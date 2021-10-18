«С удовольствием делала больно!»: поэтесса и многодетная мать на камеру мучила кота. За смерть животного ее не накажут?

«Была творческая натура, а потом ушла в загулы»

Мучительница кота, как выяснилось, знакома многим жителям ее родного города. Анна состояла в литературном сообществе, писала стихи и песни, публиковалась в сборниках, вела блог. Занималась рукоделием, интересовалась дизайном.



— Раньше была творческая натура, а потом ушла в загулы, и мы перестали с ней общаться. Когда я узнала всю эту страшную историю с котом, я не сразу поверила в это, — говорит ее знакомая.

Или вот еще одно мнение со стороны:

— Никто не ожидал такого. Часто она была наигранной, рассеянной. Но не жестокой... Сейчас для меня она убийца и мерзавка. Мне кажется, она мучила и медленно убивала Кузю с полным осознанием происходящего. Человек деградировал и опустился! Это ж надо было додуматься так страшно отомстить свекрови! Женщина, которая с таким упоением измывалась над котом и перешла грань здравого смысла, не должна воспитывать ребенка.

