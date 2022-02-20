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Пушистый заезд: 20 очень милых фотографий с гонок на собачьих упряжках под Новосибирском

Соревнования прошли в эти выходные

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В гонке приняли участие 60 человек из разных городов Сибири

В гонке приняли участие 60 человек из разных городов Сибири

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В эти выходные в поселке Степной под Новосибирском прошла двухдневная гонка на собачьих упряжках «Сила Сибири». Событие разбили на три этапа, включив в программу ночной заезд. Фотограф НГС побывал на гонке — публикуем 20 кадров оттуда.

Как рассказала одна из организаторов гонки Галина Милых, соревнование проходило на трех дистанциях:

— Была спринт-дистанция на 5 и 10 километров, а для самых опытных — дистанция на 30 и 90 километров. На 90 километров было 6 лыжников. На остальных — около 60 участников, — объяснила Галина Милых.

Гонка проходила в поселке Степной под Новосибирском. Некоторые участники приехали из других городов: Иркутска, Кемерово, Томска, Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска

Гонка проходила в поселке Степной под Новосибирском. Некоторые участники приехали из других городов: Иркутска, Кемерово, Томска, Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска

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К соревнованию допускаются собаки старше 18 месяцев. Животные должны быть вакцинированы и иметь ветеринарные паспорта

К соревнованию допускаются собаки старше 18 месяцев. Животные должны быть вакцинированы и иметь ветеринарные паспорта

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Гонка шла два дня: 19 февраля прошла регистрация и торжественное открытие, а также гонка <nobr class="_">1-го</nobr> этапа. Поздно вечером в этот же день начался ночной заезд. Сегодня, 20 февраля, — <nobr class="_">3-й</nobr> этап гонки и награждение

Гонка шла два дня: 19 февраля прошла регистрация и торжественное открытие, а также гонка 1-го этапа. Поздно вечером в этот же день начался ночной заезд. Сегодня, 20 февраля, — 3-й этап гонки и награждение

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Уже известно, что победителями на дистанции 90 километров стали Марина Балышева из Иркутска и Михаил Хаценюк из Новосибирска

Уже известно, что победителями на дистанции 90 километров стали Марина Балышева из Иркутска и Михаил Хаценюк из Новосибирска

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В гонке участвуют ездовые породы собак:<b class="_"> </b>хаски, маламут, якутская лайка, самоед

В гонке участвуют ездовые породы собак: хаски, маламут, якутская лайка, самоед

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Гонки проходят на лыжах и ездовых санях

Гонки проходят на лыжах и ездовых санях

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Гонка проходит в Новосибирске уже в <nobr class="_">7-й</nobr> раз. Правда, в этом году из-за коронавируса соревнования прошли без зрителей

Гонка проходит в Новосибирске уже в 7-й раз. Правда, в этом году из-за коронавируса соревнования прошли без зрителей

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Несколько участников сошли с дистанции

Несколько участников сошли с дистанции

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Организаторы следят за тем, как участники относятся к своим питомцам

Организаторы следят за тем, как участники относятся к своим питомцам

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На соревнованиях запрещено жестокое обращение с собаками, как с применением каких-либо средств, так и без него. Гонщиков, которые нарушают это правило, дисквалифицируют

На соревнованиях запрещено жестокое обращение с собаками, как с применением каких-либо средств, так и без него. Гонщиков, которые нарушают это правило, дисквалифицируют

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За собаками тоже следят: если животное проявляет агрессию в стартовом городке, возможность участия в соревновании определяется судейской коллегией

За собаками тоже следят: если животное проявляет агрессию в стартовом городке, возможность участия в соревновании определяется судейской коллегией

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Если собаки проявляют агрессию уже на трассе, ее дисквалифицируют. Но в этот раз обошлось без этого: по словам организаторов, гонка прошла хорошо

Если собаки проявляют агрессию уже на трассе, ее дисквалифицируют. Но в этот раз обошлось без этого: по словам организаторов, гонка прошла хорошо

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Вчера участникам повезло и с погодой: было тепло и солнечно

Вчера участникам повезло и с погодой: было тепло и солнечно

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Гонщики-спортсмены разделены на взрослых и юниоров. Участвовать в гонке можно с <nobr class="_">12 лет</nobr>

Гонщики-спортсмены разделены на взрослых и юниоров. Участвовать в гонке можно с 12 лет

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Для собак гонка в радость

Для собак гонка в радость

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Гонщица на ездовых санях

Гонщица на ездовых санях

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Спорт — это хорошо, но и пообниматься с хозяином тоже нужно

Спорт — это хорошо, но и пообниматься с хозяином тоже нужно

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Иногда пушистые участники сливались с белым снегом

Иногда пушистые участники сливались с белым снегом

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После сложного заезда можно и отдохнуть

После сложного заезда можно и отдохнуть

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Заезд прошел в Новосибирске в 7-й раз. Посмотреть, каким он был в прошлый раз, можно здесь.

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