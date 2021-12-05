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«Он должен был стать воротником»: история домашнего лиса Лютика, спасенного со зверофермы

Хозяйка рассказала о характерном животном и его недавнем побеге

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Рыжий Лютик и его белая подружка Кира

Рыжий Лютик и его белая подружка Кира

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Евгения всего месяц назад переехала из Иркутска в Красноярск. Вместе с ней переехали две собаки породы сиба-ину, две кошки — сфинкс и мейн-кун, и две лисицы. Одна лисица — Кира — совершенно ручное животное, она живет в доме, дает себя погладить и неплохо ладит с другими зверьми. Второй лис — Лютик — товарищ с непростым характером. За месяц жизни в Красноярске он уже сбегал из своего вольера, но, к счастью, был возвращен домой, где для него построили новое крепкое жилище. А еще у Лютика всего три лапы и однажды он чуть не стал воротником шубы — Евгения спасла его с пушной фермы. Но обо всём по порядку.

Характер у Лютика непростой, зато он обаятельный

Характер у Лютика непростой, зато он обаятельный

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«У меня была мечта спасти лисенка»

Когда дверь калитки на участок Евгении только открывается, нас встречают две лисьи морды; впрочем, лисьи они только на первый взгляд, потому что на самом деле это две собаки японской породы сиба-ину, которые ну очень похожи на лисиц. А вот сами лисицы ждут нас чуть дальше — в вольере. Трехлапый Лютик (его, кстати, назвали в честь персонажа серии книг «Ведьмак») расцветки «вятская огневка» прячется в домике от внимания журналистов, а общительная Кира ждет, когда ее возьмут на ручки.

— У меня была детская мечта: я буду гулять по лесу, найду брошенного лисенка, заберу его домой и выкормлю. Я жила в деревне и часто слышала про лис от местных охотников. С Лютиком почти так и получилось: в 8 месяцев он должен был стать воротником, это считается идеальным возрастом для забоя, но ему повезло — его решили не убивать, а отдать на разведение. Зверофермы отдают некоторых животных на выкуп, давая им шанс на выживание. Я как раз хотела себе лиса красного окраса и стояла в очереди на него. И мне написали: есть лисенок, ему 8 месяцев, хотя обычно для приручения их отдают в 1–1,5 месяца. Несмотря на это, я согласилась — опыт работы с лисами у меня уже был, — вспоминает Евгения.

Лютик попал к Евгении в возрасте 8 месяцев

Лютик попал к Евгении в возрасте 8 месяцев

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Так, заплатив 40 тысяч рублей, летом 2020 года Евгения стала хозяйкой Лютика — он приехал к ней из Челябинска. И принял ее далеко не сразу. Добиваться лисьей любви приходилось долго — за ней кроются часы неподвижного сидения рядом со своенравным зверем, искусанные руки, испорченная одежда. В итоге Евгения пришла к тому, что Лютик стал давать брать себя на ручки. Правда, и здесь есть подвох.

— У него фишка такая: если его схватить и взять на руки, он уже не укусит. Но пока ты берешь его на руки, жрет неслабо, — поясняет девушка.

Вольер для Лютика Евгения сделала сама

Вольер для Лютика Евгения сделала сама

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Через некоторое время после обретения нового дома Евгения заметила, что Лютик стал худеть. Ветеринарный осмотр показал, что у лиса онкология, анализы выявили остеосаркому. Очаг заболевания обнаружили в лапе Лютика, которую он, вероятнее всего, повредил еще на ферме. И, чтобы болезнь не распространилась, было решено ее ампутировать. Лютик быстро восстановился после операции, и отсутствие лапы не мешает ему жить полноценной жизнью. Уже будучи здесь, в Красноярске, он умудрился сбежать из закрытого вольера на трех лапах, подравшись со своей подругой, лисицей Кирой, и порядком перепугать хозяйку. К счастью, Лютика нашли и вернули домой. Как поясняет сама Евгения, это даже удивительно, ведь зачастую сбежавших лис найти практически невозможно.

Отношения у двух лисиц не всегда простые

Отношения у двух лисиц не всегда простые

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«Хотите видимость бурной вечеринки? Заводите лису»

Подруга Лютика, белоснежная Кира, появилась в семье Евгении немного раньше — в 2019 году. В отличие от своего друга, Кира — полностью ручная лиса, она потомок беляевских лис, которые являются генетически одомашненными. К Евгении она приехала из города Кирова.

Кира — хорошая девочка

Кира — хорошая девочка

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Беляевские лисы — группа одомашненных лис, выведенных в ходе продолжительного эксперимента в Новосибирском институте цитологии и генетики. Эксперимент начал в 1959 году генетик Дмитрий Беляев вместе со своей коллегой Людмилой Трут. За основу они взяли популяцию, из которой на протяжении нескольких поколений отбирали по степени послушности человеку. В результате была выведена группа лис, схожих по поведению с собаками: они проявляют более социальное поведение как с другими особями, так и с людьми, более игривы и дружелюбны, а также сохраняют юношеские черты в зрелом возрасте.

