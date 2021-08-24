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Кошка сутки просидела на дереве возле монумента Славы — ей на помощь вызвали промышленного альпиниста

Но в результате животное испугалось и сорвалось с дерева

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Кошку готовят к операции, она оказалась беременной

Кошку готовят к операции, она оказалась беременной

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В Новосибирске вызвали альпиниста для помощи кошке, застрявшей на дереве

В Новосибирске зоозащитники вызвали промышленного альпиниста ради спасения кошки, которая сутки просидела на дереве. Но животное испугалось и сорвалось с дерева.

— Она плакала и не спускалась, забиралась всё выше и выше. Мы весь день ждали, сможет ли она спуститься. Вызвали альпиниста. Он до нее не успел дотянуться. Специалист практически достал ее, но кошка испугалась и полезла выше, не удержалась на ветке и упала практически на высоте 4-го этажа, — рассказала корреспонденту НГС руководитель приюта «В добрые руки» Екатерина Щербакова. — Но кошки, как правило, сами никогда не спускаются с деревьев, поэтому всегда вызывают альпинистов.

Специалисту приют заплатил 3 тысячи рублей.

У кошки не обнаружили переломов, но животному всё равно требуется лечение — у нее ушибы и черепно-мозговая травма, также затруднено дыхание. Ей также предстоит операция, потому что она беременна и один из плодов погиб. Сейчас животное находится в клинике в кислородной камере.

В мае в Новосибирске спасателям пришлось вызволять из западни другую кошку — животное застряло задней лапой в раме окна.

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спасение кошкикошка на дереве
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