Пушистый заезд: 20 очень милых фотографий с гонок на собачьих упряжках под Новосибирском

В эти выходные в поселке Степной под Новосибирском прошла двухдневная гонка на собачьих упряжках «Сила Сибири». Событие разбили на три этапа, включив в программу ночной заезд. Фотограф НГС побывал на гонке — публикуем 20 кадров оттуда.

Как рассказала одна из организаторов гонки Галина Милых, соревнование проходило на трех дистанциях:

— Была спринт-дистанция на 5 и 10 километров, а для самых опытных — дистанция на 30 и 90 километров. На 90 километров было 6 лыжников. На остальных — около 60 участников, — объяснила Галина Милых.