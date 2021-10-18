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«С удовольствием делала больно!»: поэтесса и многодетная мать на камеру мучила кота. За смерть животного ее не накажут?

В России живодеры редко получают реальные сроки, так может получиться и сейчас

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Авторы видео с издевательствами над котом монтировали его, накладывали музыку, добавляли комментарии

Авторы видео с издевательствами над котом монтировали его, накладывали музыку, добавляли комментарии

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В соцсетях по всей стране разошлось шокирующее видео с пытками домашнего кота: пушистого рыжего Кузю с силой сжимали в кулак, обжигали, били бутылкой по носу и запугивали. После недельных пыток питомец умер. Россияне из разных городов подписали петицию — наказать живодеров. Ролики во «ВКонтакте» выкладывали сами обидчики — пара из Северодвинска. Больше всего общественность возмущена тем, что так жестоко повела себя многодетная мать. Уголовное дело пусть и не сразу, но завели. Только понесет ли кто-то ответственность? Пытаемся разобраться, почему в России живодеры часто остаются безнаказанными и как алкоголь превращает нормального человека в садиста.

Пытали кота назло свекрови


Издевались над котом и снимали это на видео Артем Лаврентьев и Анна Громович. Ужасные кадры до сих пор обсуждают, в том числе уже в Госдуме. Животное связывали, избивали, прижигали нос и выдирали усы. История развивается еще с сентября, но резонанс только набирает обороты: сейчас подъезд, где жили живодеры, можно узнать по гневной надписи. Люди со всей России возмущаются и требуют для пары строгого наказания.

Возмущенные северяне желают авторам роликов того же, что испытал кот

Возмущенные северяне желают авторам роликов того же, что испытал кот

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Инициатором всего этого кошмара была именно Анна — она хотела так отомстить Елене, матери своего гражданского мужа. Отношения у женщин не складывались. Были конфликты, а жертвой в итоге стал несчастный кот Кузя. Елена публично заявляла, что у Громович, с которой жил ее сын, «с головой не всё в порядке», причем по ее словам, Анна угрожала и ей самой.

Кота мучили, пока хозяйки Кузи не было дома. Однажды Елена вернулась, и не смогла найти своего любимца. Анна и Артем уверяли, что не знают, где кот: может, выпрыгнул в окно? В итоге, Кузю пришлось выкапывать из земли, чтобы провести экспертизу и понять причины смерти.

Вот что сама Анна говорила в одном из жестоких видео, обращаясь к Елене.

Коту Кузе было 14 лет. Вот он сидит ухоженный, упитанный и спокойный, а рядом — уже замученный, истощенный физически и эмоционально.

Кот Кузя, которого много лет любили и берегли, вдруг стал жертвой семейных разборок

Кот Кузя, которого много лет любили и берегли, вдруг стал жертвой семейных разборок

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«Была творческая натура, а потом ушла в загулы»

Мучительница кота, как выяснилось, знакома многим жителям ее родного города. Анна состояла в литературном сообществе, писала стихи и песни, публиковалась в сборниках, вела блог. Занималась рукоделием, интересовалась дизайном.

— Раньше была творческая натура, а потом ушла в загулы, и мы перестали с ней общаться. Когда я узнала всю эту страшную историю с котом, я не сразу поверила в это, — говорит ее знакомая.

Или вот еще одно мнение со стороны:

— Никто не ожидал такого. Часто она была наигранной, рассеянной. Но не жестокой... Сейчас для меня она убийца и мерзавка. Мне кажется, она мучила и медленно убивала Кузю с полным осознанием происходящего. Человек деградировал и опустился! Это ж надо было додуматься так страшно отомстить свекрови! Женщина, которая с таким упоением измывалась над котом и перешла грань здравого смысла, не должна воспитывать ребенка.

В Сети несложно найти стихи Громович. Сложно представить, что эти строки могут принадлежать садистке:

Всевышний, меня ты не сделал кошкой.
Ты дал вместо лапок мне две ладошки,
И некому мне помурлыкать в ушко,
И не с кем, обнявшись, уснуть в подушках.
А был бы хозяин и дом роскошный,
Была бы я самой счастливой кошкой,
Легка, грациозна... Тому итог —
Хозяин мой верил бы, что я — бог!

Оказывается, северодвинку многие знали веселой, активной. Люди отмечают, что она писала неплохие стихи, бурлила творческими идеями

Оказывается, северодвинку многие знали веселой, активной. Люди отмечают, что она писала неплохие стихи, бурлила творческими идеями

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Круг общения со временем становился всё уже. Те, кто раньше в него входил, прекратили связь, поскольку у поэтессы начались большие проблемы с алкоголем.

— Она пьет сильно. Каждый день, без этого никак. Я заходила к ним в комнату — она сидит, говорит: «Ты не обращай внимания, я сейчас кое-что тут сделаю», насыпает белый порошок на стол, ручку раскручивает и вдыхает. Говорит: «Сейчас еще водочки закину, и хорошо будет».

