Спасенного от контрабандистов слепого львенка Грома решили продать с аукциона по цене щенка

— Новость про торги принесла сорока на хвосте, и я пока не могу говорить, что это правда. Гром у нас. На данный момент мы единственный цирк в России, который получил лицензию на животных, подтверждающую, что мы имеем право их содержать, — рассказывает Николай Довгалюк. — Его нам выдал центральный аппарат из Москвы. Они приезжали, посмотрели, как мы содержим наших животных, в каких условиях живет Гром. Претензий к нам не было. Лицензию мы получили. Все остальные, которые принимают участие в торгах, как они его возьмут? У них нет права содержать животное. Они сначала должны лицензию получить, а потом его покупать. И куда поселять его? А он уже в нормальных условиях. Ко мне приехали сюда четыре камеры телевидения и шесть журналистов. И все защитники животных. И все говорят: «Как вы можете, все мы так любим Грома»… Если вы любите, кто-нибудь из вас принес хотя бы 100 граммов мяса? Он съедает шесть килограммов каждый день. Нам сказали, что дадут его на временную передержку, обеспечат всё для этого. Мы уже сделали ему две операции. Одна обошлась в 200 тысяч, вторая — в 240. Думаете, кто-то дал денег? Нет! И мы же остались крайними. Он в вольере ходит, знает мой голос, я его глажу… Он до сих пор не наш. Хотя по закону, если есть акт передачи животного и в течение полугода никто не предъявил, то он становится нашим. Он к нам поступил 4 июня 2020 года, сейчас август 2021-го. Год и два месяца.