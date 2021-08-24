В Новосибирске зоозащитники вызвали промышленного альпиниста ради спасения кошки, которая сутки просидела на дереве. Но животное испугалось и сорвалось с дерева.

— Она плакала и не спускалась, забиралась всё выше и выше. Мы весь день ждали, сможет ли она спуститься. Вызвали альпиниста. Он до нее не успел дотянуться. Специалист практически достал ее, но кошка испугалась и полезла выше, не удержалась на ветке и упала практически на высоте 4-го этажа, — рассказала корреспонденту НГС руководитель приюта «В добрые руки» Екатерина Щербакова. — Но кошки, как правило, сами никогда не спускаются с деревьев, поэтому всегда вызывают альпинистов.