Села бабушке на шею: как кошка Алтынка прославила 84-летнюю хозяйку

— Она у меня привыкла уже на тележке кататься. В магазин идем, она прыг туда — и едет. Совсем не боится, — в доказательство старушка прокатила тележку с Алтынкой по лестнице. Кошка даже не шелохнулась.



Живут Тома и Алтынка вдвоем. У пенсионерки есть дети и внуки, но приезжают они редко. Баба Тома не обижается, понимает — работа. Но скучает. Одиночество бабушки скрашивает Алтынка и соседки, которые заходят ее проведать.