В стихах подозреваемой про спиртное тоже есть:

Напиться — забыться!
Проспаться, умыться,
В помойку бутылки,
Помыть ложки-вилки...
Но в зеркале страшный
Образ вчерашний
Вспыхнул, как спичка:
Алкоголичка!

Почему пила? Рассуждать сложно, в рифмах прослеживаются неявные ответы. Возможно, тут мать троих детей рассуждает о своем положении:

В этой стране дети растут в кредит
На подоконниках грязных.
Здесь по-обычному хлещут спирт
Треть половины прекрасной.

Здесь восхваляют поэтов из тех семей,
Чьи имена заработали больше денег.
Здесь по закону лишают прав матерей
И продают за границу детей их.

Я — патриот. Государством своим горжусь,
О справедливости сочиняю тексты.
Рядом страдают люди и гибнут... Пусть,
Мне их проблемы неинтересны.

— У нее есть группа в соцсети, — говорит еще одна знакомая. — Раньше я следила за ее публикациями. И там на видео она стала появляться не всегда в опрятном или трезвом виде. Это вызывало недоумение, ведь на руках женщины маленькая дочь.

«Два любимых сыночка и лапочка-дочка»


Так пишет Громович в Сети о том, «к чему неравнодушна». Анна — мать троих детей. Правда, двух сыновей воспитывает отец, с которым она разошлась. Третий ребенок — это как раз дочь от Лаврентьева, который участвовал в пытках кота.

По словам соседей, девочка тоже редко жила у родителей: чаще гостила у бабушки и других родственников

По словам соседей, девочка тоже редко жила у родителей: чаще гостила у бабушки и других родственников

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Официально многодетная мать не лишена родительских прав. Из-за этого ей могут значительно смягчить приговор.

— Если будет доказано, что ребенок растет в ненадлежащих условиях, и женщину лишат родительских прав, то еще возможно какое-то реальное наказание. Если всё останется как есть, то с большой вероятностью (в соответствии со статей 82 УК РФ) ей отсрочат отбывание наказания до наступления ребенку 14 лет. А потом, скорее всего, полностью освободят от отбывания наказания, — говорит зооюрист Анастасия Комагина.

Артему Лаврентьеву запретили общаться с матерью, которая проходит по делу потерпевшей. Ему по 26 ноября нельзя выходить из дома в вечернее и ночное время. Лаврентьева плюс ко всему подозревают в краже банковской карты своей матери. Кроме того, он публиковал на своей странице видео с пытками кота Кузи — это уголовное дело тоже расследуется.

Но, несмотря на все меры, пара на свободе и может избежать наказания.

Как люди доходят до такой жестокости

Знакомые Громович помнят ее адекватной. Как быстро мог произойти распад личности? Профессор Российского НИИ здоровья, нарколог и токсиколог Владимир Нужный рассказал, как это случается на фоне употребления алкоголя и наркотиков.

— На алкоголе — достаточно медленно. Чтобы допиться до диагноза «алкоголизм второй стадии» (а это средняя стадия), нужно пять-десять лет, — отмечает эксперт. — С наркотиками же гораздо быстрее идет деградация. При употреблении легких такого не наблюдается. А вот сильные (их, увы, масса сейчас) и лекарственные психотропные препараты — тут быстрее развивается деградация личности. В пределах двух лет.

Удивительно, что люди, у которых есть дети, близкие, творчество и работа, в итоге становятся такими озлобленными, что уже не замечают, как переступают черту и становятся опасными для общества.

— Это явный признак — отсутствие эмпатии, агрессия, жестокость. Такое среди зависимых сплошь и рядом. Особенно у наркоманов. Чтобы добыть нужное вещество, они же на всё готовы. Стерты нормы морали: обирают близких, воруют, покушаются на жизнь родителей. А конфликты часто возникают на почве того, что родные не хотят поддерживать зависимость. Люди не испытывают положительных эмоций и находят их в употреблении запрещенных веществ. Без этого человек жить не может и погружается в пучину невыносимых страданий. Происходит полная смена ценностей, ориентиров и способов получения позитивных эмоций.

Алкоголь, по данным архангельских психиатров, делает женщину зависимой гораздо быстрее

Алкоголь, по данным архангельских психиатров, делает женщину зависимой гораздо быстрее

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Мы спросили у токсиколога, кто может упасть на самое дно: любой или всё же есть некая предрасположенность?

— Предрасположенность к этому есть, в том числе и генетическая. И самый главный критерий предрасположенности — это неустойчивость психики, неспособность поддержания внутреннего эмоционального состояния. Дефицит положительных эмоций в любом его виде является поводом поиска этих положительных эмоций где-то еще. И этот костыль для кого-то — алкоголь или наркотик, психоактивные соединения. Самый простой способ уйти от негативных эмоций, который приводит к ужасным последствиям.

Реальные сроки — большая редкость в России


Конечно, алкоголизм — не оправдание жестокости. И общественность требует строго наказать убийц кота. Такие случаи, как с Кузей, — повод подумать, как работают законы.

