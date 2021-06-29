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В Новосибирске начали массово гибнуть голуби — с чем это связано

Подобное часто происходит летом из-за дождей

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Летом в популяции появляется много молодых голубей

Летом в популяции появляется много молодых голубей

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В Новосибирске начали гибнуть молодые голуби

В Новосибирске в июне увеличилось количество голубей, которые погибают на улицах города. Орнитолог Алексей Яновский объяснил НГС, с чем это связано.

— В минувшие выходные прогуливалась по улице Дмитрия Донского в районе дендропарка, видела три-четыре мертвых голубя на сравнительно небольшом расстоянии — метров 300. Птицы не выглядели сбитыми, валялись около деревьев, — сообщила НГС читательница.

По словам Алексея Яновского, летом в популяции увеличивается число молодых голубей, которые недостаточно приспособлены к окружающей среде. В результате они погибают от травм или болезней. Такие птицы отличаются от взрослых тусклой окраской и слабым телосложением.

— Обычно в это время года, когда идет вылет молодняка, фиксируется повышенная смертность голубей. Они очень неопытные, слабые, попадают под машины. На них плохо сказывается дождливая погода, к тому же они не так, как взрослые птицы, приспособлены искать корм. Сейчас много семян тополя, но, видимо, этого недостаточно, — объяснил орнитолог.

Во время дождей голуби простывают, заражаются вирусными и другими заболеваниями. Также в таких условиях им сложнее найти себе корм, чем в хорошую погоду.

В августе прошлого года жители Железнодорожного района обнаружили десятки мертвых птиц — поползней. Орнитолог объяснила, что они разбились о «здание-убийцу».

Ранее под Новосибирском уже фиксировали массовую гибель голубей. Тогда по периметру зернопредприятия обнаружили около 200 мертвых птиц. Предполагалось, что они кормились зерноотходами, на которых могли быть споры токсичных грибов.

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голубиорнитологптицы
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