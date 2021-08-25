Спасенного от контрабандистов слепого львенка Грома решили продать с аукциона по цене щенка

Летом 2020 года вся Россия умиленно наблюдала за судьбой маленького львенка, найденного в одном из автобусов, проезжавших через Волгоград. Прошел год, львенок сменил имя, перенес сложнейшие операции и неожиданно стал предметом торгов. Журналист и активный общественный деятель Екатерина Винокурова на днях сообщила о том, что Росимущество выставило на продажу спасенного от контрабандистов льва. По ее мнению, на торгах, на аукционе животное-инвалид уйдет к тому, кто за него больше заплатит, а не к тому, кто сможет обеспечить за ним должный уход.
В июне прошлого года волгоградские полицейские нашли крошечного львенка в рейсовом автобусе, следовавшем из Махачкалы в Москву. Необычного пассажира прятали в тесном и душном ящике с несколькими прорезями. Напоив и накормив малыша, кинологи передали его ветеринарам. Затем Муфасу, ставшего Громом, передали в руки основателя цирка и дрессировщика Николая Довгалюка, надолго задержавшегося в Волгограде из-за пандемии коронавируса.
За пять месяцев спасенный полицейскими Гром успел переболеть острой внебольничной пневмонией и страдал от воспаления глаз. После операции Николай Довгалюк не отходил от львенка ни на шаг. Каждый час дрессировщик промывал ему глаза, трижды капал лекарство и успокаивал перед процедурами. Всё это время он жил у семьи Довгалюк. Сейчас зверь уже знает голос своих «родителей», у него выросла грива, и он стал настоящим царем. Вот только зрение спасти не удалось. Поездка в темном и душном багажнике автобуса не прошла бесследно. Оба глаза Грому пришлось удалить. Казалось бы, черная полоса в жизни льва закончилась, но нет. Теперь, по словам общественников, царя зверей выставили на торги, как вещь.
— Животные, в отличие от людей, не ощущают себя инвалидами и могут жить счастливо и долго даже с увечьями. Гром последний год жил у замечательных специалистов. А теперь начинается новый ужас в его жизни. Как контрабанда, он принадлежит Росимуществу, которое, вместо того чтобы передать это «имущество» на пожизненное содержание действительно хорошим специалистам в хорошие условия, выставило Грома на торги. Как вазочку: кто больше заплатит, тот и забирает. Я верю, что такой подход неприменим в таких случаях. Кот — это не вещмешок, это — животное-инвалид, — рассказала журналист Екатерина Винокурова у себя на канале. — Я не знаю, что делать, как просить Росимущество не продавать Грома, а оценить заявки по условиям и отдать тем, кто предложит лучшие. Но вот так — нельзя.
Николай Довгалюк сейчас находится в Краснодарском крае вместе со своими животными и цирком. Он признается, что не хочет отдавать Грома, он воспитывал его с малых лет, лев знает его, привык к нему.
— Новость про торги принесла сорока на хвосте, и я пока не могу говорить, что это правда. Гром у нас. На данный момент мы единственный цирк в России, который получил лицензию на животных, подтверждающую, что мы имеем право их содержать, — рассказывает Николай Довгалюк. — Его нам выдал центральный аппарат из Москвы. Они приезжали, посмотрели, как мы содержим наших животных, в каких условиях живет Гром. Претензий к нам не было. Лицензию мы получили. Все остальные, которые принимают участие в торгах, как они его возьмут? У них нет права содержать животное. Они сначала должны лицензию получить, а потом его покупать. И куда поселять его? А он уже в нормальных условиях. Ко мне приехали сюда четыре камеры телевидения и шесть журналистов. И все защитники животных. И все говорят: «Как вы можете, все мы так любим Грома»… Если вы любите, кто-нибудь из вас принес хотя бы 100 граммов мяса? Он съедает шесть килограммов каждый день. Нам сказали, что дадут его на временную передержку, обеспечат всё для этого. Мы уже сделали ему две операции. Одна обошлась в 200 тысяч, вторая — в 240. Думаете, кто-то дал денег? Нет! И мы же остались крайними. Он в вольере ходит, знает мой голос, я его глажу… Он до сих пор не наш. Хотя по закону, если есть акт передачи животного и в течение полугода никто не предъявил, то он становится нашим. Он к нам поступил 4 июня 2020 года, сейчас август 2021-го. Год и два месяца.
