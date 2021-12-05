«Он должен был стать воротником»: история домашнего лиса Лютика, спасенного со зверофермы

Беляевские лисы — группа одомашненных лис, выведенных в ходе продолжительного эксперимента в Новосибирском институте цитологии и генетики. Эксперимент начал в 1959 году генетик Дмитрий Беляев вместе со своей коллегой Людмилой Трут. За основу они взяли популяцию, из которой на протяжении нескольких поколений отбирали по степени послушности человеку. В результате была выведена группа лис, схожих по поведению с собаками: они проявляют более социальное поведение как с другими особями, так и с людьми, более игривы и дружелюбны, а также сохраняют юношеские черты в зрелом возрасте.

— В возрасте 45 дней мне ее отправили поездом в Иркутск. Я долго не могла определиться с окрасом, по Кире было непонятно, какой именно она будет, когда вырастет. Но в итоге выбор пал именно на нее, и вот уже больше двух лет она живет у меня, — вспоминает Евгения. — Характер у нее очень переменчивый: бывает, что и на руки залезет, и под кофту залезет. Когда была маленькая, я носила ее на работу за шиворотом или в капюшоне, ходила с ней в походы, и она спокойно переносила все наши приключения.