Села бабушке на шею: как кошка Алтынка прославила 84-летнюю хозяйку

Эту парочку в Ярославле фотографируют везде: в автобусах, на улице, в магазинах. Роскошный котяра гуляет, сидя на плечах у бабушки. «Хорошо устроился!» — пишут, умиляясь, в соцсетях. Но оказалось, кот — это кошечка. Восемь лет, зовут Алтынка. А хозяйка —
Тамара Сергеевна уже поняла, что стала звездой соцсетей.
— Ко мне все на улице теперь подходят и говорят: «Ой, а мы вас в интернете видели», просят про кошечку рассказать, как я ее надрессировала, — рассказывает
Алтынка села во всех смыслах бабушке на шею. Просто отказывается ходить своими ногами. Вьет из бабушки Томы веревки — либо на плечах совершает прогулки, либо на тележке.
— Она у меня привыкла уже на тележке кататься. В магазин идем, она прыг туда — и едет. Совсем не боится, — в доказательство старушка прокатила тележку с Алтынкой по лестнице. Кошка даже не шелохнулась.
Живут Тома и Алтынка вдвоем. У пенсионерки есть дети и внуки, но приезжают они редко. Баба Тома не обижается, понимает — работа. Но скучает. Одиночество бабушки скрашивает Алтынка и соседки, которые заходят ее проведать.
Так что всё вместе с кошкой и делают — ходят в магазин, на рынок, гулять и даже ездят на дачу.
— Она у меня не животное, это мой дружок. Каждое утро говорю ей: «Алтыша, доброе утро», а она подходит и в нос меня целует. Я же ее еще с ладошки вырастила. У соседки на даче кошка рожала, все котята были большие, она одна маленькая. Вот я ее и забрала. У меня тогда еще двое животных было: Грош и Копейка, а ее Алтынкой назвала. Собаку пришлось вот недавно отдать, я уже ухаживать за ней не могу, старенькая стала. А Алтышу тренировала с трех месяцев. Мы вместе на вокзал ходили, когда она еще котенком была, на дачу ездили. Теперь она, когда в электричку заходит, сразу бежит к окошку — смотрит, чтобы мы остановку не пропустили. Она умная, на лапки встает и следит. Знает, когда нам выходить, — рассказывает Тома.
Дрессировать животных Тамара Сергеевна научилась, когда была кинологом. У нее много наград и медалей за участие в выставках. Несмотря на то что раньше ее подопечными были собаки, кошки тоже слушаются. Алтынка умеет лежать по команде, сидеть, давать лапу, сжимать кулачок и забираться на шею хозяйке. Последнее, конечно, делает с особым удовольствием.
У самой бабы Томы судьба интересная, но непростая. Детство пришлось на военные годы. Пять лет Тома провела в концлагере. Говорить об этом не любит. На вопрос, помнит ли, что там происходило, Тома смотрит так, что сжимается сердце:
— О таком не забудешь, даже если захочешь.
После войны Тому вернули на территорию СССР, где она выросла, пошла работать, вышла замуж и родила детей. Потом развелась и вышла замуж второй раз. Неизменным оставалось одно — любовь к животным.
— Меня собаки всегда с полувзгляда слушались. Мне только шикнуть стоило, а они уже тут. Я на выставки, конкурсы ездила. Любила это дело. У меня была собака, которая умела считать до ста. Скажешь ей: «Одиннадцать», она
Вместе с кошечкой бабушка Тома ходит в магазин и на прогулки, ухаживает за дачей. Соседи удивились, когда увидели, как бойкая пенсионерка косит бензокосой траву на участке. Только бабушка расстраивается, что дачу придется продавать — ни сыну, ни дочери, ни внукам дом оказался не нужен. Еще Тома вместе с Алтынкой, конечно, любит смотреть телевизор. Но сериалы ее мало интересуют. Она любит новости и политику.
— Мне сейчас страшно, если война начнется. Я не за себя боюсь, а за молодых. Мне то скоро помирать, но вот молодым пережить тот ад, что пережили мы, ни за что не пожелаю, — вздыхает Тамара Сергеевна.
И от вздоха в щеку бабы Томы утыкается Алтынка.