проблемы с этим начались гораздо раньше. Россельхознадзор стал запрещать европейские и американские корма из-за обнаруженных в составе следов ГМО.
— Мастодонты рынка ушли давно. Года два назад отвалились американские корма, летом
Сейчас на российском рынке и так остались самые стойкие производители. Они, по мнению эксперта, не уйдут из России. Остается лишь одна проблема — цена.
Мешок корма стоил
5,5 тысячи, сейчас — 11
В магазине сети «Белый кролик» корреспонденту «ИрСити» рассказали, что у них цена выросла буквально на всё. Популярные импортные корма подорожали значительно, отдельные бренды на полках найти трудно, например, Farmina
— Для кошек у нас есть хорошие и не очень дорогие корма Best Dinner и Blitz, они подорожали не так сильно. Например, раньше пачка
В сети «Зоодисконт» подтвердили общую тенденцию: цены меняются каждый день, иногда даже по несколько раз. Это же подтверждает и некоторый хаос на полках: под кормом одного бренда либо висят ценники от другого из-за перестановок, либо ценники и вовсе отсутствуют. Консультанты признались, что не всегда успевают их менять.
— Импорт уже подорожал где-то на 50% и выше, русские корма — до 30%. Есть отдельные бренды, например, немецкий корм Happy Dog, который раньше стоил
Однако даже это не останавливает владельцев питомцев — они продолжают скупать большие пачки корма, делая запасы на будущее.
Но также многие хозяева, которым качественный корм больше не по карману, задумываются о том, чтобы перевести питомцев на натуралку.
У каждого животного свои особенности здоровья, поэтому при составлении рациона для них нужен индивидуальный подход, говорит ветеринар Карен Даллакян. По его словам, ситуация непростая, но вполне решаемая.
СЮЖЕТ
— Надо вспомнить советские времена, когда не было кормов, но с животными всё было хорошо. Достаем старые справочники, они до сих пор актуальны, — говорит с улыбкой специалист. — Да, все болячки от еды, но главное — правильно ее подобрать. Кошек и собак можно кормить мясом, субпродуктами, но они обязательно должны быть полусырыми. Если они будут вареные, кислотность мочи и обменные процессы у хищников начнут нарушаться. Мясо лучше использовать фермерское, так как на фабриках используют много антибиотиков, особенно при выращивании курицы. Антибиотики распадаются при варке, а мы помним, что мясо нельзя доводить до полной готовности. Надо вспомнить про такие волшебные овощи, как тыква и кабачок. Собаки и кошки с удовольствием их едят.
Подробно советы ветеринара о том, как правильно кормить животное натуральной едой, читайте здесь.