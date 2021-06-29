В Новосибирске начали массово гибнуть голуби — с чем это связано

В Новосибирске в июне увеличилось количество голубей, которые погибают на улицах города. Орнитолог Алексей Яновский объяснил НГС, с чем это связано.

— В минувшие выходные прогуливалась по улице Дмитрия Донского в районе дендропарка, видела три-четыре мертвых голубя на сравнительно небольшом расстоянии — метров 300. Птицы не выглядели сбитыми, валялись около деревьев, — сообщила НГС читательница.



По словам Алексея Яновского, летом в популяции увеличивается число молодых голубей, которые недостаточно приспособлены к окружающей среде. В результате они погибают от травм или болезней. Такие птицы отличаются от взрослых тусклой окраской и слабым телосложением.