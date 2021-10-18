«С удовольствием делала больно!»: поэтесса и многодетная мать на камеру мучила кота. За смерть животного ее не накажут?

В соцсетях по всей стране разошлось шокирующее видео с пытками домашнего кота: пушистого рыжего Кузю с силой сжимали в кулак, обжигали, били бутылкой по носу и запугивали. После недельных пыток питомец умер. Россияне из разных городов подписали петицию — наказать живодеров. Ролики во «ВКонтакте» выкладывали сами обидчики — пара из Северодвинска. Больше всего общественность возмущена тем, что так жестоко повела себя многодетная мать. Уголовное дело пусть и не сразу, но завели. Только понесет ли кто-то ответственность? Пытаемся разобраться, почему в России живодеры часто остаются безнаказанными и как алкоголь превращает нормального человека в садиста.
Пытали кота назло свекрови
Издевались над котом и снимали это на видео Артем Лаврентьев и Анна Громович. Ужасные кадры до сих пор обсуждают, в том числе уже в Госдуме. Животное связывали, избивали, прижигали нос и выдирали усы. История развивается еще с сентября, но резонанс только набирает обороты: сейчас подъезд, где жили живодеры, можно узнать по гневной надписи. Люди со всей России возмущаются и требуют для пары строгого наказания.
Инициатором всего этого кошмара была именно Анна — она хотела так отомстить Елене, матери своего гражданского мужа. Отношения у женщин не складывались. Были конфликты, а жертвой в итоге стал несчастный кот Кузя. Елена публично заявляла, что у Громович, с которой жил ее сын, «с головой не всё в порядке», причем по ее словам, Анна угрожала и ей самой.
Кота мучили, пока хозяйки Кузи не было дома. Однажды Елена вернулась, и не смогла найти своего любимца. Анна и Артем уверяли, что не знают, где кот: может, выпрыгнул в окно? В итоге, Кузю пришлось выкапывать из земли, чтобы провести экспертизу и понять причины смерти.
Вот что сама Анна говорила в одном из жестоких видео, обращаясь к Елене.
Коту Кузе было 14 лет. Вот он сидит ухоженный, упитанный и спокойный, а рядом — уже замученный, истощенный физически и эмоционально.
«Была творческая натура, а потом ушла в загулы»
Мучительница кота, как выяснилось, знакома многим жителям ее родного города. Анна состояла в литературном сообществе, писала стихи и песни, публиковалась в сборниках, вела блог. Занималась рукоделием, интересовалась дизайном.
— Раньше была творческая натура, а потом ушла в загулы, и мы перестали с ней общаться. Когда я узнала всю эту страшную историю с котом, я не сразу поверила в это, — говорит ее знакомая.
Или вот еще одно мнение со стороны:
— Никто не ожидал такого. Часто она была наигранной, рассеянной. Но не жестокой... Сейчас для меня она убийца и мерзавка. Мне кажется, она мучила и медленно убивала Кузю с полным осознанием происходящего. Человек деградировал и опустился! Это ж надо было додуматься так страшно отомстить свекрови! Женщина, которая с таким упоением измывалась над котом и перешла грань здравого смысла, не должна воспитывать ребенка.
В Сети несложно найти стихи Громович. Сложно представить, что эти строки могут принадлежать садистке:
Всевышний, меня ты не сделал кошкой.
Ты дал вместо лапок мне две ладошки,
И некому мне помурлыкать в ушко,
И не с кем, обнявшись, уснуть в подушках.
А был бы хозяин и дом роскошный,
Была бы я самой счастливой кошкой,
Легка, грациозна... Тому итог —
Хозяин мой верил бы, что я — бог!
Круг общения со временем становился всё уже. Те, кто раньше в него входил, прекратили связь, поскольку у поэтессы начались большие проблемы с алкоголем.
— Она пьет сильно. Каждый день, без этого никак. Я заходила к ним в комнату — она сидит, говорит: «Ты не обращай внимания, я сейчас кое-что тут сделаю», насыпает белый порошок на стол, ручку раскручивает и вдыхает. Говорит: «Сейчас еще водочки закину, и хорошо будет».