В 2017 году в 245-ю статью Уголовного кодекса «Жестокое обращение с животными» внесли изменения. Теперь преступникам могут назначить от трех до пяти лет лишения свободы. Однако живодеры садятся в тюрьму в единичных случаях. И то, как правило, сроки дают не за жестокое обращение с животными, а за преступления, которые были совершены параллельно: кража, грабеж, нанесение вреда здоровью человека, то есть за совокупность преступлений.

На живодеров даже не всегда заводят уголовные дела. Зная об этой особенности, зоозащитники из Северодвинска запустили на сайте Change.org петицию с требованием привлечь убийц кота к ответственности. Ее подписали почти 80 000 человек.

— Наша практика показывает, что возбуждаются дела и получают сроки преступники в тех случаях, которые имеют общественный резонанс. И петиция создана как раз для этого. Как раз такие нашумевшие случаи заставляют правоохранительные органы серьезно отнестись к подобным преступлениям, — объясняет автор петиции, региональный представитель «Альянса защитников животных» в Архангельской области Татьяна Халина.

Недочеты в работе полиции видит и депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он был одним из тех, кто менял 245-ю статью УК. Сейчас он считает, что правоохранительные органы не умеют достаточно эффективно с ней работать.

— У нас есть закон «Об ответственном обращении с животными». Но если вы проведете опрос рядовых сотрудников, от которых зависит возбуждение уголовных дел, то выяснится, что большинство из них ничего об этом законе не знает. Как он коррелирует с 245-й статьей — не понимают, как его применять — тоже. Вторая причина, почему 245-я статья не применяется эффективно, — это отношение сотрудников правоохранительных органов. Я сам, бывало, звонил главам МВД в регионах и слышал от них: «Да что ты пристал с этой кошкой, у нас тут у человека шапку украли!» И мне приходится объяснять, что сегодня жестокое обращение с животными — это тяжелое преступление и, если мы не привлечем к ответственности виновного, он, уверовав в свою безнаказанность, пойдет дальше совершать преступления, уже против людей, — говорит депутат.

— Преступления в отношении животных, к сожалению, молодеют. Очень многие уходят от наказания, потому что еще не достигли возраста уголовной ответственности. Поэтому сейчас мы собираемся ввести за жестокое обращение с животными дополнительно административную ответственность, — добавил Бурматов.

При этом Бурматов был очень рад, когда узнал от наших журналистов, что уголовному делу быть — а ведь и это было под вопросом.

— Необходимо наказывать сам факт жестокого обращения с животными, — резюмирует зооюрист Анастасия Комагина. — А пока статья 245-я в первую очередь ориентируется на мотивы либо определенные условия: присутствие малолетних, с садистскими мотивами, из корыстных побуждений и так далее. Это всё очень трудно наказуемо, и животным от этого не легче. На мой взгляд, нужно сделать, как в большинстве западных стран: есть жестокое обращение с животными — будь любезен понести наказание. Тогда это, конечно, будет проще.

Люди начинают вершить «справедливость» сами


Убийство кота Кузи шокировало не только жителей Северодвинска, но и всю страну. Многим кажется, что и эта история попадет в копилку таких, когда за жестокость никого не наказали. Группа во «ВКонтакте», посвященная творчеству Анны Громович, превратилась в группу ненависти: там активно обсуждают, как добиться реальных сроков для северодвинцев.

А некоторые, не дожидаясь суда, начинают мстить.

Активисты вычислили адрес, по которому был убит кот: это коммунальная квартира, где жили и живодеры, и хозяйка Кузи. Разгневанные земляки устроили к месту паломничество, даже пытались выбить двери квартиры. Но после скандала мучители переехали, а на старом месте осталась жить сама хозяйка кота Елена — пожилая женщина, жизнь которой превратилась в ад.

— Она боится двери теперь открывать. Одна девочка пришла, с ноги дверь выбивала, орала матом, — рассказала соседка пострадавшей.

Позже участники травли нашли новый адрес, по которому скрывалась многодетная мать, мучившая кота. Число желающих отомстить не уменьшилось. На крыльце многоквартирного дома появилась надпись «Сдохни», а спустя пару дней неизвестные распылили в подъезде перцовый баллончик.

Так пометили подъезд, куда после скандала переехали Артем Лаврентьев и Анна Громович

Так пометили подъезд, куда после скандала переехали Артем Лаврентьев и Анна Громович

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— Хотели наказать живодеров, а страдаем я, мои животные, люди пожилые, дети, которые живут в моем подъезде! Почему я должна теперь переживать, когда иду на работу, что в моем доме может случиться что угодно?! — возмущается женщина, ставшая случайно жертвой мести.

Анна и Артем могут избежать ответственности, во всяком случае по всей строгости: увы, законное наказание, которое получают живодеры в России, как правило, несоизмеримо с тяжестью преступления.

Несколько примеров, как наказывают за жестокость к животным:

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