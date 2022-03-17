«Будет много выброшенных животных»: ветеринары — о росте цен на корма и лекарства для питомцев

Из-за санкций и роста валютных курсов дорожают корма и лекарства для животных. Ветеринары рассказали, к чему стоит быть готовыми хозяевам кошек и собак.



— Раньше я «Бравекто» за тысячу покупал, а сейчас закупка — полторы. Договариваюсь с поставщиками, чтоб по старой цене успеть что-то взять, — рассказывает ветеринар Ильнур Абдуллин.



О сильном подорожании говорит и ветеринар Александра Чернышёва.