В стихах подозреваемой про спиртное тоже есть:
Напиться — забыться!
Проспаться, умыться,
В помойку бутылки,
Помыть ложки-вилки...
Но в зеркале страшный
Образ вчерашний
Вспыхнул, как спичка:
Алкоголичка!
Почему пила? Рассуждать сложно, в рифмах прослеживаются неявные ответы. Возможно, тут мать троих детей рассуждает о своем положении:
В этой стране дети растут в кредит
На подоконниках грязных.
Здесь по-обычному хлещут спирт
Треть половины прекрасной.
Здесь восхваляют поэтов из тех семей,
Чьи имена заработали больше денег.
Здесь по закону лишают прав матерей
И продают за границу детей их.
Я — патриот. Государством своим горжусь,
О справедливости сочиняю тексты.
Рядом страдают люди и гибнут... Пусть,
Мне их проблемы неинтересны.
— У нее есть группа в соцсети, — говорит еще одна знакомая. — Раньше я следила за ее публикациями. И там на видео она стала появляться не всегда в опрятном или трезвом виде. Это вызывало недоумение, ведь на руках женщины маленькая дочь.
«Два любимых сыночка и лапочка-дочка»
Так пишет Громович в Сети о том, «к чему неравнодушна». Анна — мать троих детей. Правда, двух сыновей воспитывает отец, с которым она разошлась. Третий ребенок — это как раз дочь от Лаврентьева, который участвовал в пытках кота.
Официально многодетная мать не лишена родительских прав. Из-за этого ей могут значительно смягчить приговор.
— Если будет доказано, что ребенок растет в ненадлежащих условиях, и женщину лишат родительских прав, то еще возможно какое-то реальное наказание. Если всё останется как есть, то с большой вероятностью (в соответствии со
Артему Лаврентьеву запретили общаться с матерью, которая проходит по делу потерпевшей. Ему по
Но, несмотря на все меры, пара на свободе и может избежать наказания.
Как люди доходят до такой жестокости
Знакомые Громович помнят ее адекватной. Как быстро мог произойти распад личности? Профессор Российского НИИ здоровья, нарколог и токсиколог Владимир Нужный рассказал, как это случается на фоне употребления алкоголя и наркотиков.
— На алкоголе — достаточно медленно. Чтобы допиться до диагноза «алкоголизм второй стадии» (а это средняя стадия), нужно пять-десять лет, — отмечает эксперт. — С наркотиками же гораздо быстрее идет деградация. При употреблении легких такого не наблюдается. А вот сильные (их, увы, масса сейчас) и лекарственные психотропные препараты — тут быстрее развивается деградация личности. В пределах двух лет.
Удивительно, что люди, у которых есть дети, близкие, творчество и работа, в итоге становятся такими озлобленными, что уже не замечают, как переступают черту и становятся опасными для общества.
— Это явный признак — отсутствие эмпатии, агрессия, жестокость. Такое среди зависимых сплошь и рядом. Особенно у наркоманов. Чтобы добыть нужное вещество, они же на всё готовы. Стерты нормы морали: обирают близких, воруют, покушаются на жизнь родителей. А конфликты часто возникают на почве того, что родные не хотят поддерживать зависимость. Люди не испытывают положительных эмоций и находят их в употреблении запрещенных веществ. Без этого человек жить не может и погружается в пучину невыносимых страданий. Происходит полная смена ценностей, ориентиров и способов получения позитивных эмоций.
Мы спросили у токсиколога, кто может упасть на самое дно: любой или всё же есть некая предрасположенность?
— Предрасположенность к этому есть, в том числе и генетическая. И самый главный критерий предрасположенности — это неустойчивость психики, неспособность поддержания внутреннего эмоционального состояния. Дефицит положительных эмоций в любом его виде является поводом поиска этих положительных эмоций где-то еще. И этот костыль для кого-то — алкоголь или наркотик, психоактивные соединения. Самый простой способ уйти от негативных эмоций, который приводит к ужасным последствиям.