При этом, по словам Николая Довгалюка, в настоящее время на помощь и содержание животного он не получил ни копейки. Однако лев, равно как и другие животные, содержится в хороших условиях, одобренных московскими специалистами и чиновниками.
— Нам должны за уход, за питание, мы сделали вольер. Мы плохие, а все хорошие, — говорит Николай Довгалюк. — Но он у нас вырос, мы за ним ухаживаем. Он уже наш, с гривой, настоящий лев. Сейчас его у нас хотят забрать. Насколько мне известно, его даже куда-то в Танзанию хотели продать, чтобы его убил кто-то из богатых людей. Насколько это правда, я не знаю, но ведь дыма без огня не бывает.
Известно, что заявок на покупку льва — пять. Хотя изначально Громом интересовались только те, кто умеет обращаться с такими животными. Однако одна маленькая деталь изменила всё:
— Выяснилось, что к этому льву прилагается содержание, заявок стало пять, — продолжает Екатерина Винокурова. — И самое ужасное, что торги — это аукцион. Гром — это контрабанда. Довгалюки — спасибо, что им занимаются, но они не специалисты по крупным кошкам и понимают, что им нужно его отдавать. На животное была заявка от четы дрессировщиков Ким из Новосибирска, они работают с крупными кошками и сейчас реализуют проект создания реабилитационного центра для таких животных. Для Грома это был бы лучший вариант. Но уйдет лев к тому, кто больше за него заплатит. Я считаю, что животное — это не вещь, которую нужно передавать тому, кто больше заплатит. Животное — инвалид, его нужно передать тому, кто обеспечит ему хорошие условия до конца жизни и сможет оказывать ему медицинскую помощь. Потому что у него проблемы со здоровьем.
По словам четы дрессировщиков Ким, льва оценили в стоимость породистой собаки — всего в 30 тысяч рублей.
— Как только появилась информация, что за льва еще и платят, то сразу появилось еще пять заявок, — рассказали дрессировщики. — И это без учета нашей заявки. У нас личная заинтересованность в этом коте, мы принимаем участие в его судьбе с первого дня, мы постоянно на телефоне. Месяц назад в Росимуществе не было ни одного претендента, кроме нас и Довгалюков. Сейчас претендентов пять. Если ему смогут предложить лучшие условия, если его отвезут на юг, где Грому создадут хорошие условия, а его судьбой будут заниматься прекрасные люди — мы будем только за. Правильные торги должны быть не в денежном эквиваленте, что противоречит закону о торговле животными, а в условиях. И победить должен тот, кто сделает условия лучше… И если борьба идет не за кота, а за деньги, то мы готовы отказаться от его содержания частной компанией из Волгограда.
По данным южной таможни, чаще всего с подобной контрабандой правоохранители встречаются в автомобильном транспорте, однако порой предприимчивые россияне пытаются перевезти животных и воздушным транспортом.
— У нас встречались случаи, когда люди через границу пытались провезти в качестве контрабанды детенышей льва, бенгальского тигра. В июне 2021 года сотрудники отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Южной оперативной таможни выявили факт незаконного перемещения через таможенную границу дельфинов — черноморских афалин. Предприниматель из Краснодара заключил внешнеэкономический контракт с дельфинарием из Королевства Марокко на поставку двух особей дельфинов, — рассказали в ведомстве. — В 2019 году таможенники выявили факт ввоза трех сотен особей обезьян из Вьетнама. На протяжении двух лет в 2017–2019 годах в регионе деятельности Сочинской таможни российская компания задекларировала ввоз пяти партий яванских макак в качестве «зоопарковых или цирковых животных» и предоставила соответствующие ветеринарные сертификаты, а также разрешения Россельхознадзора и СИТЕС. Приматов импортировали регулярными рейсами авиакомпаний. Проверочные мероприятия показали, что животных использовали в одном из научно-исследовательских институтов Краснодарского края для медицинских опытов.