Всю зарплату на котика? Почему ценники на корма переписывают несколько раз в день

Упаковка канадского корма Go для кошек до 24 февраля стабильно стоила около 1 350 рубле й, сейчас ее цена — 3 300 рублей . Это только один пример. Котики становятся золотыми.

Ростом цен на корма для домашних животных озадачились даже в Государственной думе. Первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов попросил ФАС и Генпрокуратуру проверить обоснованность их растущей стоимости.



По словам Бурматова, к нему поступают массовые обращения граждан, «обеспокоенных взрывным ростом цен на корма для домашних животных, а также на ветеринарные препараты, — цитирует депутата Госдумы ТАСС. — По отдельным позициям рост цен составил до 100% и более в течение нескольких дней».