Реальные сроки — большая редкость в России
Конечно, алкоголизм — не оправдание жестокости. И общественность требует строго наказать убийц кота. Такие случаи, как с Кузей, — повод подумать, как работают законы.
В 2017 году в 245-ю статью Уголовного кодекса «Жестокое обращение с животными» внесли изменения. Теперь преступникам могут назначить от трех до пяти лет лишения свободы. Однако живодеры садятся в тюрьму в единичных случаях. И то, как правило, сроки дают не за жестокое обращение с животными, а за преступления, которые были совершены параллельно: кража, грабеж, нанесение вреда здоровью человека, то есть за совокупность преступлений.
На живодеров даже не всегда заводят уголовные дела. Зная об этой особенности, зоозащитники из Северодвинска запустили на сайте Change.org петицию с требованием привлечь убийц кота к ответственности. Ее подписали почти
— Наша практика показывает, что возбуждаются дела и получают сроки преступники в тех случаях, которые имеют общественный резонанс. И петиция создана как раз для этого. Как раз такие нашумевшие случаи заставляют правоохранительные органы серьезно отнестись к подобным преступлениям, — объясняет автор петиции, региональный представитель «Альянса защитников животных» в Архангельской области Татьяна Халина.
Недочеты в работе полиции видит и депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он был одним из тех, кто менял
— У нас есть закон «Об ответственном обращении с животными». Но если вы проведете опрос рядовых сотрудников, от которых зависит возбуждение уголовных дел, то выяснится, что большинство из них ничего об этом законе не знает. Как он коррелирует с
— Преступления в отношении животных, к сожалению, молодеют. Очень многие уходят от наказания, потому что еще не достигли возраста уголовной ответственности. Поэтому сейчас мы собираемся ввести за жестокое обращение с животными дополнительно административную ответственность, — добавил Бурматов.
При этом Бурматов был очень рад, когда узнал от наших журналистов, что уголовному делу быть — а ведь и это было под вопросом.
— Необходимо наказывать сам факт жестокого обращения с животными, — резюмирует зооюрист Анастасия Комагина. — А пока статья
Люди начинают вершить «справедливость» сами
Убийство кота Кузи шокировало не только жителей Северодвинска, но и всю страну. Многим кажется, что и эта история попадет в копилку таких, когда за жестокость никого не наказали. Группа во «ВКонтакте», посвященная творчеству Анны Громович, превратилась в группу ненависти: там активно обсуждают, как добиться реальных сроков для северодвинцев.
А некоторые, не дожидаясь суда, начинают мстить.
Активисты вычислили адрес, по которому был убит кот: это коммунальная квартира, где жили и живодеры, и хозяйка Кузи. Разгневанные земляки устроили к месту паломничество, даже пытались выбить двери квартиры. Но после скандала мучители переехали, а на старом месте осталась жить сама хозяйка кота Елена — пожилая женщина, жизнь которой превратилась в ад.
— Она боится двери теперь открывать. Одна девочка пришла, с ноги дверь выбивала, орала матом, — рассказала соседка пострадавшей.
Позже участники травли нашли новый адрес, по которому скрывалась многодетная мать, мучившая кота. Число желающих отомстить не уменьшилось. На крыльце многоквартирного дома появилась надпись «Сдохни», а спустя пару дней неизвестные распылили в подъезде перцовый баллончик.
— Хотели наказать живодеров, а страдаем я, мои животные, люди пожилые, дети, которые живут в моем подъезде! Почему я должна теперь переживать, когда иду на работу, что в моем доме может случиться что угодно?! — возмущается женщина, ставшая случайно жертвой мести.
Анна и Артем могут избежать ответственности, во всяком случае по всей строгости: увы, законное наказание, которое получают живодеры в России, как правило, несоизмеримо с тяжестью преступления.
Несколько примеров, как наказывают за жестокость к животным:
- екатеринбуржец избил собаку ногами и получил за это 320 часов исправительных работ;
- исправительными работами отделалась и тюменка, которая зарезала собаку;
- сел в тюрьму, но вышел по УДО сибиряк, зверски убивший собаку Шанти.