— В возрасте 45 дней мне ее отправили поездом в Иркутск. Я долго не могла определиться с окрасом, по Кире было непонятно, какой именно она будет, когда вырастет. Но в итоге выбор пал именно на нее, и вот уже больше двух лет она живет у меня, — вспоминает Евгения. — Характер у нее очень переменчивый: бывает, что и на руки залезет, и под кофту залезет. Когда была маленькая, я носила ее на работу за шиворотом или в капюшоне, ходила с ней в походы, и она спокойно переносила все наши приключения.

Киру можно держать на руках — у нее нет агрессии к людям

Киру можно держать на руках — у нее нет агрессии к людям

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В отличие от Лютика, Кира умеет выполнять команды. Правда, по словам Евгении, делает она это только при наличии в руке мыши. Прежде чем выполнить команду, внимательно смотрит: а что ей за это будет? И только потом становится послушной. Но воспитать лису не так-то просто.

— При воспитании лисы нужно помнить, что вы никогда из лисы не вытащите лису. Она будет копать, она будет прятать, она будет сама прятаться, потому что у них есть психологическая потребность сидеть в безопасности. Да, она будет лояльно к вам относиться, понимать, что вы не представляете опасности, но лис нельзя бить. Вообще нельзя, — утверждает Евгения. — Если лису хоть раз ударить, то она доверять тебе больше не будет. Любое воспитание лис основывается на методе пряника и отсутствия пряника.

Думает, чего бы стащить со стола

Думает, чего бы стащить со стола

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«Мать, ты кого привела?»

«Мать, ты кого привела?»

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В целом, отмечает хозяйка лис, невозможно угадать, какого характера будет взрослое животное: даже рожденные дома лисы могут быть злюками, а выкормыши со звероферм — ручными лапочками. Но Кира очень лояльна к людям и другим домашним животным, особенно любит собак. А еще с ней никогда не бывает скучно.

— Однажды я отмечала Новый год одна вместе с лисой. Если вам нужно создать видимость бурной вечеринки, усните на полчаса, оставьте лису одну. У меня был просто взрыв дома. Поэтому тем, кто хочет завести лису, совет: им нужна или отдельная комната, или отдельный балкон, — советует Евгения.

А еще в этом году у Лютика и Киры появилось потомство — трое лисят. Правда, со слов хозяйки, Кира оказалась никчемной матерью, и выкармливать малышей хозяйке пришлось самостоятельно. Позже чуть подросшим лисятам нашли новые дома.

Лисы будут прятать еду в вашей кровати и копать поверхности — такова натура

Лисы будут прятать еду в вашей кровати и копать поверхности — такова натура

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Содержание лис дома: что нужно знать?

— Если лисий характер переводить на человеческий, то это животное-истерик. У них всё гиперэмоционально, если пугаются, то очень сильно, если радуются, то могут описаться от радости. Всё вокруг для них яркое, и, соответственно, реакции на всё тоже яркие. Еще у них есть настроение: они могут на вас наорать, если чем-то недовольны, —делится Евгения.

Питаются лисы головами и рубцом

Питаются лисы головами и рубцом

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Лисам нужно выделять отдельное помещение, причем его надо тщательно подготовить к обитанию зверя. Из-за своего любопытства лисы могут самоубиться: выпрыгнуть в окно, погрызть провода, съесть бытовую химию. Это то, что нужно учитывать, заводя лису. А еще они метят территорию, что тоже является приемлемым далеко не для всех.

— Лиса будет портить вещи, будет пакостить — не из вредности, а из любопытства. Я готовилась к заведению лисы долго, читала, ходила в гости к человеку, где лиса живет. Это не то животное, которое можно завести внезапно. Лиса в плане масштаба бедствий — это не енот. Но что-то близкое.

Другая проблема — найти ветеринара, который будет разбираться в особенностях лисьего здоровья.

Берегите обувь от лис

Берегите обувь от лис

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Питаются лисы куриными головами, рубцом, перепелиными яйцами — у Евгении на двоих уходит около 130 рублей в день, это при учете того, что она нашла места, где всё это можно купить дешево. Для пропитания нужен небольшой таз еды. Но лучше всегда иметь замороженное мясо в запасе. Кормить собачьим кормом их нельзя — особенности ЖКТ у этих животных разные, и лиса от такого питания может быстро умереть.

Заводить лису Евгения рекомендует тем, у кого достаточно свободного времени и есть возможность быть дома большую часть своего времени. А есть тип людей, которым заведение лис категорически противопоказано:

Лежбище тюленей

Лежбище тюленей

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Осторожно, на вас охотятся

Осторожно, на вас охотятся

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— Часто лис хотят девочки-подростки, которые считают, что лиса сделает их кем-то особенным. Это очень плохая затея. Потому что, чтобы получить лису, которой ты действительно сможешь хвастаться, надо не учиться и не работать, и откуда-то брать средства. Мои лисы первое время были со мной всё время, ходили на работу, спали, это была ежедневная стирка, — вспоминает Евгения. — Детям заводить лису точно не стоит. А если вы взрослый человек с большой квартирой или своим домом, у вас есть время и возможности, то вы, вероятнее всего, справитесь с характером лисы, и она станет для вас настоящим домашним любимцем.

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